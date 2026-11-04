8 start-ups die in oktober geld hebben opgehaald

RougeTx haalt $58M op voor ontwikkeling vaatziektebehandeling

Biotech-startup RougeTX heeft 58 miljoen dollar opgehaald voor de ontwikkeling van een behandeling voor een genetische aandoening: erfelijke hemorragische telangiëctasie (HHT). Mensen met deze aandoening krijgen afwijkende bloedvaten en hebben vaak last van bloedingen. Het bedrijf werkt aan een geneesmiddel dat de stabiliteit van de bloedvaten van HHT-patiënten kan helpen herstellen.

Het geld zal de spin-off van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) helpen bij de verdere ontwikkeling van zijn kandidaat-geneesmiddel RTX-001, een medicijn dat in tabletvorm zou kunnen worden geleverd en bedoeld is om eenmaal per dag te worden ingenomen. Met zijn periSCOPE-platform is RougeTX van plan therapieën te onderzoeken voor andere aandoeningen die instabiliteit van de bloedvaten veroorzaken.

€28 miljoen voor Eindhovens halfgeleiderbedrijf XIVER

XIVER, een bedrijf dat chips, infraroodsensoren en dunne-filmproducten produceert, heeft 28 miljoen euro aan financiering ontvangen van ABN AMRO. Met deze investering moderniseert het bedrijf zijn productiefaciliteiten en machines. Een belangrijke aankoop is een DUV-lithografiesysteem van ASML, waarmee XIVER zijn productiecapaciteit verder kan uitbreiden.

Het bedrag maakt deel uit van een investeringsprogramma van 55 miljoen euro om XIVER te helpen zijn productievolume en technologische mogelijkheden uit te breiden. Nu de vraag sterk stijgt, mede dankzij AI, wil het in Eindhoven gevestigde bedrijf aan die vraag voldoen en zijn positie in de halfgeleiderindustrie versterken.

Photon Bridge haalt €10 miljoen op tegen lasertekort voor AI

Photon Bridge heeft 10 miljoen euro aan nieuwe financiering binnengehaald voor zijn technologie voor het vervaardigen van lasers. Lasers spelen een steeds belangrijkere rol bij gegevensoverdracht, met name in AI-datacenters. Optische verbindingen kunnen meer informatie sneller overbrengen, en dat met minder energie. Voor elk van deze verbindingen is een laserlichtbron nodig.

Aangezien krachtige lasers een nichemarkt met kleine productievolumes vormen, heeft de start-up een oplossing bedacht waarbij het licht van meerdere, zwakkere lasers wordt gebundeld tot één geheel. In plaats van steeds moeilijker te bouwen afzonderlijke lasers lost het bedrijf dit op via een slim ontwerp.

Indurex haalt 7 miljoen euro op om kritieke infrastructuur met AI te beveiligen

Indurex, een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat AI inzet om kritieke infrastructuur te beveiligen, heeft 7 miljoen euro aan nieuwe financiering opgehaald. Raffinaderijen, elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties en fabrieken draaien op besturingssystemen die kleppen openen, temperaturen instellen en apparatuur uitschakelen wanneer er iets misgaat. Een digitaal probleem in deze systemen kan al snel uitmonden in een fysiek probleem.

Hoewel de meeste beveiligingstools voor deze locaties het netwerk monitoren, gaat het bedrijf een stap verder, aangezien de technische instellingen en veiligheidsfuncties van een installatie net zo cruciaal zijn. Daarom haalt Indurex SafeGuard AI™ gegevens op uit de besturings-, veiligheids- en alarmsystemen van een locatie en uit de IT-beveiligingstools. AI-agenten signaleren vervolgens de ongebruikelijke veranderingen die door een mens moeten worden bekeken.

PaperFoam haalt 2 miljoen euro op om zijn composteerbare verpakkingen uit te breiden

De Nederlandse verpakkingsfabrikant PaperFoam heeft 2 miljoen euro opgehaald om meer van zijn plantaardige, composteerbare verpakkingen te produceren. Het geld is afkomstig van een lening van Invest International, de door de Nederlandse overheid gesteunde organisatie die bedrijven financiert die buiten Nederland groeien.

Voor de productie van zijn verpakkingen mengt het bedrijf industrieel zetmeel, natuurlijke vezels, water en een eigen premix tot een dikke pasta. Die pasta wordt vervolgens gevormd en gebakken, wat resulteert in lichte maar stevige bakjes waarin producten met een bepaalde vorm kunnen worden geplaatst of ingepast. PaperFoam zal deze financiering gebruiken om zijn fabriek in Tsjechië uit te breiden en zijn activiteiten in Maleisië en de Verenigde Staten te ondersteunen.

Skytree haalt 1 miljoen euro op om zijn uit de lucht afgevangen CO₂ naar IJsland te brengen

Klimaattechnologiebedrijf Skytree heeft een ontwikkelingslening van 1 miljoen euro gekregen van Invest International om zijn eerste centrum voor CO ₂ -afvang in het buitenland voor te bereiden. Het project, dat ‘Skypark’ wordt genoemd, zal in IJsland worden gebouwd.

SkyTree maakt machines die CO ₂ uit gewone buitenlucht kunnen afvangen. Kooldioxide wordt in veel industriële processen gebruikt, onder meer als voedingsstof voor planten in kassen, als bruismiddel voor drankproducenten en als droogijs. IJsland is een goede testlocatie omdat het land het grootste deel van zijn CO ₂ importeert, maar wel over veel geothermische energie beschikt, die het Skypark zal gebruiken voor zowel de elektriciteit als de warmte die de machines nodig hebben.

Scan-app voor ultrabewerkt eten FLTRD haalt ruim €500.000 op

FLTRD, de Nederlandse start-up wiens app consumenten laat zien hoe bewerkt hun voedsel is, heeft in een pre-seed-ronde meer dan € 500.000 opgehaald. Via hun app kunnen gebruikers eenvoudig nagaan of een product dat ze in de supermarkt willen kopen ultrabewerkt is, en worden ze gewezen op gezondere alternatieven.

Het bedrijf gaat het geld gebruiken om zijn team uit te breiden, nog voor het einde van het jaar in België van start te gaan en zijn beoordelingssysteem, de PureScore, in licentie te geven aan voedselproducenten en supermarkten. De app omvat nu meer dan 150.000 producten uit zeven supermarkten en heeft meer dan 35.000 gebruikers op iPhone en Android.

Spin-off van TU Delft haalt € 150.000 op om antilichaamtesten te versnellen

Startup Constellate Proteomics heeft een pre-seed-financieringsronde van € 150.000 afgerond voor zijn tool die de kwaliteitscontrole van antilichamen in biofarmaceutische toepassingen versnelt. De ontwikkeling van geneesmiddelen kampt met een kritieke bottleneck: trage, dure en van experts afhankelijke eiwitanalyse.

Constellate Proteomics vult deze leemte met RAYmAb™, een platform dat binnen enkele minuten vier verschillende kwaliteitsanalyses – titer, glycosylatie, aggregatie en ladingsvariant – levert op basis van een minuscuul, onbehandeld monster van de vloeistof waarin de cellen zijn gekweekt. Dit vermindert de afhankelijkheid van grote, dure apparatuur en gespecialiseerde operators, waardoor analyse met hoge resolutie toegankelijk wordt voor een breder scala aan ontwikkelaars.