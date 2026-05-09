Reck Connect wil AI-coding bevrijden van de “kwetsbare laptop”

In een tijd waarin AI-ondersteund coderen razendsnel verandert hoe software wordt gebouwd, stelt een nieuwe startup een opvallend retro-vraagstuk: wat als de toekomst van programmeren meer lijkt op de jaren zeventig dan op de glanzende interfaces van Silicon Valley?

Dat was de provocerende opening van een pitch tijdens de Demos Pitches & Drinks van vorige week, gepresenteerd door de Nederlandse startup Reck Connect, met medeoprichter Rudie Verweij. Zijn argument is eenvoudig: de opkomst van AI-coding agents duwt ontwikkelaars terug richting tekstgebaseerde command-line interfaces (CLI’s), waar grote taalmodellen het meest effectief kunnen opereren. Maar de huidige opzet is volgens hem fundamenteel gebrekkig, omdat die nog steeds afhankelijk is van de zwakste schakel in de keten: de laptop.

Reck Connect wil dat veranderen door van de laptop niet veel meer te maken dan een interface, terwijl het daadwerkelijke programmeerwerk elders draait, op een krachtigere desktopmachine of workstation.

Waarom coderen ineens “retro” wordt

De opkomst van tools zoals OpenAI’s Codex en Claude Code heeft de workflow van veel ontwikkelaars veranderd. In plaats van handmatig elke regel code te schrijven, orkestreren programmeurs steeds vaker AI-agents die software autonoom genereren, testen, debuggen en aanpassen.

Ironisch genoeg heeft die verschuiving het ouderwetse terminalvenster weer modieus gemaakt.

Volgens Verweij zijn er drie redenen waarom CLI-gebaseerde code-omgevingen dominant worden. “Ten eerste zijn ze vrij van afleiding: geen eindeloze tabs, notificaties of interface-rommel. Ten tweede zijn ze fundamenteel tekstgebaseerd, wat ze ideaal maakt voor grote taalmodellen. En ten derde dwingen ze ontwikkelaars tot een nieuwe workflow waarin mensen code steeds vaker superviseren in plaats van die direct te manipuleren.”

Maar het model valt uiteen wanneer alles nog steeds lokaal op een laptop draait. “Als die stopt, stopt het coderen ook,” legde Verweij uit tijdens de pitch. “Een laptop is kwetsbaar.”

Dat probleem wordt ernstiger naarmate ontwikkelaars meerdere AI-agents tegelijkertijd gaan draaien. Plotseling concurreren tientallen terminalvensters, processen en modelinteracties om beperkte rekenkracht.

De laptop wordt een venster

Het kernidee van Reck Connect is bedrieglijk eenvoudig: verplaats de daadwerkelijke AI-codingomgeving weg van de laptop en naar een dedicated desktop-workstation, terwijl het gevoel behouden blijft dat alles nog steeds lokaal draait.

De startup omschrijft het systeem als een “spiegel”. De gebruiker blijft werken vanaf een laptop, maar de daadwerkelijke verwerking vindt op afstand plaats op een krachtigere machine die verbonden is via een beveiligde lokale VPN. Het resultaat is een opstelling die mobiliteit combineert met prestaties op workstation-niveau. “Laptop dicht? Het coderen gaat door. Laptop gecrasht? Niets is verloren. Zelfs als het workstation zelf uitvalt, kan de sessie simpelweg opnieuw opstarten en doorgaan.”

Voor ontwikkelaars die steeds afhankelijker worden van langdurige AI-processen, is die betrouwbaarheid belangrijk. AI-agents kunnen uren besteden aan het compileren van code, het uitvoeren van tests of het communiceren met externe systemen. Onderbrekingen kunnen betekenen dat context, rekentijd of voortgang verloren gaat.

Reck Connect wil in essentie de ontwikkelaarsinterface loskoppelen van de onderliggende computationele infrastructuur.

AI-agents creëren een nieuw infrastructuurprobleem

De pitch benadrukt een bredere trend die stilletjes opkomt binnen de software-industrie. AI-coding gaat niet langer alleen over slimmere autocomplete-tools. Het wordt een infrastructuuruitdaging.

Traditionele laptops zijn ontworpen voor mensen die actief typen en schakelen tussen applicaties. AI-ondersteunde ontwikkeling creëert een totaal andere belasting: persistente agents, continue inference, meerdere parallelle sessies, hardware-integraties en steeds krachtigere lokale modellen. Dat verandert de economie van ontwikkelomgevingen.

In plaats van steeds krachtigere laptops te kopen, zouden ontwikkelaars kunnen gaan vertrouwen op dedicated lokale compute-stations die continu actief blijven, terwijl lichte apparaten draagbare toegangspunten worden.

In veel opzichten lijkt dat op oudere computerarchitecturen waarbij terminals verbonden waren met gecentraliseerde systemen. Het verschil is dat de “mainframe” nu onder je bureau staat. Verweij erkende die vergelijking expliciet tijdens zijn pitch: “Wie had gedacht dat de toekomst van coderen eruit zou zien als de jaren zeventig?”

Meer dan alleen software

Het concept wordt vooral relevant voor hardwareontwikkelaars, een publiek dat Reck Connect goed kent. Verweij merkte op dat zijn team ook hardwaresystemen ontwikkelt. In die situaties is het desktop-workstation fysiek verbonden met de hardware terwijl ontwikkelaars mobiel blijven.

Dat betekent dat een programmeur buiten kan zitten met een laptop terwijl AI-agents blijven communiceren met hardware-apparaten bij het workstation. De opstelling maakt het ook mogelijk dat tools die op afstand draaien toch toegang houden tot lokale laptopbronnen zoals browsers of MCP-servers, waardoor een hybride workflow ontstaat waarin locatie bijna irrelevant wordt.

Vroeg stadium, maar inspelend op een echte verschuiving

Reck Connect bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het systeem draait momenteel intern en bij een klein aantal bètagebruikers. Op dit moment ondersteunt de software alleen macOS. De oprichters lanceren het platform nog niet publiekelijk. In plaats daarvan zoeken ze feedback van ontwikkelaars die al experimenteren met CLI-gebaseerde AI-codingworkflows.

Dat kan een verstandig moment zijn. De markt voor AI-ontwikkeltools explodeert, maar veel aandacht gaat nog steeds uit naar de modellen zelf. Er is minder aandacht voor de infrastructuurlaag die onder deze workflows ontstaat.

Reck Connect gokt erop dat AI-native softwareontwikkeling uiteindelijk een fundamenteel andere computerarchitectuur vereist, eentje waarin de laptop ophoudt de computer te zijn en slechts nog het bedieningspaneel wordt.