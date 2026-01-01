De IO+ Week: We zijn niet klaar voor digitale onafhankelijkheid

In Davos was het weer het gesprek van de dag: hoe zorgen we er in Europa voor dat we minder afhankelijk worden van (vooral) Amerikaanse BigTech? Iedereen lijkt zich inmiddels bewust van de noodzaak en RaboResearch deed recent onderzoek naar de vraag of het blijft bij goede voornemens. Het resultaat? Er gebeurt wel degelijk wat, maar terwijl Nederlandse industriële bedrijven steeds actiever werken aan het verkleinen van hun strategische afhankelijkheden, blijft de overheid opvallend stil. We schreven er deze week over en maakten bovenstaande infographic op basis van de bevindingen.

De wekker heeft ons wakker geschud, maar we lijken tegelijkertijd massaal op de snooze-knop te drukken. En dat terwijl er echt wat mogelijk is, zo blijkt bij elke nieuwe aflevering van onze populaire serie “The European Alternative”. Afgelopen week ging collega Merien in op de alternatieven voor Whatsapp (en nee, Signal hoort daar niet bij!).

Daarnaast werd een ander interessant initiatief bekend: W in plaats van X. We moeten nog tot eind dit jaar wachten op de volle uitrol helaas, maar al in februari moet een eerste versie uitkomen, er is dus beweging. We schreven er gisteren over: “W Social, trust your feed”.

Duidelijk is dat we nog maar aan het begin staan van onze onafhankelijkheidsstrijd. Of we helemaal los kunnen komen van Amerikaanse Big Tech (en of we dat echt willen) is nog de vraag, maar we zijn onderweg.

En je mag van IO+ verwachten dat we elke stap op de voet zullen volgen!

