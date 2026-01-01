De IO+ Week: Als het geld eerder op dan de markt klaar is

Het startupverhaal wordt vaak verteld in termen van succes, avontuur en groei. Van oprichters die een briljant idee uit het lab trekken, technische doorbraken realiseren, prijzen winnen, pilots draaien en investeerders overtuigen. Maar achter die optimistische façade schuilt altijd een hardere waarheid: innovatie heeft niet alleen tijd, talent en technologie nodig, maar ook geld. En soms is dat geld op voordat de markt echt openbreekt.

Dat is precies de situatie waarin SeaO₂ terecht is gekomen. De Delftse klimaatstartup ontwikkelde technologie om CO₂ rechtstreeks uit zeewater te halen. De techniek werkt, de eerste inkomsten via carbon credits zijn binnen, de pilot draait, en de ambitie is groot: opschalen naar industriële toepassing en uiteindelijk miljoenen tonnen CO₂ per jaar verwijderen. Maar tussen bewezen technologie en een volwassen markt gaapt een kapitaalkloof.

In een opvallend open LinkedIn-bericht sloeg het bedrijf alarm. Niet omdat de technologie faalde, schrijft SeaO₂, maar omdat het kapitaal niet op tijd in beweging kwam. Private investeerders wachtten op publieke toezeggingen, publieke partijen wachtten op private financiers, en zo bleef iedereen staan. Voor een startup die al jaren werkt aan een oplossing voor een van de grootste klimaatvragen van deze tijd, is dat een wrange constatering.

Het verhaal van SeaO₂ laat de andere kant van het startup-leven zien. Niet de pitchdeckversie, maar de werkelijkheid waarin timing, financiering, marktrijpheid en vertrouwen net zo bepalend zijn als technische excellentie. Voor Europa is dat meer dan een individueel bedrijfsdrama. Als bewezen klimaattechnologie hier geen groeikapitaal vindt, verdwijnt ze misschien niet alleen uit Nederland, maar ook uit Europa.

https://ioplus.nl/nl/posts/klimaatstartup-smeekt-op-linkedin-red-ons-bedrijf

Er is meer...

Maar er was natuurlijk veel meer te zien op IO+ in de voorbije week. Hier een paar highlights, maar check vooral IO+ voor het totale overzicht.

Te veel startups, te weinig scale-ups

Nu we het toch over de levensvatbaarheid van startups hebben... Nederland is goed in het starten van bedrijven, maar minder goed in het laten doorgroeien ervan. Een nieuwe analyse laat zien waar die paradox vandaan komt: van maatwerk dat opschaling belemmert tot buitenlandse overnames die veelbelovende bedrijven uit de pijplijn halen. De vraag is niet alleen hoe we meer startups krijgen, maar vooral hoe we de beste bedrijven hier laten doorgroeien.

https://ioplus.nl/nl/posts/te-veel-startups-te-weinig-scale-ups-een-nederlandse-paradox

© HighTechXL

Het vrouwenlichaam als blinde vlek én business case

Tijdens de Fe+male Tech Heroes Conference werd duidelijk hoe groot de achterstand in medisch onderzoek naar het vrouwenlichaam nog altijd is. Tegelijkertijd groeit het besef dat FemTech niet alleen een maatschappelijke noodzaak is, maar ook een economische kans. Van migraine tot hormoongerelateerde klachten: de markt is groot, maar vraagt om veel meer aandacht en financiering.

https://ioplus.nl/nl/posts/het-vrouwenlichaam-van-blinde-vlek-naar-business-case

Onderzoekers uit hun bubbel

Op 4 juni vindt bij ASML de finale plaats van de eerste Tech Transfer Challenge. Onderzoekers van de TU/e worden daar niet alleen uitgedaagd om hun technologie te pitchen, maar vooral om te ontdekken of hun onderzoek de basis kan vormen voor een bedrijf. Soms is één gesprek, één vraag of één extra duwtje genoeg om een idee echt in beweging te krijgen.

https://ioplus.nl/nl/posts/tech-transfer-challenge-brengt-onderzoekers-uit-hun-bubbel

Uitgevers zijn minder machteloos dan ze denken

Een Duitse academische studie laat zien dat uitgevers tegenover platforms niet alleen afhankelijk zijn, maar ook onderhandelingsmacht hebben — zeker bij nieuwe en opkomende AI-platforms. Hoogwaardige, betrouwbare content blijft iets wat platforms nodig hebben. Dat geeft uitgevers ruimte om hun positie strategischer te kiezen.

https://ioplus.nl/nl/posts/uitgevers-minder-machteloos-dan-ze-denken-in-de-platformeconomie

De cartoon is gegenereerd met een large language model.

Huawei zoekt een route om ASML heen

Huawei claimt een grote doorbraak in chipontwerp. Door chips verticaal te stapelen, wil het bedrijf binnen vijf jaar concurreren met de wereldtop, zonder volledig afhankelijk te zijn van de meest geavanceerde lithografiemachines. Experts plaatsen kanttekeningen, maar de aankondiging onderstreept hoe hard China werkt aan technologische onafhankelijkheid.

https://ioplus.nl/nl/posts/huawei-claimt-grote-chip-doorbraak-concurreren-met-wereldtop

Deel deze nieuwsbrief IO+ volgt de toekomst - stap voor stap, doorbraak voor doorbraak.

Wat deze week laat zien: innovatie is geen abstract verhaal. Ze wordt zichtbaar in systemen die veranderen, van straat tot ziekenhuis. En precies daar maakt technologie het verschil. Help ons intussen door deze nieuwsbrief met collega’s en partners te delen en blijf zo samen aangesloten op het ecosysteem van morgen.

Elke dag een podcast

Of wil je liever luisteren? Elke ochtend om 6.30 uur (op werkdagen) staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Daarin bespreken onze AI-collega’s Oliver en Shelby de twee interessantste onderwerpen van de dag. Dit maakt de IO+ Daily de ideale manier om je hoofd te vullen met optimistisch nieuws uit de wereld van innovatie en technologie. Morgen ook.

Onze andere nieuwsbrieven

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Maar we hebben nog meer te bieden. Aanmelden is heel eenvoudig, bijvoorbeeld via het optieblok op de IO+ homepage, of gewoon door hieronder op je favoriete nieuwsbrief te klikken:

Geniet van deze zondag en vergeet niet dat er morgenochtend om 6.30 uur een nieuwe aflevering van IO+ Daily voor je klaarstaat. Wees voorbereid voordat je op je fiets stapt!

💡 Blijf op de hoogte Volg ons dagelijks via IO+ voor verhalen over technologie, wetenschap, ondernemerschap en de impact op de samenleving en de economie. 👉

👉 Fijn weekend, en zoals altijd: blijf nieuwsgierig.

Wij zijn IO+, een onafhankelijk journalistiek platform waar de toekomst van Nederland vorm krijgt en innovators samenkomen.