Microsoft 365-storing toont risico’s digitale monocultuur

Op donderdag 12 november 2026 om 17:00 uur Nederlandse tijd viel Microsoft 365 wereldwijd uit. Honderdduizenden gebruikers in 74 landen konden geen toegang meer krijgen tot Outlook, Teams of de AI-assistent Copilot. Zelfs zeer lokale organisaties zoals Omroep Brabant schakelden over op alternatieve kanalen zoals WhatsApp en sociale media omdat ze voor email afhankelijk zijn van een Amerikaanse gigant. Microsoft wees naar een verhoogde belasting van de infrastructuur door onverwacht onbeschikbare servers, maar kon de storing na meer dan 12 uur nog niet volledig oplossen.

Een gecentraliseerd systeem als single point of failure

Het internet was oorspronkelijk ontworpen als een gedistribueerd netwerk: een verzameling verbonden systemen. Toch liggen nu bijna alle eieren in een paar mandjes. De storing bij Microsoft 365 toont aan wat er gebeurt als zo’n mandje kapotgaat. Met meer dan 430 miljoen gebruikers wereldwijd raakte de uitval niet alleen individuen, maar ook bedrijven, overheden en media. Analisten waarschuwden in internationale media dat het productiviteitsverlies door de storing wereldwijd mogelijk in de tientallen miljarden dollars kan lopen. Microsoft-directeur Lamanna bood zijn excuses aan, maar de schade was al aangericht. Maar dit incident maakt vooral duidelijk dat de afhankelijkheid van één provider de hele digitale infrastructuur kwetsbaar maakt voor disrupties, of die nu technisch, menselijk, juridisch of kwaadwillend zijn.

De economische en operationele impact

De gevolgen van de storing waren direct voelbaar. Bedrijven konden geen e-mails verzenden of ontvangen. Online vergaderingen gingen niet door. Samenwerking via Teams lag stil. In Australië kreeg de storing zelfs de bijnaam 'Microsoft long weekend', omdat organisaties de vrijdag als verloren beschouwden. De storing trof niet alleen Microsoft-diensten, maar ook alle systemen die daar op bouwen, zoals cloud-PCs en geautomatiseerde workflows. Pogingen om de storing op te lossen mislukten herhaaldelijk: servers raakten vast in een defecte toestand, en omleidingen van verkeer boden geen duurzaam herstel.

Self-hosting als alternatief voor monocultuur

De afhankelijkheid van Big Tech brengt niet alleen juridische en privacyrisico’s met zich mee, maar ook een digitale monocultuur. Een oplossing ligt in self-hosting of het inschakelen van een lokale leverancier. Email is één van de oudste standaarden van het internet. Er zijn heel veel volwassen open source oplossingen waarmee een bedrijf of een lokale leverancier prima diensten kan aanbieden. Ook dan zullen er storingen zijn, maar niet met globale impact.

Europese steun voor digitale autonomie

De ontwikkeling van self-hosted alternatieven krijgt steun van Europese initiatieven. Het 'Next Generation Internet' (NGI)-programma van de Europese Commissie, via NLnet, heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de mailservers Mox en Stalwart. Dit programma richt zich op het bevorderen van veilige, onafhankelijke en toegankelijke digitale infrastructuren. Door zelf diensten te hosten, kunnen organisaties hun afhankelijkheid van grote techbedrijven verminderen. Ze krijgen meer controle over hun data en communicatie. Dit is niet alleen een technische keuze, maar ook een strategische: het versterkt de digitale autonomie van Europa en vermindert de risico’s van een monocultuur.