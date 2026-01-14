Volle focus op startup ecosysteem bij nieuwjaarsevent Braventure

Het had iets van een estafette. Niet het doorgeven van een stokje in volle vaart, maar een zorgvuldig moment van loslaten, terugblikken en vooruitkijken. Tijdens het nieuwjaarsevent van Braventure in Tilburg stond het Brabantse startup-ecosysteem centraal en in het bijzonder één persoon: Job Nijs, vorige week nog winnaar van de Gerard & Anton High Tech Piek Award, die na zes jaar afscheid nam als directeur. Bert-Jan Woertman heeft het roer inmiddels overgenomen.

Een panel dat het ecosysteem weerspiegelt

Het programma begon met een panelgesprek onder leiding van Linn Smetsers, die de toon zette: persoonlijk, licht, maar met inhoud. Aan tafel zaten, naast haarzelf en Job Nijs, drie stemmen die samen de breedte van het Brabantse startupverhaal vertegenwoordigden.

Job Nijs, Marijn van Aerle, Linn Smetsers, Stijn Plekkenpol en Beatrix Bos - Foto © Nathalie Duin

Beatrix Bos sprak over haar drijfveren om, naast haar werk bij Carbyon, te investeren in talent en community. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat het werkt. Haar verhaal over Startup Talents en andere initiatieven maakte duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen uit het ecosysteem zelf verantwoordelijkheid nemen voor de volgende generatie. "Want ook als je niet bij ASML werkt moet je als jong talent de kans krijgen jezelf te blijven doorontwikkelen."

Marijn van Aerle fungeerde – zoals Job Nijs met een knipoog opmerkte – al jaren als het archetype in interne Braventure-overleggen: de ambitieuze ondernemer die niet alleen bouwt aan zijn bedrijf, maar ook structureel teruggeeft. Zijn pleidooi voor overzicht en eenvoud in het woud aan regelingen en loketten werd breed herkend in de zaal.

Daar tegenover stond Stijn Plekkenpol, die namens BOOST liet zien hoe studententeams uitgroeien tot een cruciale voedingsbodem voor startups. Met subsidies, convenanten met onderwijsinstellingen en een groeiend bereik onder duizenden studenten van mbo tot universiteit, werd duidelijk hoe vroeg ondernemerschap inmiddels in Brabant begint – en hoe structureel dat nu wordt ondersteund.

Verbinden en versimpelen

Wat de paneldiscussie verbond, was een terugkerend thema: talentontwikkeling is geen bijzaak, maar kerninfrastructuur. Of het nu gaat om studenten, jonge professionals of ervaren founders: zonder goede begeleiding, training en doorlopende leerlijnen blijft potentieel onbenut. Het panel was eensgezind over de rol van Braventure daarin: verbinden, versimpelen en ruimte maken.

Woorden van dank – en gewicht

Martijn van Gruijthuijsen bedankt Job Nijs © Nathalie Duin

Na het panel verschuift de sfeer. Het informele maakt plaats voor het ceremoniële, zonder plechtig te worden. Olaf Broeders, voorzitter van de Raad van Toezicht, schetst Job Nijs als verbinder pur sang. Iemand die niet vanuit systemen denkt, maar vanuit mensen en die data en structuur juist inzet om het voor ondernemers eenvoudiger te maken.

Daarna volgt gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, die het perspectief verbreedt naar de provincie. Hij plaatst Nijs’ werk in een langere lijn van Brabantse ondernemingskracht en benadrukt diens rol in professionalisering, samenwerking en het bouwen aan vertrouwen tussen publieke en private partijen. Het is lof met inhoud, en met gewicht.

In zijn dankwoord blijft Job Nijs dicht bij zichzelf. Trots en frustratie mogen naast elkaar bestaan, zegt hij. Trots op wat er is neergezet, frustratie over wat nog niet is gelukt. Hij noemt mensen, momenten en initiatieven, van de samenwerking met BOM tot de ontwikkeling van methodieken en fondsen, en maakt duidelijk dat vooruitgang zelden lineair is, maar wel mogelijk als je het samen doet.

Zijn blik gaat vooruit. Richting defensie-innovatie misschien, maar zeker niet weg van Brabant of het startup-ecosysteem. “Een echt afscheid is dit niet,” klinkt het. Eerder een overgang.

Meer dan een afscheid

Het nieuwjaarsevent van Braventure bleek daarmee meer dan een afscheidsmoment. Het was een momentopname van een ecosysteem dat volwassen wordt, maar zijn energie niet wil verliezen. Een plek waar studenten, starters, bestuurders en investeerders elkaar blijven opzoeken.

Later die middag werd ook de Top-10 Brabantse Startups to Follow bekendgemaakt – eveneens onderdeel van deze bijeenkomst. Samen vertellen ze één verhaal: Brabant bouwt door, met nieuwe gezichten, op fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd.