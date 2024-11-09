Logo
Peter Wennink presenting his report on December 12, 2025
Rapport Wennink vol urgentie en ongemak: "De toekomst wacht niet"

Peter Wennink: "Zonder productiviteitssprong, gerichte tech-investeringen en een andere bestuurscultuur kalft de Nederlandse welvaart af."

cyber security in medical lab
13 December

Brabant investeert ruim 14 miljoen euro in cyberveiligheid

Qongli Dong VTEC © Nadia ten Wolde
13 December

VTEC's ‘Quspads’ willen kwantumtechnologie uit de vriezer halen

Fontys ICT
12 December

"Onderwijs moet zelf bepalen welke AI het toelaat, niet de markt"

Jerre Sweers, CEO of Stellar Space Industries © Nadia ten Wolde
12 December

Stellar Space Industries wil satellieten in Very Low Earth Orbit

drone students
12 December

Hoe zeven studenten de Russische 'dronemoederschepen' ontdekten

mri
12 December

Hoe gamification kinderen kan ondersteunen tijdens een MRI-scan

patent
Wat is een patent eigenlijk? En waarom zou je er eentje willen?

In een serie blogposts geeft Marco Coolen een inkijkje in zijn werk als Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij AOMB.

Eiwitalternatieven
5 updates

Eiwitalternatieven

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2025

Een derde van de broeikasgassen is afkomstig van voedselproductie. Naarmate de bevolking groeit en klimaatverandering de landbouw steeds sterker beïnvloedt, zijn duurzame eiwitalternatieven essentieel.

ASML
5 updates

ASML

Laatst bijgewerkt: 8 december 2025

ASML is wereldwijd toonaangevend in chipproductie en vormt een technologisch zwaartepunt in Brainport Eindhoven. Vanuit Veldhoven ontwikkelt het bedrijf lithografiesystemen die onmisbaar zijn voor de nieuwste generaties microchips. De innovaties van ASML bepalen het tempo van digitale vooruitgang – van smartphones tot supercomputers.

Cyberveiligheid
5 updates

Cyberveiligheid

Laatst bijgewerkt: 22 september 2025

We verkennen de risico’s van cyberveiligheid: wat staat burgers en bedrijven te wachten, en hoe wapenen zij zich daartegen?