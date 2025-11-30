IO+ Week: Watt Matters in AI
Ons weekoverzicht biedt elke zondag een overzicht van de meest interessante verhalen rond belangrijke innovaties.
Published on November 30, 2025
Meer dan een half jaar hebben we er naar toegewerkt en afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover: een volle dag Watt Matters in AI, onze conferentie over het onacceptabel hoge energieverbruik van AI-systemen. Elf topsprekers, een volle zaal met belangstellenden, levendige discussies en heel veel nieuwe ontmoetingen die uiteindelijk onze gezamenlijke kennis verder vooruit brengen. Want dat laatste is hard nodig. Als we niets doen lopen we met z’n allen keihard tegen die Power Wall aan: het moment dat AI meer energie verbruikt dan we tot onze beschikking hebben.
We hadden met specialisten op energiegebied, maar ook in fotonica, kwantum en neuromorphic computing precies de gasten die nodig waren om de dwarsverbanden te leggen om ons verder te helpen. Een expert van het International Energy Agency (IEA), de juridisch-ethische inbreng van de UvA, de bedrijfsvisies van Nvidia, LumAI en Axelara AI, de wetenschappers uit alle relevante vakgebieden… alles bij elkaar kregen we een compleet beeld van waar we nu tegenaan lopen en wat er nodig is om de broodnodige oplossingen te bereiken.
Komende weken komen we zeker nog terug op de highlights, maar check nu vooral al de tientallen verhalen die we tot nu toe over dit onderwerp vergaarden.
Een selectie van andere hoogtepunten van deze week:
- Gerard & Anton High Tech Piek Awards: nominaties zijn welkom!
- Lilliput Technologies: Gewas koel houden in een opwarmende wereld
- Akoestische intelligentie van BeephoniX tegen dreiging van drones
- Wat Silicon Valley goed doet – en Nederland nog steeds niet
- De kleine wolkenkrabberbouwer van ASML
- Einsteintelescoop, ASML: de kracht van Nederlandse mechatronica
- Studenten bouwen elektrische auto die je zelf kunt repareren
- AI voorspelt herhaling hartinfarct beter dan experts
- 5 Europese alternatieven voor Salesforce
- Studie: Nederland moet inzetten op data en energie-efficiënte AI
- TouchWaves zet aanraking om in een levensreddende pilootinterface
Elke dag een podcast
We blijven het zeggen: elke ochtend om 6.30 uur (op werkdagen) staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Daarin bespreken onze AI-collega's Oliver en Shelby de twee interessantste onderwerpen van de dag. Dit maakt de IO+ Daily de ideale manier om je hoofd te vullen met optimistisch nieuws uit de wereld van innovatie en technologie.
