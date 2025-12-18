Podcast: we zijn te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven

Elke dag zijn de redacteuren van IO+ druk bezig met het publiceren van verhalen. Maar welke verhalen uit 2025 hebben écht impact gemaakt? Welkom bij onze mini-podcastserie Het verhaal achter het verhaal, waarin Elcke Vels in gesprek gaat met de redacteuren van IO+. Iedere redacteur kiest een verhaal dat hij of zij dit jaar schreef. Vandaag aan het woord: oprichter en redacteur Merien ten Houten. Hij schreef: 7 Europese alternatieven voor Outlook en Gmail.

Merien, waar gaat jouw verhaal over?

“We zijn in Europa heel erg afhankelijk van Amerikaanse big tech; van bedrijven als Google, Microsoft en Amazon. Die afhankelijkheid was altijd al zorgelijk, omdat je informatie in een ander land ligt, onder de wetgeving van dat land. De CLOUD-Act zorgt voor nog meer problemen. Die wet zegt dat Amerikaanse inlichtingendiensten toegang mogen hebben tot jouw informatie, zonder dat je het doorhebt.”

Vind je het belangrijk dat Europeanen beter nadenken over alternatieven?

“Ja, zeker bij vertrouwelijke communicatie wil je geen Amerikaanse diensten gebruiken. Voor bedrijven, universiteiten en overheden – organisaties die met gevoelige data werken – is dat simpelweg niet verstandig.”

Heb je een voorbeeld van hoe problematisch het kan zijn om afhankelijk te zijn van diensten buiten Europa?

“Stel: je bent journalist en mailt met bronnen in Palestina over Israël en Palestina. Dat contact loopt via Gmail. Later vraag je een ESTA aan om de VS binnen te komen, en dan zeggen ze simpelweg: nee. Omdat ze je contacten niet vertrouwen. Dat is niet hypothetisch, dit gebeurt nu al. Het gaat dan alleen nog maar om metadata – met wie je mailt, niet eens wat je schrijft.”

Hoe ga jij hier zelf mee om als journalist zijnde?

“Mijn e-mail is echt persoonlijk. Ik draai al zo’n dertig jaar mijn eigen mailserver. Die staat hier in de meterkast. Ik heb ook een mailarchief van dertig jaar. Dat wil ik niet ergens in Amerika hebben liggen.”

Jouw verhaal over e-mail is onderdeel van een serie over Europese alternatieven voor Amerikaanse diensten. Welke andere diensten behandel je?

“Een recente aflevering ging over CRM-systemen. Veel bedrijven gebruiken Salesforce. Fantastisch product, technisch heel goed. Maar er bestaan ook Europese alternatieven. Navigatie is ook een Europese kracht. TomTom zit hier in Nederland. Er liggen dus kansen in Europa. Dit is geen klaagseriel, maar een serie die laat zien wat we kunnen.”