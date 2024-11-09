Rapport Wennink vol urgentie en ongemak: "De toekomst wacht niet"
Peter Wennink: "Zonder productiviteitssprong, gerichte tech-investeringen en een andere bestuurscultuur kalft de Nederlandse welvaart af."
Wat is een patent eigenlijk? En waarom zou je er eentje willen?
In een serie blogposts geeft Marco Coolen een inkijkje in zijn werk als Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij AOMB.
Eiwitalternatieven
Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2025
Een derde van de broeikasgassen is afkomstig van voedselproductie. Naarmate de bevolking groeit en klimaatverandering de landbouw steeds sterker beïnvloedt, zijn duurzame eiwitalternatieven essentieel.
ASML
Laatst bijgewerkt: 8 december 2025
ASML is wereldwijd toonaangevend in chipproductie en vormt een technologisch zwaartepunt in Brainport Eindhoven. Vanuit Veldhoven ontwikkelt het bedrijf lithografiesystemen die onmisbaar zijn voor de nieuwste generaties microchips. De innovaties van ASML bepalen het tempo van digitale vooruitgang – van smartphones tot supercomputers.
Cyberveiligheid
Laatst bijgewerkt: 22 september 2025
We verkennen de risico’s van cyberveiligheid: wat staat burgers en bedrijven te wachten, en hoe wapenen zij zich daartegen?