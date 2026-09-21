RWE bouwt een van de grootste Nederlandse batterijopslagsystemen

RWE heeft het definitieve investeringsbesluit genomen om een van de grootste batterijopslagsystemen van Nederland te bouwen: een batterij van 400 MW/1.100 MWh bij de elektriciteitscentrale in Moerdijk. Het systeem zal bestaan uit 208 containers met lithium-ion batterijen en kan bijna drie uur lang zijn volledige vermogen leveren. De bouw zal binnenkort van start gaan en de ingebruikname is gepland voor het tweede kwartaal van 2028.

Nikolaus Valerius, CEO van RWE Generation SE: “Deze batterij vormt een belangrijke mijlpaal voor een betrouwbare stroomvoorziening en ontlasting van het elektriciteitsnet in Noord-Brabant. Als een van de grootste en krachtigste batterijsystemen in Nederland zal het in staat zijn om de piekvraag in de avonduren van ongeveer 500.000 huishoudens bijna drie uur lang op te vangen. Tegelijkertijd kan het binnen enkele seconden overtollige elektriciteit uit het net opnemen. Batterijopslag speelt een cruciale rol bij het opbouwen van een veerkrachtig energiesysteem dat ruimte biedt aan een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen.”

Mark Lentjes, Regiodirecteur TenneT Zuid-Nederland: “We zijn blij dat RWE in West-Brabant met een grootschalige batterij, die als congestieverzachter optreedt, wil bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. De grootschalige batterij van RWE zit dichtbij het 150.000 volt-hoogspanningsstation Moerdijk-Noord en helpt daar het knelpunt te verminderen, wat invloed heeft op de congestie voor geheel Noord-Brabant.“

Overbelasting van het elektriciteitsnet verlichten

Het nieuwe batterijsysteem zal optimaal gebruikmaken van de bestaande infrastructuur: het wordt via het bestaande onderstation bij de RWE-energiecentrale in Moerdijk aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. Via capaciteitssturingsovereenkomsten met netbeheerder TenneT zal de batterij worden ingezet om congestie in de regio Noord-Brabant te verlichten. Dankzij deze ontwikkeling ontstaat ruimte op het net voor partijen op de wachtlijst die stroom willen afnemen. Wat dat voor wie wanneer betekent onderzoekt TenneT samen met de regionale netbeheerder Enexis de komende periode. Deze ontwikkeling neemt de netbeheerder samen met andere ontwikkelingen in de regio mee in de herijking van het congestiemanagementonderzoek eind 2026. Het nieuwe batterijsysteem zal geavanceerde netdiensten kunnen leveren, zoals onmiddellijke reserve (inertie). Op de locatie in Moerdijk staat al de eerste synthetische inertiebatterij die is aangesloten op het continentaal-Europese net, met een capaciteit van 7,5 MW/11 MWh.

Offshore windenergie koppelen aan flexibiliteit op het vasteland

Het 795 MW offshore windproject van RWE en TotalEnergies voor de Nederlandse kust is ontworpen om de opwekking van offshore windenergie te combineren met flexibiliteitsoplossingen op het vasteland, die helpen de productie van hernieuwbare energie af te stemmen op de vraag naar elektriciteit. In Moerdijk spelen de batterijprojecten hierbij een belangrijke rol door elektriciteit op te slaan wanneer de windproductie hoog is en deze weer aan het net te leveren wanneer dat nodig is. Daardoor worden schommelingen opgevangen en het gebruik van hernieuwbare energie geoptimaliseerd. Samen met technologieën zoals elektrolyse, e-boilers en EV-charging ondersteunt dit de ambitie van OranjeWind om offshore windenergie effectiever in het Nederlandse energiesysteem te integreren.