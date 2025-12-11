MedTech-architect Carmen van Vilsteren is Female Tech Hero 2025

De confetti is nog maar net neergedaald in het High Tech Campus Conference Center, maar de boodschap van de avond is luid en duidelijk: echte innovatie draait om mensen, niet alleen om patenten. Vanavond, tijdens de uitreiking van de Fe+Male Tech Heroes 2025 Awards, werd een vrouw die al decennialang de kloof tussen “draden, code en staal” en menselijke impact overbrugt, uitgeroepen tot Female Tech Hero of the Year: Carmen van Vilsteren.

Hoewel de avond in het teken stond van diversiteit in het hele tech-spectrum – met eerbetoon aan verborgen pareltjes, mannelijke bondgenoten en inclusieve bedrijven – stond Van Vilsteren terecht in de schijnwerpers. Als aftredend voorzitter van Top Sector Life Sciences & Health (Health~Holland) en voormalig directeur van e/MTIC wordt zij algemeen beschouwd als de ‘Architect of Impact’ in het Nederlandse MedTech-ecosysteem.

“Carmen van Vilsteren is de definitie van een pionier”, aldus de jury. "Van baanbrekend werk op het gebied van microchirurgische robotica tot het leiden van Health~Holland, ze heeft het Nederlandse MedTech-landschap fundamenteel vormgegeven. De impact op patiënten staat altijd voorop: haar motto wordt vaak geciteerd als ‘Innovatie voor gezondheid’; technologie is zinloos als het de kwaliteit van leven niet verbetert. Maar haar grootste innovatie is het pad dat ze heeft gebaand voor vrouwen in de techniek. Ze heeft niet alleen het glazen plafond doorbroken, maar ook anderen omhoog getrokken via haar mentorschap en belangenbehartiging. Carmen bewijst dat de toekomst van technologie divers, mensgericht en onmiskenbaar vrouwelijk is."

Van het laboratorium naar de directiekamer

De overwinning van Van Vilsteren is een erkenning van een carrière die zich niet in een hokje laat plaatsen. Ze is de belichaming van het “Triple Helix”-model, omdat ze met succes de werelden van de wetenschap (TU/e), het bedrijfsleven (Philips, FEI en Microsure) en de overheid heeft verkend en met elkaar heeft verbonden.

Tijdens de ceremonie prees de jury haar niet alleen omdat ze de door mannen gedomineerde wereld van MedTech was binnengegaan, maar ook omdat ze zich een weg naar het centrum ervan had gebaand. Haar reis begon aan de TU Delft en leidde al snel naar Philips Medical Systems, waar ze leiding gaf aan teams die cardiovasculaire röntgensystemen ontwikkelden die sindsdien miljoenen patiënten hebben behandeld.

Van Vilsteren is echter misschien wel het meest bekend om haar ondernemersgeest. Als medeoprichter en voormalig CEO van Microsure, een spin-off van de TU/e, hielp ze een concept voor microchirurgische robots werkelijkheid te maken: technologie die de hand van een chirurg stabiliseert om operaties uit te voeren die voorheen onmogelijk werden geacht. Het is een bewijs van haar filosofie: technologie dient de mensheid het beste wanneer het capaciteiten verbetert in plaats van deze te vervangen.

Deuren openen

De prijs van vanavond was echter niet alleen voor haar technische briljantheid, maar ook voor haar niet-aflatende inzet. Van Vilsteren was al een “Female Tech Hero” lang voordat die term bestond. Toen ze eerder in haar carrière werd gepromoveerd tot R&D-manager bij een multinational, keek ze om zich heen en zag dat ze de enige vrouw in een leidinggevende functie was. In plaats van de status quo te accepteren, veranderde ze de structuur van de afdeling.

Van Vilsteren staat bekend om haar open-deurbeleid en haar beroemde uitspraak dat ze “altijd ‘ja’ zegt tegen vrouwen die willen netwerken”. Naast mentorschap zet ze haar geld in als actieve investeerder in door vrouwen geleide startups, waarmee ze helpt de genderkloof in durfkapitaal te dichten. Door prominente posities in besturen en bij de overheid te bekleden, heeft ze het “impostorsyndroom” doorbroken voor een generatie jonge vrouwelijke ingenieurs die haar carrière volgen.

Een avond vol winnaars

Hoewel Van Vilsteren de hoofdprijs in de wacht sleepte, toonden de Fe+Male Tech Heroes-awards de rijkdom aan talent binnen de Brainport-regio en daarbuiten.

De Hidden Gem Award ging naar Foziyeh Sohrabi van SMART Photonics. In de complexe wereld van geïntegreerde fotonica werd Sohrabi erkend voor haar cruciale werk achter de schermen dat de chips van de toekomst aandrijft.

De Male Ally Award werd uitgereikt aan AJ Jagtap van ASML. Jagtap werd geëerd voor zijn actieve rol in het bevorderen van diversiteit binnen de halfgeleidergigant, waarmee hij bewijst dat gendergelijkheid een collectieve missie is en niet alleen een vrouwenkwestie.

De Corporate Inclusion Award werd gewonnen door TNO. De onderzoeksorganisatie werd geprezen voor haar systematische aanpak van diversiteit, waaronder initiatieven zoals het Women@TNO-netwerk, waarmee werd aangetoond dat diepgaand technologisch onderzoek het beste gedijt wanneer het inclusief is.

Carmen nam de prijs in ontvangst met dezelfde energie en bescheidenheid waarmee ze elke uitdaging aangaat: “Innovatie is alleen van belang als het mensen bereikt. Als het geneest, als het verbindt, als het deuren opent voor anderen.”

Weinigen hebben meer deuren geopend.