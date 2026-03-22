De IO+ Week: Chips, keuzes en doorbraken voor Europa

🔬 De innovatiewereld staat nooit stil, maar deze week hebben we weer een paar belangrijke drempels geslecht. Van fotonica en chipmachines tot digitale onafhankelijkheid en medische doorbraken: overal zie je dezelfde onderstroom. Technologie wordt niet alleen slimmer en krachtiger, maar ook strategischer. Europa wil minder afhankelijk zijn, industrieën zoeken naar duurzame oplossingen en innovaties raken steeds directer aan ons dagelijks leven.

In deze editie van IO+ nemen we je mee langs die beweging. Van de fabrieken van morgen tot de vragen van vandaag: wie bepaalt onze technologie, en hoe gebruiken we die?

💡 Fotonica op doorbraakpunt

AI en sensing duwen chiptechnologie een nieuwe fase in

Fotonica staat op het punt om uit de niche te breken. De combinatie van AI, datacenters en geavanceerde sensortechnologie zorgt voor een explosieve vraag naar snellere en energiezuinigere chips. En Nederland leidt de dans.

👉 Lees hoe licht de volgende generatie technologie mogelijk maakt

🎥 Op avontuur met AI

Wat gebeurt er als je ChatGPT je dag laat bepalen?

Een experiment in Nijmegen laat zien hoe AI steeds dichter op ons dagelijks leven kruipt. Niet als abstract hulpmiddel, maar als concrete gids. Verrassend, soms ongemakkelijk en vooral veelzeggend.

👉 Bekijk hoe AI je keuzes kan sturen (en wat dat zegt over autonomie)

🦿 Bionische voet geeft vrijheid terug

Nieuwe technologie maakt lopen weer vanzelfsprekend

Een doorbraak in medische technologie: een bionische voet die bewegingen bijna natuurlijk laat aanvoelen. Voor amputees betekent dat niet alleen mobiliteit, maar ook een stuk zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

👉 Ontdek hoe technologie en mens steeds meer versmelten

🧠 Imec zet volgende stap in chiptechnologie

Meest geavanceerde chipmachine ter wereld in gebruik

Onderzoekscentrum imec beschikt nu over een van de meest geavanceerde chipmachines ooit. Daarmee wordt de volgende generatie halfgeleiders voorbereid: cruciaal voor AI, energie en geopolitieke onafhankelijkheid.

👉 Lees waarom deze machine Europa op voorsprong kan zetten

⏱️ Tijd opnieuw gedefinieerd

Chinese superklok extreem nauwkeurig

Een nieuwe atoomklok wijkt pas na 30 miljard jaar één seconde af. Het klinkt abstract, maar zulke precisie is essentieel voor navigatie, telecom en wetenschap.

👉 Lees hier alles over de superklok

🌍 Europa zoekt alternatief voor X

Nieuwe platforms zetten in op autonomie en waarden

Twee Europese alternatieven voor X (Twitter) laten zien dat digitale soevereiniteit steeds belangrijker wordt. Minder afhankelijk van Big Tech, meer controle over data en regels.

👉 Dit zijn de platforms die Europa vooruit wil helpen

⛽ Energiezekerheid onder druk

Hoe Europa zijn brandstofreserves beschermt

De energiecrisis heeft één ding duidelijk gemaakt: strategische reserves zijn geen luxe. Europa werkt aan systemen om leveringszekerheid te waarborgen in een onzekere wereld.

👉 Lees hoe energiebeleid steeds meer technologiebeleid wordt

🧩 Bescherm je product? Nee, je strategie

Waarom IP draait om hoe iets werkt, niet wat het is

In zijn nieuwste column legt Marco Coolen uit waarom patenten geen archiefkast zijn, maar strategische instrumenten. Niet het product zelf is de sleutel, maar het onderliggende mechanisme.

👉 Een must-read voor iedere innovator

