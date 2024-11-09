Logo

Laatste nieuws

cyber security in medical lab
Data+

13 December

Brabant investeert ruim 14 miljoen euro in cyberveiligheid

Qongli Dong VTEC © Nadia ten Wolde
Data+

13 December

VTEC's ‘Quspads’ willen kwantumtechnologie uit de vriezer halen

Fontys ICT
Data+

12 December

"Onderwijs moet zelf bepalen welke AI het toelaat, niet de markt"

Jerre Sweers, CEO of Stellar Space Industries © Nadia ten Wolde
Green+

12 December

Stellar Space Industries wil satellieten in Very Low Earth Orbit

drone students
Data+

12 December

Hoe zeven studenten de Russische 'dronemoederschepen' ontdekten

Peter Wennink presenting his report on December 12, 2025
Chip+

12 December

Rapport Wennink vol urgentie en ongemak: "De toekomst wacht niet"

mri
Bio+

12 December

Hoe gamification kinderen kan ondersteunen tijdens een MRI-scan

Carmen van Vilsteren
Community

11 December

MedTech-architect Carmen van Vilsteren is Female Tech Hero 2025

Arceon
Data+

11 December

SecFund steunt baanbrekend ruimtevaartmateriaal van Arceon

European solar market
Green+

11 December

Europese zonne-energie daalt, 2030-doelen onder druk

AR
Chip+

11 December

Samenwerking maakt weg vrij voor AR voor de massamarkt

Dutch hydrogen network
Green+

11 December

Financieringskloof bedreigt Nederlands waterstofnetwerk