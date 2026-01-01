De IO+ Week: We zijn niet klaar voor digitale onafhankelijkheid
Ons weekoverzicht biedt elke zondag een samenvatting van de meest interessante verhalen rond belangrijke innovaties, met focus op Nederland.
Published on January 25, 2026
two speeds in resilience: industry vs government © IO+, source RaboResearch
Medeoprichter van Media52 en hoogleraar Journalistiek, bouwt aan IO+, events en Laio, met focus op commerciële kansen—en blijft schrijven voor IO+.
In Davos was het weer het gesprek van de dag: hoe zorgen we er in Europa voor dat we minder afhankelijk worden van (vooral) Amerikaanse BigTech? Iedereen lijkt zich inmiddels bewust van de noodzaak en RaboResearch deed recent onderzoek naar de vraag of het blijft bij goede voornemens. Het resultaat? Er gebeurt wel degelijk wat, maar terwijl Nederlandse industriële bedrijven steeds actiever werken aan het verkleinen van hun strategische afhankelijkheden, blijft de overheid opvallend stil. We schreven er deze week over en maakten bovenstaande infographic op basis van de bevindingen.
De wekker heeft ons wakker geschud, maar we lijken tegelijkertijd massaal op de snooze-knop te drukken. En dat terwijl er echt wat mogelijk is, zo blijkt bij elke nieuwe aflevering van onze populaire serie “The European Alternative”. Afgelopen week ging collega Merien in op de alternatieven voor Whatsapp (en nee, Signal hoort daar niet bij!).
Daarnaast werd een ander interessant initiatief bekend: W in plaats van X. We moeten nog tot eind dit jaar wachten op de volle uitrol helaas, maar al in februari moet een eerste versie uitkomen, er is dus beweging. We schreven er gisteren over: “W Social, trust your feed”.
Duidelijk is dat we nog maar aan het begin staan van onze onafhankelijkheidsstrijd. Of we helemaal los kunnen komen van Amerikaanse Big Tech (en of we dat echt willen) is nog de vraag, maar we zijn onderweg.
En je mag van IO+ verwachten dat we elke stap op de voet zullen volgen!
Een selectie van andere hoogtepunten van afgelopen week:
- Waarschuwing vanuit de fotonica: Europa’s voorsprong op het spel
- Europa’s drones beschermen tegen diefstal, kraken en kopiëren
- Het geheim achter Nederlandse hightech: systems engineering
- Nederlandse bedrijven sterker dan voorheen, maar gevaren loeren
- Brandbrief aan informateur: ‘Luchtvaart staat boven de wet’
- Coalitie voor hersengeïnspireerde computers gelanceerd
- Wind en zon overtroffen fossiel in EU-stroom
- Von der Leyen onthult EU Inc. om startups een impuls te geven
- Picnic loopt voorop terwijl startups in 2025 €2,5 mld ophalen
- Imaging technologies: cruciaal voor Nederland’s hightech-positie
- Nieuwe Nederlandse quantum-initiatieven van het lab naar de fabriek
- Student BASE: een nieuwe talent hub op de High Tech Campus
- Mondiale risico’s nemen toe, toekomst oogt stormachtig, zegt WEF
Wil je ook alle andere artikelen bekijken? Hier vind je ze.
