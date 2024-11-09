ASML is wereldwijd toonaangevend in chipproductie en vormt een technologisch zwaartepunt in Brainport Eindhoven. Vanuit Veldhoven ontwikkelt het bedrijf lithografiesystemen die onmisbaar zijn voor de nieuwste generaties microchips. De innovaties van ASML bepalen het tempo van digitale vooruitgang – van smartphones tot supercomputers.