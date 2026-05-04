Een kijkje in het gebouw dat het internet laat stromen

Een reeks kasten, een constant zoemend geluid van ventilatoren en een warme kamertemperatuur. Zo ziet de achterkant van het internet, een datacenter, er in het kort uit. In de AM3- en AM4-faciliteiten van Equinix op het Science Park in Amsterdam is dat niet anders. Op een zonnige lentedag kreeg ik de kans om een kijkje achter de schermen te nemen.

“Mensen realiseren zich niet hoeveel van hun dagelijks leven via plekken als deze verloopt”, zegt Michiel Eielts, algemeen directeur van de Nederlandse tak van de Amerikaanse datacenterbeheerder en mijn gids. “Als je naar een ziekenhuis gaat, als je in de trein stapt, als je een bankapp opent – dat hangt allemaal af van infrastructuur die in gebouwen als deze staat.”

Het gebouw is een van de negen datacenters die Equinix in Amsterdam exploiteert, verspreid over zes verschillende locaties. Daarnaast exploiteert het Amerikaanse bedrijf nog twee andere hubs in Enschede en Zwolle. Als je met eigen ogen ziet hoeveel kabels, rekenkracht en infrastructuur er achter zelfs maar één van deze hubs schuilgaat, wordt de verborgen complexiteit achter een simpele handeling, zoals het versturen van een e-mail, duidelijk.

Tientallen klanten, kilometers aan kabels

Via de infrastructuur van Equinix stroomt informatie van de overheid, cloudproviders en gamingbedrijven. Het bedrijf exploiteert zogenaamde colocatie-datacenters, waar meerdere klanten ruimte kunnen huren om hun servers te laten draaien. Er zijn ongeveer 60 verschillende telecommunicatieproviders aanwezig, wat betekent dat een klant elke gewenste provider kan kiezen zonder ook maar één extra meter kabel te hoeven leggen.

Op elke verdieping van het gebouw is het scenario vergelijkbaar, met tientallen gestapelde kasten waarin racks staan waarop servers draaien. Afhankelijk van de behoefte van elke klant kan men een paar kasten huren of grotere clusters van rekencapaciteit.

Gele glasvezelkabels slingeren door kabelgoten boven het hoofd en vervoeren data tussen racks en tussen klanten. Blauwe kabels – een overblijfsel uit een vroeger tijdperk – dragen de laatste sporen van koperen connectiviteit. De gele glasvezel, verduidelijkt Eielts, verwerkt tegenwoordig het overgrote deel van het verkeer.

Op de bovenste verdieping van het gebouw is het geluid van de ventilatoren luider. “Hier staan de krachtigere rekenunits, dus draaien de ventilatoren sneller”, zegt de algemeen directeur van Equinix Nederland. Het afvoeren van alle warmte die de servers produceren is essentieel om hun prestaties te garanderen. Koeling is inderdaad een van de essentiële componenten van een datacenter, naast de connectiviteitsinfrastructuur en de rekenkracht.

Een geavanceerd koelsysteem

Onder de vloer van elke verdieping bevindt zich een luchtkoelsysteem, dat nodig is om oververhitting te voorkomen. Het grootste deel van het jaar maakt de faciliteit gebruik van koeling met buitenlucht. Michiel begeleidt me naar buiten, waar koeltorens omgevingslucht naar elke verdieping zuigen, zodat de kamertemperatuur nooit hoger wordt dan 27 °C.

Het koelcircuit van het gebouw is een gesloten circuit, wat betekent dat het water in het gebouw blijft. In de warmere zomermaanden kan het datacenter echter gebruikmaken van een reeks pompen die water uit een ondergronds reservoir halen. Onder het datacenter reiken putten tot 150 meter diep in de aarde, waar het grondwater een constante temperatuur van 10 °C heeft.

We lopen naar beneden om het complexe systeem van pompen te bekijken dat water uit het reservoir haalt. Het grondwater wordt niet gemengd met het water dat zich al in de faciliteit bevindt en wordt via een tweede put teruggevoerd naar het grondwatersysteem.

Een hoge efficiëntie realiseren

Dankzij deze technologieën heeft de faciliteit een Power Usage Effectiveness (PUE)-coëfficiënt van 1,2. PUE is een industriestandaard waarmee de efficiëntie van datacenters wordt gemeten. Deze maatstaf wordt berekend door het totale energieverbruik van de faciliteit te delen door het energieverbruik van de IT-apparatuur. Een PUE van 1,0 betekent een perfecte efficiëntie. Nederlandse datacenters moeten wettelijk een PUE van 1,2 of minder hebben.

Alle Nederlandse Equinix-datacenters draaien volledig op hernieuwbare energie. Om de connectiviteit te garanderen in geval van een stroomstoring, beschikt de locatie echter over een reeks dieselgeneratoren. Elke generator is vergelijkbaar met de motor van een cruiseschip en kan continu draaien, zolang er brandstof beschikbaar is. “Als kritieke infrastructuur hebben we voorrang bij de bevoorrading van brandstof”, legt Eielts uit.

In 2012 werd deze campus uitgeroepen tot het meest duurzame datacenter van Europa. “Ruim tien jaar later behoren we nog steeds tot de top drie van meest efficiënte datacenters ter wereld”, zegt Eielts met een gevoel van trots.

Bovendien wordt de restwarmte van de servers in het warmtenet gevoerd, waarmee de nabijgelegen gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam van warmte kunnen worden voorzien.

Een van ’s werelds internetknooppunten

De ligging in het Science Park in Amsterdam is geen toeval. In 1988 werd de eerste Nederlandse internetverbinding tot stand gebracht door een groep wetenschappers van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). Zes jaar later werd de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) – een van ’s werelds grootste internetknooppunten – opgericht, dat sindsdien is uitgegroeid tot een strategisch infrastructuurcentrum.

Onderzeese kabels komen hier in de buurt aan land, aangezien 35% van al het internetverkeer in Amsterdam via dit knooppunt loopt – waardoor het een van 's werelds internetknooppunten is. “Vanaf hier kan een bedrijf 80% van de Europese gebruikers bereiken, en dat is de reden waarom veel internationale bedrijven besluiten zich hier te vestigen”, legt Eielts uit.

Eielts geeft al 17 jaar leiding aan de activiteiten van Equinix in Nederland en is getuige geweest van de explosieve groei van datacenters. Toen het bedrijf zijn vestiging in het Science Park opende, had het datacenter een capaciteit van 2 MW – genoeg om de activiteiten van een grote bank te ondersteunen. Tegenwoordig is de capaciteit van de locatie vertienvoudigd, aangedreven door een sterk toenemende vraag naar connectiviteit.

Bovendien bouwt het bedrijf in Lelystad zijn grootste datacenter in het land, dat een gemiddelde gebruikscapaciteit van 86 MW zal bereiken. Het bedrijf wacht ook op definitieve goedkeuring voor de bouw van twee extra datacenters in Amsterdam. Sinds vorig jaar heeft de stad een permanent verbod ingesteld op de bouw van nieuwe datacenters, wat niet geldt voor faciliteiten die al vooraf waren goedgekeurd, zoals het geval is bij de twee extra Equinix-projecten.

Het internet in een gebouw dat er niets van prijsgeeft

Als we weer bij de lobby aankomen, is de rondleiding ten einde. Michiel vertrekt naar een vergadering en ik loop naar de nabijgelegen bushalte om naar het station te gaan. De zilveren gevel van het gebouw schittert in de zon, helderder dan de industriële verlichting binnen, en het gezoem van de ventilatoren maakt plaats voor het lawaai van voorbijrijdende vrachtwagens en mijn bus. Buiten gaat het leven in Amsterdam gewoon door. Binnen doet het internet dat ook.