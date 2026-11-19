De Brainportregio heeft technisch talent nodig. Tegelijkertijd hebben studenten na hun afstuderen vaak moeite om een baan te vinden, omdat ze nog weinig relevante werkervaring hebben. Match Your Engineer wil die twee uitdagingen met elkaar verbinden. Het initiatief werkt samen met de Student Base van de High Tech Campus.

Kevin Engels begon ongeveer een maand geleden met Match Your Engineer. Daarvoor werkte hij 2,5 jaar bij EuFlex, waar hij studenten aan bijbanen en startersfuncties hielp. Toen die afdeling stopte, wilde hij voorkomen dat de opgebouwde verbinding tussen studenten en bedrijven verloren ging.

“Wat ik merk, is dat er heel veel behoefte is bij studenten om tijdens hun studie al iets te mogen en kunnen doen bij bedrijven. Wat je bij een bedrijf leert, leer je niet in de schoolbanken. Voor een universiteitsstudent is dat echt een stap vooruit op de arbeidsmarkt. Als je straks klaar bent met je studie, kun je zeggen: ik heb bij dat bedrijf gewerkt en dit gedaan. Dat is veel waard”, vertelt Engels.

Van collegezaal naar werkvloer

De gedachte achter Match Your Engineer is dat studenten bedrijven al tijdens hun opleiding veel kunnen bieden. Denk aan het ontwikkelen van een dashboard, het bouwen van prototypes of het helpen bij de ontwikkeling van een AI-agent. Tegelijkertijd krijgen studenten de kans om kennis uit hun studie in de praktijk te brengen.

Een werkstudentschap is volgens hem vaak de snelste manier om een match te maken. Een bedrijf dat bijvoorbeeld iemand zoekt om een dashboard te bouwen, kan daarvoor een opdracht indienen. Engels plaatst de vacature vervolgens op het interne vacatureplatform van de TU Eindhoven. Geïnteresseerde studenten worden uitgenodigd voor een gesprek, waarna hij geschikte kandidaten aan het bedrijf voorstelt.

Dat kan heel snel gaan. Zo hielp Engels onlangs een Eindhovens cybersecuritybedrijf dat op zoek was naar een front-enddeveloper. “Hij gaf aan dat het waarschijnlijk twee tot drie weken zou duren voordat hij een geschikte kandidaat had gevonden die hij kon aannemen. Uiteindelijk had ik binnen een aantal dagen acht goede kandidaten waaruit hij kon kiezen. Dat was natuurlijk mooi. Uiteindelijk heeft hij er zelfs twee aangenomen.”

Bedrijven zien mogelijkheden nog niet

Hoewel bedrijven positief reageren op het initiatief, ziet Engels dat ze nog niet altijd weten hoe ze technische studenten kunnen inzetten. “Veel organisaties denken: ik zoek nog een stagiair voor volgend jaar. Maar met een werkstudent kun je eigenlijk meteen aan de slag. Een stagiaire daarentegen heeft te maken met voorwaarden die de universiteit stelt aan de opdracht. Voor hen is het lastiger om direct te kunnen starten.”

Ook de vaardigheden en kennis van studenten worden volgens Engels nog niet volledig benut. Bedrijven denken bij een bijbaan niet direct aan technische opdrachten, terwijl studenten juist kunnen helpen met het bouwen van prototypes, het ontwikkelen van AI-agenten of het controleren van cybersecurity.

Juist daarin ligt volgens hem de meerwaarde voor bedrijven. Door studenten in te zetten, halen organisaties actuele kennis van de universiteit naar binnen. “Voor bedrijven betekent het dat ze beschikken over de nieuwste kennis en het talent van morgen. Ze komen nu al in contact met toekomstige engineers en halen de kennis die op de universiteit wordt opgedaan op een laagdrempelige manier naar binnen.”

Talent behouden voor Brainport

De koppeling tussen studenten en bedrijven heeft volgens Engels niet alleen voordelen voor de betrokken organisaties en studenten. Ook de regio profiteert ervan. Brainport heeft de komende jaren veel technisch personeel nodig. Door studenten al tijdens hun opleiding bij bedrijven te betrekken, kunnen ze een band opbouwen met de regio en de mensen die er werken.

“Je kunt wel talenten opleiden, maar als ze na hun studie zeggen: we hebben hier geen binding met de omgeving, ik ga terug naar de stad of het land waar ik vandaan kom, dan ben je die kennis kwijt. Hoe eerder je met talent in aanraking komt, hoe beter dat is voor beide partijen”, vertelt Engels.

Dat is volgens Engels vooral belangrijk voor internationale studenten die naar Eindhoven komen om te studeren. Wanneer zij tijdens hun opleiding al kennismaken met bedrijven en collega's, wordt de stap naar een baan in de regio kleiner. Een werkstudentschap biedt studenten bovendien de kans om hun netwerk uit te breiden en geld te verdienen naast hun studie. Tegelijkertijd bouwen bedrijven een talentenpool op waaruit ze later nieuwe medewerkers kunnen aantrekken.

Meer dan alleen een bijbaan

De regio heeft immers een grote behoefte aan nieuwe technici. “Deelname aan Match Your Engineer is voor bedrijven ook een manier om maatschappelijk bij te dragen. In 2030 zijn er hier 26.000 engineers nodig”, zegt Engels. “Bedrijven zouden eigenlijk bij wijze van spreken aan de poort van de universiteit moeten rammelen: kom bij ons werken! Maar die interactie is er nog niet voldoende. Match Your Engineer maakt dat rammelen overbodig.”

Voor Engels is Match Your Engineer pas geslaagd wanneer bedrijven de weg naar het initiatief weten te vinden, zodra ze technisch talent zoeken. Daarvoor moet het initiatief de komende tijd groeien en voldoende financiële middelen aantrekken om dit initiatief voort te zetten. Het doel van Match Your Engineer is om zoveel mogelijk studenten aan bedrijven te koppelen en op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het regionale ecosysteem als het gaat om innovatie, talentontwikkeling en talentbehoud. “Hoe meer mensen, studenten en bedrijven elkaar vinden, hoe beter het is voor de toekomst.”