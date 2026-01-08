Job Nijs wint Gerard & Anton High Tech Piek Award 2026

De Gerard & Anton High Tech Piek Awards zijn bedoeld voor mensen die een onmisbare rol spelen in het hightech- en startup-ecosysteem van Brainport Eindhoven. Niet per se de oprichters die op het podium staan of de bestuurders die de headlines halen, maar juist de verbinders: docenten, programmamakers, ondernemers, aanjagers en communitybouwers.

“Het zijn vaak mensen die dit ‘erbij’ doen,” zegt Bert-Jan Woertman, een van de initiatiefnemers. “Naast hun werk bouwen ze aan netwerken, helpen ze anderen verder of zetten ze initiatieven op waar het hele ecosysteem van profiteert. Zonder hen zou Brainport niet functioneren zoals het nu doet.”

Die gedachte vormt de kern van de awards, die in drie categorieën worden uitgereikt:

Sterren 2025 – vier mensen die het afgelopen jaar een zichtbare en waardevolle bijdrage leverden aan de hightech- en startupscene.

– vier mensen die het afgelopen jaar een zichtbare en waardevolle bijdrage leverden aan de hightech- en startupscene. Knallers 2026 – vier talenten van wie veel verwacht mag worden in het komende jaar.

– vier talenten van wie veel verwacht mag worden in het komende jaar. Piek – de lifetime award, voor iemand die zich al jarenlang structureel inzet voor het ecosysteem en daarin een blijvende rol speelt.

De prijsuitreiking vond plaats op 8 januari in MELT @ Avular op Strijp-T.

Dit zijn de negen winnaars:

Job Nijs, Braventure: Piek

Job Nijs ontvangt de Piek Award voor zijn jarenlange, structurele inzet voor ondernemerschap en innovatie in Brabant. Met Braventure bouwde hij aan een stevig fundament onder startups en scale-ups, waarbij samenwerking tussen regio’s, overheid en bedrijfsleven centraal staat. Job denkt in lange lijnen en duurzame structuren, maar verliest nooit de ondernemer uit het oog. Zijn kracht zit in het verbinden van belangen en het creëren van vertrouwen, vaak buiten de spotlights. Dankzij mensen als Job functioneert het ecosysteem als geheel. Zijn bijdrage is blijvend en onmisbaar voor Brainport en ver daarbuiten.

External Content This content is from youtube . To protect your privacy, it'ts not loaded until you accept. Manage Privacy Settings

Beena Arunraj, Eindhoven News: Ster

Met Eindhoven News heeft Beena Arunraj een platform opgebouwd dat veel verder gaat dan nieuwsvoorziening alleen. Ze verbindt internationale kenniswerkers met de regio en met elkaar, door verhalen te vertellen die begrijpelijk, herkenbaar en relevant zijn. Daarmee verlaagt ze drempels in een ecosysteem dat voor nieuwkomers vaak gesloten voelt. Beena doet dit naast haar reguliere werk, gedreven door de overtuiging dat een sterk Brainport begint bij inclusie en gedeeld begrip. Haar bijdrage zit niet in headlines, maar in het dagelijks bouwen aan gemeenschap, vertrouwen en zichtbaarheid. Dat maakt haar rol structureel en van grote waarde voor Brainport.

Annemoon Geurts, Kazerne: Ster

Annemoon Geurts is een verbinder pur sang tussen technologie, design, cultuur en ondernemerschap. Met Kazerne creëert zij een ontmoetingsplek waar disciplines samenkomen en waar innovatie ook een menselijke en culturele context krijgt. Ze slaagt erin om makers, bedrijven, studenten en beleidsmakers op natuurlijke wijze met elkaar te laten samenwerken. Dat doet ze niet vanuit systemen, maar vanuit nieuwsgierigheid en gastvrijheid. Haar kracht ligt in het zichtbaar maken van nieuwe perspectieven en het creëren van ruimte voor experiment. Daarmee draagt Annemoon wezenlijk bij aan een Brainport dat niet alleen technologisch sterk is, maar ook inhoudelijk en maatschappelijk rijk.

Eelko Brinkhoff, PhotonDelta: Ster

Eelko Brinkhoff speelt een sleutelrol in het samenbrengen van partijen binnen het Nederlandse fotonica-ecosysteem. Hij beweegt zich soepel tussen startups, scale-ups, kennisinstellingen en overheid, en weet belangen te verbinden tot gezamenlijke vooruitgang. Zijn werk draait niet om zichtbaarheid, maar om consistent bouwen: aan programma’s, vertrouwen en langetermijnstructuren. Daarmee helpt hij een complexe technologie uit te groeien tot een volwassen ecosysteem. Eelko’s bijdrage is exemplarisch voor de stille krachten achter Brainport: mensen die zorgen dat samenwerking werkt, versnelling mogelijk wordt en innovatie daadwerkelijk landt in bedrijven en toepassingen.

Hans Krikhaar, DSPE & Precision Week: Ster

Hans Krikhaar is al jarenlang een drijvende kracht achter ontmoetingen in de hightech maakindustrie. Met een community als de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE) brengt hij al vele jaren engineers, bedrijven, kennisinstellingen en studenten samen rond inhoud, vakmanschap en innovatie. Hij begrijpt dat ecosystemen groeien door ontmoeting en kennisdeling, en organiseert die met oog voor kwaliteit en relevantie. Recentelijk zagen we dat nog in de manier waarop het de precisiebeurs heeft laten uitgroeien tot een heuze Precicion Week. Maar misschien nog wel duidelijker is de manier waarop hij al vele jaren de Martin van den Brink Awards heeft neergezet. Hans doet dit alles met een aanstekelijk enthousiasme en een scherp gevoel voor wat de sector nodig heeft. Zijn bijdrage zit in het faciliteren van duizenden waardevolle interacties, die samen het fundament vormen onder Brainport als hightechregio.

External Content This content is from youtube . To protect your privacy, it'ts not loaded until you accept. Manage Privacy Settings

Renato Calzone, KTO (Knowledge Transfer Organization) TU/e: Knaller

Op de allereerste dag van zijn nieuwe baan vertelde Renato bij Demos Pitches & Drinks al vol enthousiasme over zijn plannen en ambities. Dat was alvast een knaller als binnenkomer. Renato Calzone valt op door zijn vermogen om startups niet alleen te begeleiden, maar echt verder te helpen. Bij KTO van de TU/e verbindt hij jonge ondernemers met mentoren, netwerken en concrete kansen, altijd met oog voor de mens achter het bedrijf. Hij combineert scherp inzicht in ondernemerschap met oprechte betrokkenheid. Hij is verantwoordelijk voor het vertalen van kennis en technologie van de TU/e naar maatschappelijke en economische impact. Hij stuurt de kennis- en technologie­transfer aan via spinoffs, IP, ondernemerschap en samenwerking met bedrijven en overheden. Daarmee zorgt hij dat onderzoek niet op de plank blijft liggen, maar daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Spin-offs genereren, dat is zijn opdracht. En die neemt hij heel serieus! Renato bouwt actief aan een cultuur waarin vragen stellen normaal is en falen onderdeel van groei. Daarmee versterkt hij het fundament onder de volgende generatie Brainport-ondernemers vanuit de universiteit. Zijn impact is nu al zichtbaar, en de verwachting is dat zijn rol in het ecosysteem de komende jaren alleen maar groter wordt.

Bas Klis, Defensie: Knaller

Bas Klis beweegt zich op het snijvlak van defensie, technologie en innovatie, en weet daar werelden te verbinden die traditioneel ver uit elkaar liggen. Hij stimuleert samenwerking tussen startups, kennisinstellingen en defensieorganisaties, met oog voor zowel veiligheid als ondernemerschap. Bas brengt een open houding in een domein dat vaak gesloten is, en creëert zo ruimte voor nieuwe ideeën en toepassingen. Zijn werk draagt bij aan een sterker, weerbaarder ecosysteem waarin Brainport ook op het gebied van defensie-innovatie een relevante rol speelt. Een duidelijke knaller voor de komende jaren.

Marc Veldkamp, Fontys Talent Factory: Knaller

Marc Veldkamp speelt een cruciale rol in het verbinden van onderwijs en praktijk. Als docent bij Fontys weet hij studenten te inspireren én te koppelen aan de vraagstukken van het regionale bedrijfsleven. Via Fontys Consultancy - sinds vorig jaar bekend als The Talent Factory - stimuleert hij nieuwsgierigheid, ondernemerschap en samenwerking, en helpt jong talent hun plek te vinden in het hightech-ecosysteem. Marc doet dat niet vanuit systemen, maar vanuit persoonlijke betrokkenheid bij zijn studenten en partners. Daarmee draagt hij bij aan duurzame talentontwikkeling, een van de belangrijkste voorwaarden voor Brainport’s toekomst. Zijn impact werkt door, ver voorbij het klaslokaal.

Share the Vibe WhatsApp groep: Knaller

De Share the Vibe WhatsApp-groep laat zien hoe krachtig laagdrempelige communityvorming kan zijn. Met meer dan 400 jonge hightechondernemers fungeert de groep als dagelijks klankbord voor praktische vragen, eerlijke feedback en snelle hulp. Zonder formele structuur, maar met een sterke cultuur van elkaar helpen, versterkt deze community het sociale weefsel van Brainport. Problemen worden sneller opgelost, verbindingen ontstaan spontaan en kennis wordt gedeeld zonder agenda. Share the Vibe bewijst dat ecosystemen niet alleen in gebouwen en programma’s zitten, maar vooral in mensen die elkaar weten te vinden.