De IO+ Week: Waarom de toekomst in het teken staat van vrouwen

De toekomst draait helemaal om vrouwen. Deze wereld werd veel te lang gedomineerd door mannen die graag banden smeden en vechten met andere mannen. Voordat je boos op me wordt: ik snap ook wel dat de wereld idealiter een gezond evenwicht tussen mannen en vrouwen kent. Maar hé, voordat we dat punt bereiken, is er nog zoveel terrein te winnen dat ik bij mijn eerste opmerking blijf: de nabije toekomst draait helemaal om vrouwen.

Carmen van Vilsteren

Om die reden (en vele andere) was ik blij dat ik afgelopen donderdag in de jury zat van de Fe+Male Tech Heroes Awards. Het evenement, geweldig gepresenteerd door Hilde de Vocht en Ingelou Stol, was een van de hoogtepunten van het jaar. Het liet niet alleen zien hoe belangrijk het is (en zal blijven) om vrouwen op cruciale posities te hebben, maar het was ook een eerbetoon aan de prestaties van degenen die al het voortouw hebben genomen. De grote winnaar was Carmen van Vilsteren: zij is, aldus de jury, het toonbeeld van een pionier. Van baanbrekend werk op het gebied van microchirurgische robotica tot het leiden van Health~Holland, zij heeft het Nederlandse MedTech-landschap fundamenteel vormgegeven. Haar grootste innovatie is het pad dat zij heeft gebaand voor vrouwen in de techniek. Ze heeft niet alleen het glazen plafond doorbroken, maar ook anderen daardoorheen omhoog geholpen met haar mentorschap en belangenbehartiging. Carmen bewijst dat de toekomst van technologie divers, mensgericht en onmiskenbaar vrouwelijk is.

Lees meer over Carmen en de andere winnaars in ons verslag van de avond.

Nieuwe hoofdredacteur voor IO+

Dichter bij huis vieren we ook vrouwen. Ik ben blij en trots om aan te kondigen dat onze eigen techvrouw, Elcke Vels, is benoemd tot hoofdredacteur bij IO+. Elcke is de opvolger van Aafke Eppinga, die ons onlangs heeft verlaten voor een andere baan. Elcke heeft al een aantal geweldige ideeën voor IO+ gedeeld, waar we de komende maanden ongetwijfeld meer over zullen horen. Geweldig om je als onze redactiechef te hebben, Elcke!

Jazine ten Houten

Wacht, er is nog een vrouw die deze week onze aandacht verdient, en dat is Jazine ten Houten. Ze stuurde ons een open brief waarin ze aantoont dat meisjes net zo goed scoren op het eindexamen als jongens, maar toch vaker lagere adviezen voor een vervolgopleiding krijgen. Vooroordelen lijken nog steeds bepalend te zijn voor het advies dat op school wordt gegeven. Daardoor krijgen meisjes veel minder vaak toestemming om voor een technisch beroep te kiezen. Dit is nadelig voor hen en slecht nieuws voor een samenleving die dringend technisch talent nodig heeft. “Na zoveel jaren met dezelfde onderzoeksresultaten is het tijd om echt actie te ondernemen”, zegt Jazine. Zelf heeft ze voor een technische studierichting gekozen: Chemische Technologie aan Fontys Hogeschool. Go Jazine! (en lees hier alles over haar pleidooi)

Peter Wennink

Oké, we moeten deze week ook één man bedanken: Peter Wennink. Vrijdag publiceerde hij zijn langverwachte rapport over het toekomstige welzijn van Nederland. Het bleek vol urgentie en ongemak: “De toekomst wacht niet”, waarschuwt hij. En: “Zonder een sprong in productiviteit, gerichte tech-investeringen en een andere bestuurlijke cultuur zal de Nederlandse welvaart afbrokkelen.” Lees hier ons uitgebreide verslag met alle essentiële conclusies. We hebben ook een infographic gemaakt met de hoogtepunten:

Een selectie van andere hoogtepunten van deze week:

Wil je ook alle andere artikelen bekijken? Hier vind je ze.

Elke dag een podcast

We blijven het zeggen: elke ochtend om 6.30 uur (op werkdagen) staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Daarin bespreken onze AI-collega's Oliver en Shelby de twee interessantste onderwerpen van de dag. Dit maakt de IO+ Daily de ideale manier om je hoofd te vullen met optimistisch nieuws uit de wereld van innovatie en technologie. Morgen ook weer.

ioplus daily podcast trailer

Onze andere nieuwsbrieven

Top dat je deze nieuwsbrief elke week leest. Maar we hebben er nog meer te bieden. Aanmelden is heel eenvoudig, bijvoorbeeld via het optieblok op de IO+ homepage, of gewoon door hieronder op je favoriete nieuwsbrief klikken:

Geniet van je zondag en vergeet niet dat er morgenochtend om 6.30 uur een nieuwe aflevering van IO+ Daily op je wacht. Wees dus voorbereid wanneer je op de fiets stapt!