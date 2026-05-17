De IO+ Week: Watt Matters in AI keert terug - groter en urgenter

AI belooft veel: betere zorg, slimmere industrie, snellere wetenschap en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die ons nu nog boven het hoofd groeien. Maar die belofte heeft ook een prijs. Want naarmate AI-systemen groter, krachtiger en alomtegenwoordiger worden, groeit ook hun honger naar energie. Precies daarover moeten we het hebben. En daarom organiseert IO+ op 16 en 17 november voor de tweede keer Watt Matters in AI. Plaats van handeling: High Tech Campus Eindhoven.

Met gepaste trots mogen we zeggen: de eerste editie smaakte naar meer. Vorig jaar brachten we in één dag de hele keten in beeld, van chips en compute tot datacenters en energie-infrastructuur. Dit jaar willen we dat succes niet alleen herhalen, maar overtreffen. Watt Matters in AI groeit uit tot een tweedaagse conferentie, met een internationaler programma, een sterkere Europese invalshoek en meer ruimte voor verdieping, ontmoeting en concrete antwoorden.

Het inhoudelijk programmacomité wordt geleid door Stijn Grove van de Dutch Datacenter Association en Tijs Wilbrink van imec. Samen met hen bouwen we voort op het onderscheidende thema van Watt Matters in AI: energie-efficiëntie als voorwaarde voor verantwoorde groei van AI. De inzet is helder: niet alleen inspireren, maar deelnemers ook praktische handvatten meegeven over de toekomst van compute, fotonica, netcongestie, slimme workloads, software-efficiëntie en de vraag hoe Europa zijn eigen innovatiekracht kan versterken.

Tickets

Vanaf vandaag zijn de tickets verkrijgbaar, inclusief vroegboekkorting. Wie wil meepraten over de energievraag achter AI, over de infrastructuur die daarvoor nodig is en over de keuzes die bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers nú moeten maken, kan terecht op wattmattersinai.eu. Want AI verandert de wereld, maar alleen als we ook durven praten over wat daarvoor nodig is: energie die slim, duurzaam en voldoende beschikbaar is.

Ook deze week op IO+

Natuurlijk gebeurde er veel meer in de wereld van innovatie. Zoals elke week, hierbij een selectie uit de productie van afgelopen week op IO+.

Defensie zoekt ondernemerschap

Met het Dutch Defense Venture Track opent Defensie nadrukkelijk de deur voor startups, jonge professionals en nieuwe ideeën. Het programma laat zien dat veiligheid niet alleen een zaak is van kazernes en ministeries, maar ook van ondernemerschap, technologie en samenwerking met de hightechwereld.

Studiekeuze zonder verkooppraatje

Unitold wil scholieren helpen bij een van de grootste keuzes van hun jonge leven: de keuze voor een studie. Niet via brochures of marketingverhalen, maar door hen rechtstreeks in contact te brengen met studenten die de opleiding al van binnenuit kennen.

Zeven nieuwe gouden standaarden

Carmen van Vilsteren heeft na haar indrukwekkende carrière bij Philips geen zin om achterover te leunen. Ze wil opnieuw bijdragen aan medische technologie die wereldwijd de norm wordt, en tegelijk meer vrouwelijke leiders helpen hun plek op te eisen.

De wegwijzer in Europa’s chipambitie

Voor startups kan het Europese chiplandschap overweldigend zijn. Het ChipNL Competence Centre wil daarin de vertaler en gids zijn: een plek waar jonge bedrijven de juiste kennis, netwerken en toegang tot Europese programma’s kunnen vinden.

PhotonDelta ziet de top dichterbij komen

Na jaren van pionieren staat de Nederlandse fotonica-industrie volgens PhotonDelta voor een nieuwe fase: opschaling. De technologie werkt, het ecosysteem staat, maar nu moet Europa bewijzen dat het de voorsprong ook economisch kan verzilveren.

Studenten wachten niet op het systeem

TutorMe laat zien hoe studenten zelf oplossingen bouwen voor problemen die ze dagelijks ervaren. Waar het onderwijs worstelt met begeleiding en toegankelijkheid, koppelen ondernemende studenten hun medestudenten aan betaalbare hulp.

Duitse kwantumcomputer verlegt de grens

Een Duitse kwantumcomputer heeft een nieuw record gevestigd in berekeningen met qubits. Daarmee komt de belofte van quantum computing opnieuw een stap dichterbij, al blijft de weg naar brede toepassing complex en uitdagend.

Natrium-ion krijgt momentum

Natrium-ionbatterijen zijn bezig aan een stevige opmars. Ze kunnen een belangrijk alternatief worden voor lithium-ion, zeker waar kosten, beschikbaarheid van grondstoffen en veiligheid steeds zwaarder gaan meewegen.

Biofouling vóór zijn

Nemean BioLabs werkt aan biobased coatings die biofouling moeten voorkomen voordat het probleem ontstaat. Daarmee richt de startup zich op installaties waar aangroei leidt tot energieverlies, onderhoudskosten en lagere efficiëntie.

Slimmer omgaan met water en zon in de stad

Digitalisering kan steden helpen om twee groeiende problemen tegelijk aan te pakken: wateroverlast door hevige regen en piekbelasting door zonne-energie. Door data slimmer te benutten, ontstaat meer grip op een steeds voller en kwetsbaarder stedelijk systeem.

