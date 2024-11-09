Green+
Laatste nieuws
Data+
13 December
Brabant investeert ruim 14 miljoen euro in cyberveiligheid
Data+
13 December
VTEC's ‘Quspads’ willen kwantumtechnologie uit de vriezer halen
Data+
12 December
"Onderwijs moet zelf bepalen welke AI het toelaat, niet de markt"
Green+
12 December
Stellar Space Industries wil satellieten in Very Low Earth Orbit
Data+
12 December
Hoe zeven studenten de Russische 'dronemoederschepen' ontdekten
Chip+
12 December
Rapport Wennink vol urgentie en ongemak: "De toekomst wacht niet"
Bio+
12 December
Hoe gamification kinderen kan ondersteunen tijdens een MRI-scan
Community
11 December
MedTech-architect Carmen van Vilsteren is Female Tech Hero 2025
Data+
11 December
SecFund steunt baanbrekend ruimtevaartmateriaal van Arceon
Green+
11 December
Europese zonne-energie daalt, 2030-doelen onder druk
Chip+
11 December
Samenwerking maakt weg vrij voor AR voor de massamarkt
Green+
11 December
Financieringskloof bedreigt Nederlands waterstofnetwerk
