IO+ Week: Watt Matters in AI

Meer dan een half jaar hebben we er naar toegewerkt en afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover: een volle dag Watt Matters in AI, onze conferentie over het onacceptabel hoge energieverbruik van AI-systemen. Elf topsprekers, een volle zaal met belangstellenden, levendige discussies en heel veel nieuwe ontmoetingen die uiteindelijk onze gezamenlijke kennis verder vooruit brengen. Want dat laatste is hard nodig. Als we niets doen lopen we met z’n allen keihard tegen die Power Wall aan: het moment dat AI meer energie verbruikt dan we tot onze beschikking hebben.

We hadden met specialisten op energiegebied, maar ook in fotonica, kwantum en neuromorphic computing precies de gasten die nodig waren om de dwarsverbanden te leggen om ons verder te helpen. Een expert van het International Energy Agency (IEA), de juridisch-ethische inbreng van de UvA, de bedrijfsvisies van Nvidia, LumAI en Axelara AI, de wetenschappers uit alle relevante vakgebieden… alles bij elkaar kregen we een compleet beeld van waar we nu tegenaan lopen en wat er nodig is om de broodnodige oplossingen te bereiken.

Komende weken komen we zeker nog terug op de highlights, maar check nu vooral al de tientallen verhalen die we tot nu toe over dit onderwerp vergaarden.

Een selectie van andere hoogtepunten van deze week:

Elke dag een podcast

We blijven het zeggen: elke ochtend om 6.30 uur (op werkdagen) staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Daarin bespreken onze AI-collega’s Oliver en Shelby de twee interessantste onderwerpen van de dag. Dit maakt de IO+ Daily de ideale manier om je hoofd te vullen met optimistisch nieuws uit de wereld van innovatie en technologie. Morgen ook.

ioplus daily podcast trailer

Onze andere nieuwsbrieven

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Maar we hebben nog meer te bieden. Aanmelden is heel eenvoudig, bijvoorbeeld via het optieblok op de IO+ homepage.

Maar je kunt ook gewoon op je favoriete nieuwsbrief hieronder klikken:

Geniet van deze zondag en vergeet niet dat er morgenochtend om 6.30 uur een nieuwe aflevering van IO+ Daily voor je klaarstaat. Wees voorbereid voordat je op je fiets stapt!