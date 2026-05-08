LiS wil groeien van 400 naar 700 studenten, ook buiten Leiden

De Leidse Instrumentmakers School (LiS) wil de komende jaren fors opschalen om het groeiende tekort aan technisch talent in Nederland te helpen oplossen. Tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de school kondigde directeur Stef Vink een nieuwe groeifase aan onder de noemer Opschaling LiS-portfolio. Dankzij een omvangrijke subsidie vanuit het nationale Beethoven-programma kan de oudste mbo-school van Nederland (en de enige vakschool voor makers van researchinstrumenten) de komende vier jaar inzetten op de uitbreiding van haar opleidingen en de samenwerking met andere hightechregio’s.

“125 jaar historie is mooi, maar de toekomst is nog veel belangrijker”, zei Vink tijdens zijn toespraak. “Het economisch verdienmodel van BV Nederland draait op volle toeren, maar staat ook onder druk. We moeten meer vakmensen opleiden om de technologische ambities van Nederland waar te maken.”

De LiS werd in 1901 opgericht door natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes, die praktisch geschoolde technici nodig had voor zijn experimenten in Leiden. Inmiddels levert de school al meer dan een eeuw instrumentmakers af voor wetenschap en industrie. Van Airbus en ASML tot onderzoeksinstellingen als CERN: de LiS onderhoudt nauwe banden met het internationale hightechlandschap.

Wat is de LiS?

Groeiambitie: van 400 naar 700 studenten

Waar de school in 1997 nog 85 studenten telde en in 2025 ongeveer 200 studenten in Leiden opleidt, ligt de landelijke impact inmiddels veel groter, aldus Vink. “Op dit moment leiden we in Nederland zo’n 400 mensen op en we willen de komende jaren groeien naar 700.”

Die groei moet gerealiseerd worden via twee actielijnen. De eerste richt zich op het versterken van het netwerk van regionale instrumentmakersopleidingen en het ontwikkelen van verkorte, hoogwaardige leerpaden. Daarmee wil de LiS de instroom versnellen en tegelijkertijd de kwaliteit van het vakonderwijs bewaken.

De tweede actielijn draait om een intensievere samenwerking met de Brainport-regio rond Eindhoven. Daar wil de LiS de opleiding instrumentmaker - of onderdelen daarvan - samen met regionale partners aanbieden. Volgens Vink wordt de school daarmee “nog ietsjes meer een school van Nederland en alles eromheen.”

Die samenwerking sluit aan bij het nationale Beethoven-programma, waarin overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven investeren in extra talent voor de Nederlandse chip- en halfgeleiderindustrie. Sinds 2024 maakt de LiS, samen met de Universiteit Leiden, deel uit van dat programma.

Kritiek moment voor technisch mbo

De jubileumviering van de LiS vond plaats tegen de achtergrond van een snel groeiend tekort aan technisch personeel. Volgens de school staan er momenteel meer dan 71.000 technische vacatures open in Nederland, terwijl de instroom in het mbo juist daalt.

Vink gebruikte het jubileum daarom ook als oproep richting politiek Den Haag. “Wat Kamerlingh Onnes in 1901 begreep, geldt vandaag nog net zo hard: zonder goede instrumentmakers en technici staat de innovatie stil.”

De school speelt een belangrijke rol binnen het Leidse kenniscluster rond het Leiden Bio Science Park en werkt samen met onder meer TNO, het LUMC en SRON. Studenten werken tijdens hun opleiding aan concrete innovaties voor sectoren als ruimtevaart, medische technologie en precisietechniek.

Tijdens de jubileumbijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig uit onderwijs, bedrijfsleven en politiek, onder wie de burgemeester van Leiden en bestuurders van het ministerie van Onderwijs. De opening werd verzorgd door Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.