De IO+ Week: Ai, er zit een onzichtbare AI-fluisteraar in je bril

Vorige week liep startupoprichter Rudie Verweij tijdens Drinks, Pitches & Demos in Eindhoven het podium op om zijn bedrijf Reck Connect te pitchen. Zijn verhaal was op zichzelf al intrigerend: AI-coding agents veranderen softwareontwikkeling zo fundamenteel dat de toekomst van programmeren er plotseling vreemd retro uitziet. Meer command lines. Meer tekst. Minder klikken. Reck Connect wil een van de zwakke plekken in deze nieuwe realiteit oplossen door het daadwerkelijke programmeerproces weg te halen van fragiele laptops en onder te brengen op krachtige remote workstations.

Maar de echte verrassing kwam helemaal aan het einde van zijn presentatie. (kijk zelf maar: het begint op 5’50”)

Rudie Verweij and Bert-Jan Woertman playing with the teleprompter glasses

Pas toen onthulde Verweij dat hij tijdens zijn volledige pitch zijn tekst live had gelezen van een bril met AI-ondersteunde teleprompterfunctionaliteit. Niemand in het publiek had het gemerkt. Ik niet. De mensen naast me niet. Niet de tientallen ondernemers, investeerders en engineers in de zaal.

En eerlijk? Dat besef bleef veel langer hangen dan de pitch zelf.

De bril in kwestie wordt gemaakt door Even Realities, een bedrijf dat fotonica-gebaseerde slimme brillen ontwikkelt die informatie rechtstreeks in je gezichtsveld projecteren. In dit geval gebruikte Verweij ze als een discrete teleprompter. Maar tijdens ons gesprek achteraf gingen we al snel verder dan alleen die simpele toepassing.

Want zodra je tijdens een live gesprek stilletjes informatie kunt ontvangen, worden de implicaties enorm.

Stel je een sollicitatiegesprek voor waarin de kandidaat tijdens het gesprek live suggesties ontvangt van een AI-assistent. Of een salesmeeting waarin de bril je continu voorziet van gesprekspunten op basis van alles wat er bekend is over de klant. Denk aan een politicus in een debat die realtime factchecks en retorische adviezen krijgt. Een student die in de klas stilletjes samenvattingen, vertalingen of zelfs antwoorden ontvangt tijdens een examen. Een journalist die iemand interviewt terwijl een AI-assistent direct eerdere uitspraken, tegenstrijdigheden en contextuele data naar boven haalt.

Het is in feite ChatGPT of Claude, maar dan onzichtbaar. Niet op je telefoon. Niet op een laptop. Maar zwevend recht voor je ogen terwijl de ander geen idee heeft dat het gebeurt. Bedienbaar met een simpele ring om je wijsvinger.

Een deel van mij vindt dat ongelooflijk fascinerend. De technologie zou mensen echt kunnen helpen beter te communiceren, stress te overwinnen, beperkingen te compenseren, sneller te leren of kennis op een natuurlijkere manier toegankelijk te maken. Spreken in het openbaar wordt plotseling minder intimiderend. Taalbarrières worden kleiner. Geheugenbeperkingen doen er minder toe.

Maar een ander deel van mij voelt zich er diep ongemakkelijk bij.

Menselijke interactie heeft altijd gesteund op een relatief simpele aanname: dat de persoon tegenover je volledig aanwezig is in het gesprek. Deze brillen doorbreken die aanname stilletjes. Zodra AI een onzichtbare deelnemer wordt in elke interactie, begint authenticiteit zelf te verschuiven. Praat je met een persoon, of met een persoon plus een onzichtbare intelligentielaag die hem of haar voortdurend coacht?

En misschien nog verontrustender: we bereiken mogelijk binnenkort het punt waarop het niet gebruiken van zulke systemen een nadeel wordt.

De technologie staat nog in de kinderschoenen. De brillen zien er nog enigszins futuristisch uit. Maar wat als ze contactlenzen worden? Verweijs optreden maakte één ding heel duidelijk: dit is geen sciencefiction meer. De onzichtbare AI-fluisteraar is de kamer al binnengekomen.

© Even Realities

Wat gebeurde er nog meer afgelopen week?

Natuurlijk gebeurde er veel meer in de wereld van innovatie. Zoals elke week hierbij een selectie uit de productie van afgelopen week op IO+.

HighTechXL lanceert fonds van €11 miljoen

Deeptech-accelerator HighTechXL heeft een nieuw venturefonds van €11 miljoen gelanceerd om startups al in de vroegst mogelijke fase te ondersteunen. Het fonds richt zich op high-risk, high-impact technologieën afkomstig uit onderzoeksomgevingen en helpt oprichters de moeilijke kloof tussen wetenschappelijke doorbraak en commerciële realiteit te overbruggen. Nu Brainport Eindhoven zich steeds nadrukkelijker positioneert als Europese deeptech-hotspot, weerspiegelt deze stap het groeiende vertrouwen in langetermijninvesteringen in technologie.

LiS wil groeien naar 700 instrumentmakers, ook buiten Leiden

De Leidse Instrumentenmakers School wil haar rol in het oplossen van het groeiende tekort aan hoogopgeleid technisch talent in Nederland fors uitbreiden. Als onderdeel van Project Beethoven wil LiS het aantal studenten verhogen van 400 naar 700 en kijken naar uitbreiding buiten Leiden zelf. De boodschap is duidelijk: als Nederland zijn technologische ambities wil behouden, zijn er dringend veel meer precisie-instrumentmakers nodig.

Je software is niet door jou gebouwd. Heb je er nog wel controle over?

Nu door AI gegenereerde code razendsnel mainstream wordt, ontstaat een fundamentele vraag: wie begrijpt eigenlijk nog de software waar we steeds afhankelijker van worden? Dit artikel onderzoekt de groeiende spanning tussen snelheid en controle in AI-ondersteunde softwareontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen sneller dan ooit applicaties bouwen, maar wanneer machines grote delen van de codebase genereren, worden verantwoordelijkheid, transparantie en onderhoudbaarheid op lange termijn kritieke aandachtspunten.

Milence haalt €120 miljoen op om elektrisch vrachtvervoer in Europa op te schalen

Milence heeft opnieuw €120 miljoen opgehaald om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vrachtvervoer in Europa te versnellen. Gesteund door grote vrachtwagenfabrikanten wil het bedrijf een van de grootste knelpunten in zware elektrificatie oplossen: betrouwbare grootschalige laadcapaciteit langs de Europese transportcorridors.

Nederlandse universiteiten presenteren plan om los te komen van Big Tech

Een coalitie van Nederlandse universiteiten wil de afhankelijkheid van Amerikaanse techgiganten verminderen door meer soevereine digitale infrastructuur te ontwikkelen. Het initiatief richt zich op cloudservices, AI-tools, dataopslag en digitale autonomie. De discussie weerspiegelt bredere Europese zorgen over technologische afhankelijkheid en strategische controle over kritieke digitale systemen.

QuantWare haalt €15,2 miljoen op voor krachtige quantumprocessors

De Delftse quantumstartup QuantWare heeft €15,2 miljoen aan financiering opgehaald om verder te werken aan schaalbare quantumprocessors. Het bedrijf specialiseert zich in hardwarearchitecturen die huidige schaalbaarheidslimieten in quantumcomputing moeten doorbreken en positioneert zich als een van Europa’s meest ambitieuze spelers in de race naar praktische quantumsystemen.

Europese techleiders slaan alarm: “Handel als één, of raak achterop”

De CEO’s van bedrijven als ASML, Airbus, SAP, Siemens, Nokia en Ericsson hebben gezamenlijk gewaarschuwd dat Europa zijn technologische relevantie dreigt te verliezen als het blijft opereren als een gefragmenteerde verzameling markten en beleidssystemen. Hun oproep: sterkere industriële coördinatie, sneller opschalen en een meer verenigde Europese technologiestrategie.

Binnen in het gebouw dat het internet aandrijft

Achter elke AI-query, videostream en cloudservice schuilt een verborgen fysieke realiteit: het datacenter. Dit artikel neemt lezers mee naar binnen in de enorme infrastructuurfaciliteiten die stilletjes de moderne digitale wereld aandrijven. Verre van anonieme loodsen zijn deze gebouwen uitgegroeid tot strategische assets in discussies over energieverbruik, digitale soevereiniteit, AI-groei en Europa’s digitale toekomst.

