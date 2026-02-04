Hier zijn drie opkomende startups die ideeën omzetten in impact

Gewapend met data, prototypes en ambitie betraden student-ondernemers het podium van de Erasmus University Challenge 2025 om te laten zien hoe hun ideeën industrieën kunnen veranderen – van landbouw, tot stedelijk vervoer, tot schoonheidsbehandelingen.

De Erasmus University Challenge (EUC) is een studentenwedstrijd die wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten met een innovatief bedrijfsidee kunnen zich aanmelden. Door deel te nemen aan het programma krijgen ze toegang tot coaching en ondersteuning om hun pitches te verbeteren. De beste ideeën gaan door naar de Grand Finale, waar ze geldprijzen kunnen winnen om hun ondernemersavontuur een impuls te geven.

Studenten kunnen meedoen in drie verschillende categorieën: ideevorming, prototyping en startup. In de laatste categorie zitten volwaardige bedrijven, klaar om hun oplossingen op de markt te brengen. Dit zijn de deelnemers van deze editie.

Nitraat uit bodem en water verwijderen

SolPhyX was de favoriet van de jury en ontving een geldprijs van € 5.000. Het bedrijf ontwikkelt een natuurlijke oplossing om nitraat uit bodem en water te verwijderen. Nitraat is een chemische verbinding die bestaat uit stikstof- en zuurstofmoleculen: essentieel voor de groei van planten. Intensieve landbouw verhoogt de concentratie van nitraten in meststoffen, waardoor de bodem en waterbronnen vervuild raken. Hoge nitraatgehaltes leiden tot gezondheidsrisico's, verlies van biodiversiteit en zuurstofuitputting.

Oprichters David Logeman en Hannah Seong hebben een speciaal poeder ontwikkeld dat nitraat in zowel de bodem als het water aantrekt. Eenmaal afgezonderd, kan het mengsel als meststof worden teruggevoerd naar de bodem. “Wanneer planten die voedingsstoffen nodig hebben, breken bacteriën die moleculen af en gebruiken ze als langzaam werkende meststof”, legt Seong uit.

Er is dus geen energie voor nodig; er wordt gebruikgemaakt van de chemische principes van de natuur. Om het concept verder te valideren, is SolPhyX op zoek naar boeren voor nieuwe pilots. Het kleine team hoopt daarnaast in contact te komen met meststoffenfabrikanten en overheidsinstanties.

David Logeman en Hannah Soeng worden gekroond tot winnaars van de startup categorie. - © Erasmus University Challenge

Diefstalbestendige fietsverhuur

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in 2023 meer dan 928.000 fietsen gestolen in Nederland, een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Daarom heeft FlexWheels een fietsverhuurservice voor studenten gelanceerd. De stevige stadsfietsen zijn beschikbaar tegen een maandelijks bedrag vanaf € 18,45. Ze zijn uitgerust met een op maat gemaakte tracker om een fiets te kunnen lokaliseren in geval van diefstal en om een geluidssignaal te geven als ze zoekraken. Net als bij elk ander fietsverhuurabonnement is ook bij dit abonnement hulp bij pech inbegrepen in de maandelijkse prijs.

Het model is getest in een pilot met 100 fietsen. Volgens het bedrijf heeft de proef aangetoond dat het haalbaar is om gestolen fietsen binnen 24 uur terug te vinden. “We zijn nu klaar om te groeien, en we zijn van plan om onze fietsen in Nederland te gaan produceren”, verklaarde Dion Lodder, oprichter van FlexWheels, op het podium.

Een TicketSwap voor schoonheidsbehandelingen

Voor kappers en schoonheidsspecialisten betekenen no-shows omzetverlies. Wat als die vrijgekomen plekken weer beschikbaar zouden kunnen worden gesteld aan nieuwe klanten? Dat is in het kort wat SpotsBooking doet.

Zoals oprichter Neeru Gogia op het podium uitlegde, wil het bedrijf de TicketSwap van de schoonheids- en wellnessindustrie worden. Via TicketSwap kunnen mensen tickets voor evenementen waar ze niet naartoe gaan weer te koop aanbieden. SpotsBooking stelt gebruikers in staat om hetzelfde te doen voor mensen die een yogales, een knipbeurt of een manicure moeten annuleren, en brengt hen in contact met mensen die op zoek zijn naar een last-minute plekje.

Op hun website kunnen gebruikers beschikbare behandelingen bekijken. “In het afgelopen kwartaal hebben we ons MVP gelanceerd – minimum viable product, red. – waarmee we veel van die vrije plekken hebben opgevuld”, aldus Gogia.

Neeru Gogia pitching SpotsBooking. - © Erasmus University Challenge

Challenge van volgend jaar

Nu de editie van 2025 achter de rug is, komt de challenge volgend jaar weer terug – voorinschrijvingen zijn geopend. De winnaars van dit jaar leggen uit waarom het de moeite waard is om mee te doen.

“Voor iedereen die erover denkt om een bedrijf te starten, is de EUC een goede manier om hun idee uit te testen en te leren hoe ze verder moeten met hun bedrijf. Tegelijkertijd kunnen ze gebruikmaken van het netwerk van mentoren voor hulp – dat is heel nuttig”, concludeert Logeman van SolPhyX.