De IO+ Week: Europa’s regeldrift kan haar voorsprong worden

Europa houdt van regels. Dat wordt vaak met een zucht gezegd, zeker in technologische kringen. Terwijl de Verenigde Staten snel bouwen en China hard opschaalt, reguleert Europa. AI Act, Cyber Resilience Act, Digital Markets Act, GDPR, NIS2: de lijst kan eindeloos lijken. Tijdens de EU Digital Summit in Brussel hoorde IO+-redacteur Mauro Mereu de centrale vraag in allerlei vormen terugkomen: reguleert Europa zichzelf uit de digitale race, of bouwt het juist in stilte aan de voorwaarden voor leiderschap op de lange termijn?

Het antwoord is niet eenvoudig. Bedrijven waarschuwen terecht dat versnipperde en overlappende regelgeving hen afremt. Compliance kan een last worden, zeker wanneer één incident tegelijk meerdere juridische kaders activeert. Maar de gesprekken in Brussel lieten ook een andere kant zien. Vertrouwen, veiligheid, transparantie en soevereiniteit zijn in het AI-tijdperk geen zachte waarden; ze worden infrastructuur. Mensen en bedrijven zullen alleen technologieën gebruiken waarop ze kunnen vertrouwen. In die zin kan Europa’s regelgevende reflex veranderen van een handicap in een strategisch voordeel.

Dat gebeurt alleen als Europa leert reguleren met een duidelijk doel. Regels moeten niet alleen schade voorkomen; ze moeten ook de technologie mogelijk maken die Europa wil bouwen: AI voor medicijnontwikkeling, klimaatgegevens, industriële kracht, publiek vertrouwen en aantoonbare menselijke behoeften. De AVG leek ooit vooral een last, maar is uitgegroeid tot een wereldwijde benchmark. De AI Act kan hetzelfde doen, maar alleen als de handhaving consistent is, vereenvoudiging serieus wordt genomen en regelgeving innovatie dient in plaats van ernaast te staan.

Lees het volledige verslag van Mauro Mereu hier:

https://ioplus.nl/en/posts/regulate-to-compete-can-europes-red-tape-become-a-lead

Blue Iceberg wint TU/e Contest met circulair antwoord op e-waste

Tijdens de finale van de TU/e Contest won Blue Iceberg de juryprijs met een plan om temperatuurdataloggers uit farmaceutisch transport in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Deze apparaten eindigen na gebruik vaak als afval, maar Blue Iceberg wil dat lineaire proces ombuigen naar een circulair model. Het team wil het idee nu uitbouwen tot een startup, te beginnen bij Nederlandse universitaire medische centra en daarna verder uit te breiden in Europa.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/blue-iceberg-wins-the-tue-contest-with-equipment-recycling

© Bart van Overbeeke

Dutch Deep Tech Fund groeit naar €610 miljoen

Het Dutch Deep Tech Fund wordt fors uitgebreid. Het ministerie van Economische Zaken en Invest-NL brengen het totale beschikbare kapitaal op € 610 miljoen. Het fonds investeert in kennisintensieve bedrijven op gebieden als chips, kwantum, fotonica, nanotechnologie en geavanceerde materialen. Voor Nederland gaat het hierbij niet alleen om startupfinanciering, maar ook om toekomstig verdienvermogen, strategische onafhankelijkheid en het vermogen om technologiebedrijven van wereldklasse in eigen land op te bouwen.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/dutch-deep-tech-fund-hits-610m-to-back-future-champions

Whispp laat zien waarom patenten ertoe doen in AI

Voor Whispp, de Leidse AI-startup die gefluisterde of stemloze spraak omzet in natuurlijk klinkende spraak, is intellectueel eigendom veel meer dan alleen juridische bescherming. Oprichter Joris Castermans legt uit hoe patenten het bedrijf helpen geloofwaardigheid op te bouwen, zich voor te bereiden op licentiedeals en de lat hoger te leggen voor mogelijke copycats. In een AI-markt waarin technologische voorsprong snel kan verdwijnen, wordt IP een onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/whispp-builds-trust-and-protection-why-ip-is-crucial

Joris Castermans (Whispp) bij het behalen van de Gerard & Anton Award in 2024

12+1 Nederlandse energiestartups geven vorm aan de transitie

Van duurzame vliegtuigbrandstof in Groningen tot lichtgewicht zonnepanelen in Limburg, en van getijdenenergie tot ijzerbrandstof voor industriële warmte: Nederland zit vol startups die werken aan de moeilijkste onderdelen van de energietransitie. Dit overzicht kiest één bedrijf uit elke provincie, plus één extra, om te laten zien hoe divers het ecosysteem inmiddels is. Samen tonen ze een land dat experimenteert met opslag, opwekking, circulaire materialen, waterstofinfrastructuur en digitaal energiemanagement.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/121-dutch-energy-startups-shaping-the-energy-transition

Student Base wordt kompas voor internationaal Brainport-talent

Tijdens Career Compass Netherlands kwamen meer dan 120 studenten, afgestudeerden, bedrijven en ecosysteempartners samen op de High Tech Campus Eindhoven rond één urgente vraag: hoe kan Brainport ervoor zorgen dat internationaal talent niet alleen naar de regio komt, maar hier ook blijft? Het evenement liet Student Base in actie zien als ontmoetingsplek voor het onderwijs, bedrijven en jonge professionals. Het maakte ook duidelijk dat talent behouden over meer gaat dan alleen banen; het gaat om erbij horen, huisvesting, cultuur, vertrouwen en verbinding.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/student-base-becomes-a-compass-for-international-brainport-talent

ASML ziet hoe AI chipproductie hervormt, van ontwerp tot fab

Tijdens imec’s ITF World in Antwerpen beschreef ASML-CEO Christophe Fouquet hoe AI de halfgeleiderindustrie van twee kanten verandert. AI zorgt voor een enorme vraag naar geavanceerde chips, maar wordt tegelijk een instrument binnen ASML’s eigen processen: in ontwerp, productie, inspectie, defectdetectie en bij de fabs van klanten. De boodschap is duidelijk: AI en chipproductie zijn geen gescheiden werelden meer. Ze raken steeds dieper met elkaar verweven.

Lees het artikel:

https://ioplus.nl/en/posts/asml-sees-ai-influencing-every-stage-chip-design-to-fabrication

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