Europa heeft niet één Silicon Valley nodig, maar een netwerk

Welkom terug! We hopen dat iedereen een mooie en ontspannende zomer heeft gehad. Voordat we vooruitkijken naar een nieuw innovatieseizoen, gaan we nog even terug naar 2 juli. Op die dag bracht de twaalfde editie van de Gerard & Anton Awards de Brainport-community opnieuw bij elkaar.

Dit jaar traden tien veelbelovende startups toe tot de Gerard & Anton-community: ATA Mute, Astrape Networks, Avendar, CoolSem Technologies, Euclyd, Helia Biomonitoring, Luper Technologies, Perovion Technologies, Photon Bridge en Touchwaves. Samen lieten ze zien wat Brainport zo bijzonder maakt: deeptech gekoppeld aan tastbare problemen, van het energieverbruik van AI en hitte in chips tot industriële vervuiling, geluidsoverlast en de technologische onafhankelijkheid van Europa. Syntric Medical ontving het Gouden Peertje, terwijl studententeam EDEN de allereerste Ignition Award won.

Maak kennis met alle winnaars van 2026:

https://ioplus.nl/en/posts/gerard--anton-award-winners-connect-tech-with-tangible-problems

... en herbeleef de ceremonie via het videoarchief van Gerard & Anton

https://www.youtube.com/@GerardAnton-040

Europa moet afscheid nemen van de mythe van één Silicon Valley

Europa moet stoppen met zijn zoektocht naar één allesomvattend antwoord op Silicon Valley. Tijdens de opening van het academisch jaar van de Technische Universiteit Eindhoven pleitten vertegenwoordigers uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven voor een netwerk van gespecialiseerde regionale ecosystemen. In plaats van van iedere regio te verwachten dat die overal in uitblinkt, moet Europa clusters versterken die wetenschappelijke expertise, industriële schaal en wereldwijd concurrerende bedrijven al met elkaar combineren.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven riep Europa op om vast te stellen in welke technologieën het op het hoogste niveau wil concurreren en vervolgens doelgericht te investeren in de regio’s die dat kunnen waarmaken. TU/e-rector magnificus Silvia Lenaerts voegde daaraan toe dat Europa niet in iedere waardeketen volledig onafhankelijk hoeft te worden. Het continent moet vooral strategische ‘control points’ veiligstellen: onmisbare capaciteiten die Europa technologische invloed geven en in staat stellen zijn eigen keuzes te maken.

De verbindingen van Brainport met München, imec en de KU Leuven laten zien hoe zo’n model eruit kan zien. Door gespecialiseerde hubs over landsgrenzen heen met elkaar te verbinden, kan Europa complete waardeketens opbouwen rond halfgeleiders, geavanceerde materialen en energietechnologie. De boodschap uit Eindhoven was helder: de regionale diversiteit van Europa is geen zwakte. Ze wordt juist een concurrentievoordeel wanneer de sterkste ecosystemen voldoende kapitaal, vrijheid en verbindingen krijgen om snel te handelen.

https://ioplus.nl/en/posts/a-plea-for-europe-to-go-beyond-the-single-silicon-valley-myth

Silvia Lenaerts

Hoe een eigenzinnig jongetje uit Overijssel een windpionier werd

Als kind haalde Rikus van de Klippe liever fietsen uit elkaar om er bijzondere constructies van te bouwen dan dat hij met de massa meeliep. Die onafhankelijke houding bracht hem via de luchtvaarttechniek uiteindelijk bij een levenslange carrière in de windenergie. Na de oprichting van drie windstartups helpt hij TouchWind nu bij het commercialiseren van een innovatieve turbine met een kantelbare rotor. Het portret maakt deel uit van onze serie The Early Years of an Inventor, waarin we onderzoeken hoe jeugdervaringen eigenzinnige denkers helpen vormen.

https://ioplus.nl/en/posts/a-headstrong-little-boy-from-overijssel-became-a-wind-pioneer

Internationale studenten leveren aanzienlijke economische voordelen op

Internationale studenten leveren de Nederlandse overheid gedurende hun loopbaan gemiddeld meer inkomsten op dan zij tijdens hun studie kosten, blijkt uit een nieuwe analyse van het Centraal Planbureau. Universitair afgestudeerden van buiten de Europese Economische Ruimte dragen gemiddeld bijna 250.000 euro bij aan de overheidsfinanciën. Dat komt mede doordat een groeiend deel van hen na de studie in Nederland blijft wonen en werken. Naast belastinginkomsten brengt internationaal talent ook kennis, vaardigheden en waardevolle internationale netwerken mee.

https://ioplus.nl/en/posts/international-students-bring-significant-economic-benefits

TNO waarschuwt: Europa’s kans in de elektronica verdwijnt snel

Kunstmatige intelligentie duwt traditionele printplaten en monolithische chips tegen hun grenzen. Volgens TNO moet Europa zich daarom richten op de volgende generatie elektronica-architecturen, waarin chiplets, geheugen, sensoren en fotonische elementen op pakketniveau nauw met elkaar worden geïntegreerd. Europa beschikt nog altijd over sterke posities in fotonica, geavanceerde chipverpakking, testen en metrologie. Versnipperde waardeketens en de kloof tussen onderzoek en industriële productie kunnen die kans echter verloren laten gaan.

https://ioplus.nl/en/posts/tno-warns-europes-electronics-window-is-closing-fast

Nederland staat derde in Europa, maar de investeringen blijven achter

Nederland heeft volgens een nieuwe ranglijst het op twee na beste ondernemingsklimaat van 29 onderzochte Europese landen. Alleen Zweden en Denemarken scoren beter. Nederland presteert vooral sterk op het gebied van innovatie, digitalisering en arbeidsparticipatie en heeft zelfs de hoogste werkgelegenheidsgraad van alle onderzochte landen. Eén zwakke plek springt er echter uit: de bruto-investeringen in vaste activa bedragen slechts 20,1 procent van het bbp, waarmee Nederland op de 25ste plaats staat. Het land is goed in het ontwikkelen en toepassen van kennis, maar investeert relatief weinig in zijn toekomstige productiecapaciteit.

https://ioplus.nl/en/posts/the-netherlands-ranks-third-in-europe-yet-investments-lag-behind

Macron bezoekt ASML terwijl Europa technologische soevereiniteit nastreeft

De Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse premier Rob Jetten kwamen in Brainport bijeen om de bilaterale samenwerking op het gebied van halfgeleiders en kunstmatige intelligentie te versterken. Hun bezoek omvatte een rondetafelgesprek met Nederlandse en Franse technologiebedrijven en een rondleiding door het hoofdkantoor van ASML. Ook ondertekenden TNO en de Franse quantumscale-up Quobly een overeenkomst die Nederlandse expertise in testen en systeemtechniek verbindt met Quobly’s platform voor silicium-spinqubits. Daarmee zetten de partijen opnieuw een concrete stap richting een soeverein Europees technologie-ecosysteem.

https://ioplus.nl/en/posts/macron-tours-asml-as-europe-chases-chip-sovereignty

Macron op het hoofdkantoor van ASML, samen met de Nederlandse premier Rob Jetten en ASML-CEO Christophe Foquet – © LinkedIn-profiel van Emmanuel Macron

De Nederlandse nucleaire renaissance heeft vooral een personeelsprobleem

Nederland wil de levensduur van de kerncentrale in Borssele verlengen en twee nieuwe grote reactoren bouwen. Volgens deskundigen tijdens de Nederlands-Belgische Nuclear Summer School vormt de technologie zelf niet het grootste obstakel. Het land heeft dringend behoefte aan ingenieurs, operators, lassers, bouwers en toezichthouders, terwijl veel ervaren professionals binnenkort met pensioen gaan. Het opbouwen van publiek vertrouwen, een betrouwbare toeleveringsketen en voldoende opleidingscapaciteit wordt minstens zo belangrijk als de keuze voor de reactoren zelf.

https://ioplus.nl/en/posts/dutch-nuclear-revival-has-a-people-problem-not-a-tech-one

Slimme lokale sturing kan miljarden aan netuitbreiding besparen

Nederland dreigt de komende 25 jaar meer dan 300 miljard euro uit te geven aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Nieuw onderzoek suggereert echter dat slimmer gebruik van de bestaande capaciteit de rekening aanzienlijk kan verlagen. In een systeem van lokaal aangestuurde ‘holons’ reageren elektrische auto’s, warmtepompen, zonnepanelen en batterijen op de netcongestie in hun directe omgeving. De simulaties wijzen op een mogelijke besparing van ongeveer 200 miljard euro ten opzichte van een systeem dat alleen op landelijke energieprijzen reageert. De onderzoekers benadrukken wel dat deze bedragen scenario-uitkomsten zijn en geen voorspellingen.

https://ioplus.nl/en/posts/smart-local-control-could-save-billions-in-grid-expansion-costs

Adaptation of © Holon illustration (report)

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De highlights van afgelopen week zijn ook te beluisteren in onze podcast IO+ Weekly:

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