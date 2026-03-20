Video: Ik ging op avontuur in Nijmegen met ChatGPT

Ik, Amber van IO+, heb Nijmegen bezocht en aan ChatGPT gevraagd om een dagplanning te maken. De opdracht: ‘Stel een dag samen in Nijmegen. Ik ben alleen, ik reis met de trein en ik wil niet meer dan €10 uitgeven.’ Hieruit volgt een dag waarbij ik voornamelijk buiten ben geweest en veel heb gelopen: welgeteld 25.000 stappen. Maar heb ik me ook vermaakt? In de video laat ik je zien hoe die dag is gegaan.

Zelf plannen of AI gebruiken?

De dagplanning leek op wat mensen normaal gesproken zelf al zouden doen in een onbekende stad: rondwandelen door de stad, parken bezoeken en misschien een kijkje nemen in nabijgelegen dorpjes. Ook vakantieplanners of reisbureaus geven vaak een vergelijkbare ervaring als het budget van de reiziger niet heel groot is, zoals veel fietsen of wandelen.

AI biedt een snelle opzet maar is niet per se origineler dan een planning gemaakt door mensen.

Verdwaald door de route van AI

AI heeft zijn beperkingen. Zo ondervond ik dat de routes niet altijd even duidelijk zijn, waardoor ik regelmatig naar Google Maps greep. ChatGPT gaf bij de eerste vraag naar de route van Café de Blonde Pater naar het Kronenburgpark aan dat we westwaarts moesten lopen, maar na een verduidelijkingsvraag bleek dat ineens zuidwaarts te zijn.

Een andere optie was straatnaambordjes volgen. Maar door de vele straten ging het volgen van dergelijke bordjes vrij langzaam. Daarom ging het vinden van de volgende locatie het gemakkelijkst toen ik naar beelden en gebouwen vroeg die ik kon volgen.

Wat betreft openbaar vervoer: wat opviel is dat wanneer er aan ChatGPT werd gevraagd naar het platformnummer voor de trein, het dit goed had. Wel stond er bij het antwoord dat ik zelf de borden in de gaten moest houden voor de laatste perronveranderingen.

AI maakt verkeerde schattingen

Ik moet toegeven, met een budget van €10, exclusief de treinritten, legde ik ChatGPT beperkingen op.

Toch zijn er in Nijmegen genoeg dingen te doen en te kopen voor minder dan €10. ChatGPT gaf alsnog dure suggesties, zoals bepaalde koffietentjes, lunchplekjes of museumbezoeken die het kleine budget snel overschreden. Bij beide koffieplekjes stelde ChatGPT bijvoorbeeld voor om koffie met iets te eten te halen. Deze combinaties nemen helaas al vrij snel een groot deel van het budget in beslag. Daarom heb ik zelf nog goed berekend wat binnen het budget past en heb ik exact €10 uitgegeven. Dit was een lungo koffie bij Café de Blonde Pater (€3.20), een kipbroodje met kaas bij BackWerk (€3.25) en een cappuccino bij Café Camelot (€3.55).

Opvallend genoeg berekende ChatGPT zelf dat de voorgestelde dag duurder zou uitvallen dan het budget—een teken dat de inschattingen niet goed aansluiten op de opdracht.

Zoek zelf feiten op

ChatGPT houdt geen rekening met actuele omstandigheden: zo stelde het voor om naar het Valkhofmuseum nabij het Valkhofpark te gaan. Maar die was tijdelijk gesloten. Dit gaf Chat niet aan. Tevens kostte een entreekaartje net zoveel als het gehele budget.

Inspiratie met een kritische blik

ChatGPT is een handige inspiratiebron voor een dag op pad en kan een mooie eerste opzet voor je planning geven. Maar zoek zelf praktische details zoals actuele prijzen, routes en openingstijden op. Ook weet je zelf wel wanneer je ergens bent uitgewandeld of uitgekeken bent. Voor mij voelde in ieder geval 1,5 uur per park vrij lang. Hierdoor heb ik me aan het einde van de dag ook niet meer zo strikt aan de tijdsplanning gehouden en was ik eerder thuis dan dat ChatGPT op de planning had.