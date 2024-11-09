Logo

Latest news

cyber security in medical lab
Data+

13 December

Brabant invests over €14 million in cybersecurity

Qongli Dong VTEC © Nadia ten Wolde
Data+

13 December

VTEC’s ‘Quspads’ aim to break quantum free from the freezer

Fontys ICT
Data+

12 December

“Educational institute must decide for itself which AI it allows”

Jerre Sweers, CEO of Stellar Space Industries © Nadia ten Wolde
Green+

12 December

Stellar Space Industries takes aim at Very Low Earth Orbit

drone students
Data+

12 December

How seven students unmasked Russia’s ‘drone motherships’

Peter Wennink presenting his report on December 12, 2025
Chip+

12 December

Wennink report shows urgency, discomfort: “The future won't wait”

mri
Bio+

12 December

Using gamification to support children through an MRI

Carmen van Vilsteren
Community

11 December

MedTech architect Carmen van Vilsteren crowned Female Tech Hero

Arceon
Data+

11 December

SecFund backs Arceon’s breakthrough space material

European solar market
Green+

11 December

European solar market contracts, putting 2030 targets at risk

AR
Chip+

11 December

Collaboration sets stage for mass-market AR

Dutch hydrogen network
Green+

11 December

Funding gap threatens Dutch hydrogen network