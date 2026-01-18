IO+ Week: De ondoorgrondelijke wereld van de camperclicks

Voordat we je ons wekelijkse lijstje met aanbevolen artikelen laten zien wil ik het even met je hebben over de wonderlijke, maar soms ook totaal ondoorgrondelijke wereld van de clicks. Ik doe dat omdat - niet voor de eerste keer - een artikel over innovatie in de camper- en caravanwereld afgelopen week in de top-3 van best bekeken artikelen stond. Net niet op nummer 1 (die eer was voor de ruzie tussen de Italiaanse regering en Cloudflare), maar toch blijft het vreemd.

Om mijn onbegrip te snappen moet ik je eerst iets uitleggen over onze positionering. Al ruim 11 jaar zijn wij het platform voor nieuws over innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan het oplossen van de grote vraagstukken van deze tijd. Denk aan de gezondheidszorg, de energietransitie, voedselvoorziening, mobiliteit, digitalisering in het algemeen, etc. We vangen dat in onze 5 hoofdcategorieën CHIP+, DATA+, BIO+, GREEN+, en Community. Die eerste vier spreken waarschijnlijk voor zich, de laatste is er om ook alle ‘faciliterende’ aspecten mee te kunnen nemen.

On target

Nu is het ene artikel wat meer ‘on target’ dan het andere, maar altijd is er een link met onze centrale missie. Tegelijk heeft elke redacteur wel zijn of haar persoonlijke voorkeuren en daar willen we ook graag ruimte voor maken - zo lang het maar op een of andere manier aan technologie en innovatie te linken is. Zo kon het gebeuren dat collega Elcke (inmiddels onze hoofdredacteur) een paar jaar terug een grappig artikel maakte over innovaties in de camperwereld. Dat artikel groeide in no time uit tot onze all-time-high en dat verbaasde ons natuurlijk omdat we op geen enkele manier de indruk geven het platform voor kampeerders te willen zijn.

Hier zien we de kracht van vindbaarheid via de zoekwoorden die Google ergens oppikt. Daarmee kunnen mensen die iets over campers willen weten toch plotseling bij ons uitkomen - vooral omdat Google besluit dat dat artikel op IO+ voor degene die op dat moment zoekt het meest relevant is. En let wel, dat zijn geen dagkoersen: zo’n succesvol artikel kan maanden, soms zelfs jaren, succesvol blijven. En het leidt er bij ons vanzelfsprekend toe dat de drempel voor latere camperverhalen wat lager wordt. Want zeg nou eerlijk, als we iets kunnen doen dat aansluit bij de wens van ons (potentiële) publiek, dan doen we dat natuurlijk graag.

Of die camperliefhebbers vervolgens heel veel andere artikelen bij ons lezen? Nou, nee, veel blijvend of terugkerend bezoek levert zo’n artikel niet op. Vandaar ook dat dat niet-kampeerders onder jullie zich geen zorgen hoeven te maken: we blijven onze focus gewoon houden op de onderwerpen die ons het naast aan het hart liggen. Hieronder het overzicht daarvan uit de afgelopen 7 dagen.

