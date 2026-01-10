Warmte in koude tijden: de Gerard & Anton High Tech Piek Awards

Het begon met een uitnodiging die even luchtig als veelzeggend was. “Kom maar wat dichterbij,” riepen Bert-Jan Woertman en Beatrix Bos het publiek toe. “Het is geopolitiek én klimaat-technisch koud begonnen dit jaar.” Die openingszin zette direct de toon voor de Gerard & Anton High Tech Piek Awards: een avond waarin realisme en optimisme hand in hand gingen, en waarin het Brainport-ecosysteem zichzelf niet alleen op de schouder klopte, maar ook kritisch tegen het licht hield.

De setting was minstens zo symbolisch als de boodschap. Dit jaar geen museum of congrescentrum, maar het oude glaslaboratorium van Philips op Strijp-T, tegenwoordig het hoofdkantoor van Avular. Een plek waar erfgoed en toekomst elkaar letterlijk raken. “We noemen het heritage,” zei Avular-CEO Albert Maas. “Maar hier bouwen we ook gewoon robots en drones.”

Een ecosysteem dat groeit. En schuurt.

Woertman en Bos trapten af met een snelle, soms speelse maar inhoudelijk scherpe scan van het afgelopen jaar. Investeringen werden genoemd – zoals de recente kapitaalronde van 24 miljoen euro voor Shanx – maar ook de ongemakkelijke constatering dat Eindhoven ‘slechts’ zevende staat op de lijst van meest innovatieve gemeenten. “Na Hengelo, Duiven en Moerdijk,” grapte Woertman, om er meteen aan toe te voegen dat relativering niet hetzelfde is als zelfgenoegzaamheid.

Die spanning liep als een rode draad door de avond. Ja, Brainport staat stevig in de nationale en Europese R&D-top. Ja, bedrijven als ASML blijven een enorme economische motor, met elke baan bij ASML goed voor gemiddeld 2,5 extra banen in de regio. Maar nee, dat betekent niet dat alles vanzelf goed komt. De voorspellingen zijn fors: tot 2050 zouden er nog eens 115.000 banen bij kunnen komen in de regio. De vraag is niet óf Brainport groeit, maar hoe die groei wordt opgevangen – en voor wie.

Albert Maas: techniek als antwoord op schaarste

Het gesprek met Albert Maas maakte dat abstracte verhaal tastbaar. Maas schetste Avulars ambitie om een nieuwe Europese OEM te worden in mobiele robotica. “We hebben arbeidstekorten, geopolitieke spanningen en een groeiende behoefte aan technologische soevereiniteit,” zei hij. “Mobiele robotica gaat daarin een enorme rol spelen.”

Dat hij die visie combineert met een uitgesproken aandacht voor design - tot en met het zelf ontwerpen van meubilair aan toe - typeert de Eindhovense mentaliteit die Woertman en Bos zo nadrukkelijk wilden laten zien. Technologie werkt pas echt, zo klonk het meerdere keren, als ze landt in de maatschappij.

Beatrix Bos, Albert Maas, Bert-Jan Woertman - Foto © Bram van Dal

Voorbij de groeicijfers: de discussie over brede welvaart

Gaandeweg verschoof de blik van startups en investeringen naar een fundamenteler vraagstuk: wat doen we eigenlijk met al die productiviteitswinst? Woertman en Bos haalden historische voorspellingen aan – van Keynes tot Bill Gates – die allemaal uitgingen van minder werken en meer vrije tijd. De realiteit blijkt weerbarstiger. We werken meer, niet minder.

Dat bracht het gesprek bij ‘brede welvaart’: niet alleen economische groei, maar ook leefbaarheid, welzijn en sociale samenhang. Een thema dat later op de avond nadrukkelijk werd opgepakt door Stijn Steenbakkers, wethouder en juryvoorzitter van de Piek Awards.

Tempo maken, maar wel samen

In zijn bijdrage schetste Steenbakkers de bestuurlijke realiteit achter het succesverhaal. Miljardeninvesteringen in woningbouw, infrastructuur en voorzieningen zijn nodig om de groei bij te benen. Besluiten over het nieuwe busstation en grootschalige uitbreidingen rond ASML staan op stapel. “Het economisch geweld is fantastisch,” zei hij, “maar we moeten ervoor zorgen dat Eindhoven ook een fijne stad blijft om in te leven.”

Daarbij legde hij een belangrijk accent: de toekomst van Brainport hangt niet alleen af van de grote spelers, maar juist van startups die doorgroeien en complete ketens van mkb-bedrijven mee kunnen trekken. “Die volgende fase is cruciaal,” aldus Steenbakkers. “Daar zit de robuustheid van het ecosysteem.”

De mens centraal

Dat sluit naadloos aan bij de kern van de avond. De Gerard & Anton Awards, inmiddels voor de negende keer uitgereikt, draaien niet om de luidste founders of de grootste deals, maar om de mensen die verbinden, aanjagen en mogelijk maken. Docenten, programmamakers, communitybouwers en stille krachten die het ecosysteem bij elkaar houden.

Na deze inleidende verhalen kon het hoofdprogramma beginnen: de uitreiking van de awards zelf. Daarover hebben we op IO+ al uitgebreid verslag gedaan, inclusief de juryrapporten en de uiteindelijke winnaar van de High Tech Piek Award 2026. Maar wie goed luisterde naar Woertman, Bos en Steenbakkers, wist toen al waar het die avond werkelijk om draaide.

Het gaat uiteindelijk om de gezamenlijke opgave voor de jaren die komen. Met zelfvertrouwen, ja. Maar ook met het besef dat groei pas waarde heeft als ze breed wordt gedeeld. En dat warmte, zelfs in koude tijden, vooral ontstaat doordat mensen elkaar weten te vinden.