De IO+ Week - Een startup groeit niet alleen op moed

Morgen is het Evoluon in Eindhoven voor de vijfde keer het decor van LEVEL UP. Toen het evenement in 2022 begon, draaide veel om de founder: hoe maak je een goed plan, hoe pitch je en wanneer verander je van koers? Vijf jaar later ligt er een grotere vraag op tafel. Hoe zorgen we dat een veelbelovend bedrijf ook vanuit Europa kan uitgroeien tot een wereldspeler?

Ik vind die verschuiving veelzeggend. Aan ideeën en technisch talent ontbreekt het ons zelden. Maar na de eerste doorbraak begint vaak het moeilijkste werk: klanten vinden, productie opbouwen, de juiste mensen aantrekken en financiering regelen voor een volgende groeifase. Een award of een goed gesprek kan deuren openen. De groei daarna vraagt om partners die blijven meedoen.

Daarom ben ik benieuwd welke gesprekken maandag een vervolg krijgen ná LEVEL UP. Vindt een founder er een eerste grote klant, een passende investeerder of misschien wel een medeoprichter? In onze terugblik op vijf jaar LEVEL UP volgen we hoe een evenement over startupskills uitgroeide tot een gesprek over Europese groeikracht.

Verder deze week op IO+

Fotonische chips: de vraag groeit sneller dan een fabriek kan worden gebouwd

De AI-boom zorgt voor grote belangstelling voor de nieuwe proeffabriek op de High Tech Campus. TNO-programmamanager Boudewijn Docter legt uit waarom betrouwbare productie zich desondanks niet laat haasten: klanten willen bewijs dat elk proces stabiel en herhaalbaar werkt.

https://ioplus.nl/nl/posts/tussen-ai-gekte-en-cleanroom-precisie-de-fotonische-proeffabriek

Een goed pitchdeck is pas het begin

Tijdens de Startup Investment Afternoon bij OWOW kwamen founders en investeerders bij elkaar. De terugkerende vraag: kan een ondernemer duidelijk maken welk probleem hij oplost, welk bewijs daarvoor bestaat en waarom juist zijn team het bedrijf kan bouwen?

https://ioplus.nl/nl/posts/tech-en-kapitaal-aanwezig-maar-founder-moet-ze-bij-elkaar-brengen

RWE bouwt grote batterij in Moerdijk

Het bedrijf heeft besloten te investeren in een opslagsysteem van 400 MW en 1.100 MWh. De batterij moet stroom kunnen opslaan wanneer er veel beschikbaar is en bijdragen aan verlichting van de netcongestie in Noord-Brabant. Ingebruikname is gepland voor het tweede kwartaal van 2028.

https://ioplus.nl/nl/posts/-rwe-bouwt-een-van-de-grootste-nederlandse-batterijopslagsystemen

Smaak kun je in kaart brengen

Onderzoeker Mudita Vats laat met moleculaire beeldvorming zien waar stoffen zich in voedsel bevinden. Die kennis kan helpen om de smaak en textuur van plantaardige producten gerichter te verbeteren, en om verontreinigingen op te sporen.

https://ioplus.nl/nl/posts/smaakwetenschap-moleculaire-kaarten-voor-voedsel-van-morgen

Hoe ontwerp je een gebouw voor iedereen?

Jodi Sturge onderzoekt hoe gebouwen en zorgomgevingen beter aansluiten bij de mensen die ze gebruiken. Haar uitgangspunt is eenvoudig: vraag tijdens het ontwerpen wie door een keuze wordt buitengesloten, en betrek die mensen vervolgens bij de oplossing.

https://ioplus.nl/nl/posts/hoe-ontwerp-je-een-gebouw-voor-iedereen

Jodi Sturge

De fotonische proeffabriek bereikt haar hoogste punt

Op de High Tech Campus stond de ruwbouw in 142 werkbare dagen overeind. Nu volgt het werk binnen: cleanrooms, klimaatinstallaties en uiteindelijk de machines waarmee de Europese pilotlijn voor fotonische chips moet gaan draaien.

https://ioplus.nl/nl/posts/van-eerste-paal-tot-hoogste-punt-in-142-dagen

Negen manieren om AI nuttig te maken

De acht finalisten en één wildcard van de AI Pitch Competition werken aan uiteenlopende toepassingen, van bagageafhandeling en cyberbeveiliging tot dementiezorg. Maandag zijn ze te ontmoeten tijdens LEVEL UP; de finale volgt op 12 november.

https://ioplus.nl/nl/posts/van-vliegtuigruimen-tot-dementiezorg-de-ai-pitch-competition

Een computer in een druppel water

Onderzoekers van Maynooth University en Caltech laten DNA-moleculen berekeningen uitvoeren zonder elektronische chips. Een gewone computer is veel sneller, maar het experiment toont een andere manier om informatie te verwerken.

https://ioplus.nl/nl/posts/deze-computer-rekent-met-dna-in-een-druppel-water

€ 3,3 miljard extra voor de Nationale Investeringsinstelling

Het kabinet heeft samen met private financiers het startschot gegeven voor een instelling die innovatieve groeibedrijven moet helpen aan kapitaal. Met de extra overheidsbijdrage en bestaand kapitaal van Invest-NL en Invest International komt het beoogde initiële kernkapitaal op ongeveer € 6,6 miljard.

https://ioplus.nl/nl/posts/nationale-investeringsinstelling-start-met-33-miljard-extra

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De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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