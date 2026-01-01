"Sla de pitch maar over": Unitold vindt studiekeuze opnieuw uit

Een universiteitsbrochure kan je veel vertellen. Ze kan glanzende campussen, ambitieuze slogans, glimlachende studenten en beloftes over je toekomst laten zien. Maar volgens de Eindhovense startup Unitold vertelt zo'n glanzende folder zelden wat aankomende studenten écht willen weten: hoe voelt het eigenlijk om daar te studeren?

Dat was het prikkelende uitgangspunt van een pitch van TU/e-student en oprichter David Atem Allain tijdens de mei-editie van Gerard & Anton’s Demos, Pitches & Drinks. “Skip the pitch. Get the reality,” zei hij tegen het publiek, waarmee hij meteen de toon zette voor een startup die zichzelf positioneert als tegengif voor gelikte universiteitsmarketing.

Het idee achter Unitold is bedrieglijk simpel. Het platform verbindt middelbare scholieren rechtstreeks met universiteitsstudenten die uit eerste hand, ongefilterde ervaringen kunnen delen over studeren aan een specifieke instelling of opleiding. Volgens Allain zijn de belangen enorm. “Middelbare scholieren doen een investering van pakweg € 50.000 en geven daarmee een commitment van vier jaar van hun leven aan een universiteit die ze eigenlijk niet echt kennen,” zei hij op het podium. “En dat is dan puur gebaseerd op een brochure die afkomstig is van de instelling zelf. Dat betekent niet dat het goed of slecht is, maar het blijft marketing.”

Dat onderscheid vindt hij belangrijk. Universiteiten zijn volgens hem geen neutrale adviseurs. “Universiteiten zijn bedrijven,” zei hij ronduit. En dat creëert ruimte voor een platform dat draait om peer-to-peer-transparantie in plaats van institutionele storytelling.

De “untold experience”

Unitold omschrijft zichzelf als een marktplaats voor “the untold experience”. In plaats van te vertrouwen op officiële open dagen of zorgvuldig geselecteerde studentambassadeurs, kunnen aankomende studenten zoeken naar mentoren die daadwerkelijk de opleiding volgen.

Het matchingsproces is bewust gedetailleerd opgezet. Gebruikers kunnen filteren op universiteit, opleiding en andere criteria om iemand te vinden wiens profiel lijkt op hun eigen ambities of zorgen. Zodra er een match is gevonden, maakt het platform directe interactie mogelijk. Studenten die zich aansluiten bij Unitold krijgen gratis gesprekken die ze kunnen gebruiken om met mentoren op het platform te praten.

Maar Allain ziet dat slechts als het begin.

“Quick tastes, focus sessions, het productplafond kent geen grenzen,” legde hij tijdens de pitch uit. Mentoren opereren zelfstandig en kunnen hun eigen soort sessies of begeleidingsvormen aanbieden. Het platform zelf neemt 25 procent commissie, terwijl 75 procent naar de mentoren gaat.

Die verdeling van inkomsten staat centraal in de groeistrategie van Unitold. Door het grootste deel van de opbrengst aan de mentoren zelf te geven, hoopt het bedrijf een zichzelf versterkende marktplaats te creëren waarin studenten actief hun eigen profiel en diensten promoten.

Reviews in plaats van rankings

De filosofie van de startup daagt ook traditionele ideeën over academisch prestige uit. Unitold waardeert mentoren niet primair op cijfers of elitecredentials, maar op communicatieve vaardigheden en authenticiteit. “We waarderen mentoren niet op hoe goed ze het doen aan de universiteit,” zei Allain, “maar op hoe goed ze hun ervaringen en ideeën kunnen communiceren naar studenten.”

In de praktijk is het platform ontworpen als een "meritocratisch systeem" dat wordt aangestuurd door reviews en beoordelingen. Mentoren die slechte ervaringen bieden of misleidende informatie geven, zullen vanzelf uit de marktplaats verdwijnen, betoogde Allain, omdat gebruikers de interactie direct kunnen beoordelen.

Dat mechanisme creëert volgens hem sterkere prikkels voor eerlijkheid dan institutionele marketing ooit zou kunnen doen.

Al live

In tegenstelling tot veel startup-pitches in een vroeg stadium die draaien om toekomstplannen, is Unitold al operationeel. Volgens Allain staan de technische fundamenten: het platform draait op React, integreert betalingsprovider Stripe en is volledig verbonden. “It’s already shipped.”

De startup gaat nu een periode in die hij omschreef als de “eerste fase”: het aantrekken van zowel mentoren als aankomende studenten. Tijdens de pitch richtte Allain zich expliciet tot drie groepen in de zaal. Ten eerste universiteitsstudenten of recent afgestudeerden die mentor willen worden. Topmentoren zouden volgens zijn inschatting meer dan € 600 per maand kunnen verdienen als ze consequent sessies verzorgen.

Ten tweede: ouders of tieners die zich voorbereiden op de universiteitsaanmeldingen voor 2026. Unitold biedt momenteel gratis toegang en gesprekken aan om feedback te verzamelen en het platform verder te verfijnen. En ten derde zoekt Allain investeerders die geïnteresseerd zijn in adtech- of marktplaatsmodellen. “Meet me at the bar,” besloot hij met een glimlach.

Een bredere verschuiving in onderwijs?

Achter Unitold schuilt een bredere culturele verschuiving rond studiekeuzes. Jongere generaties vertrouwen steeds vaker op peer reviews, online communities en authentieke ervaringen voordat ze grote beslissingen nemen, of het nu gaat om het kiezen van een product, een vakantiebestemming of misschien zelfs een universiteit.

In die zin past Unitold de logica van creatorplatforms en peer-to-peer-marktplaatsen toe op het hoger onderwijs. In plaats van instellingen te vragen zichzelf te vermarkten, laat het de studenten zelf aan het woord.

Of dat model schaalbaar is, moet nog blijken. Studiekeuzes zijn zeer persoonlijk, en universiteiten investeren zelf al fors in studentambassadeurs en communityvorming. Maar de pitch van Allain raakte duidelijk een gevoelige snaar: veel studenten herkennen de kloof tussen officiële communicatie en de geleefde werkelijkheid. Of zoals Unitold het formuleert: "De meest waardevolle informatie over het universiteitsleven komt misschien helemaal niet van de universiteit zelf."