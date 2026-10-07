200 miljoen kan ook afleiden: Euclyd over focus en wendbaarheid

Met een verse kapitaalinjectie van 200 miljoen euro en steun van zwaargewichten als Samsung en ScaleUp Europe katapulteerde Euclyd zich tot het boegbeeld van Europese chipsoevereiniteit. Maar wie denkt dat het Eindhovense deeptechbedrijf nu achterover kan leunen, heeft het mis. COO Douwe Groenevelt kent een harde les uit de praktijk: "Zo’n enorm bedrag kan ook gevaarlijk afleidend werken."

Groenevelt stapte recent over van Datacation naar Euclyd, maar was het afgelopen decennium vooral actief als juridisch expert voor ASML. Waarom de overstap naar Euclyd? "Ik ben een rasoptimist en houd van het groot denken, de Amerikaanse “can do” mentaliteit. Ik wil altijd iets doen dat echt impact heeft. Euclyd komt aan al die wensen tegemoet." Daar komt voor hem persoonlijk nog iets bij: "Ik heb een onstilbare nieuwsgierigheid en honger om snel te leren. Bij Euclyd kan ik van de meest briljante en inspirerende geesten leren over de meest belangrijke en complexe technologie van onze tijd. En ook nog eens bijdragen aan de ontwikkeling daarvan, voor een doel dat veel verder gaat dan winst, namelijk het mogelijk maken van soevereiniteit op het gebied van compute."

Euclyd bij Demos, Pitches & Drinks Wie Douwe Groenevelt zelf wil zien - en wellicht een relevante vraag voor hem heeft - is welkom bij de oktobereditie van Demos, Pitches & Drinks, op woensdag 7 oktober bij Innovation Space op de TU/e Campus. Aanmelden kan hier.

Toen Euclyd onlangs zijn megabedrag van 200 miljoen euro wereldkundig maakte, regende het superlatieven in de internationale techpers. Niet alleen door de hoogte van het bedrag, maar vooral ook vanwege Euclyds onomwonden strijd voor Europese soevereiniteit. Het doel van de startup: een exascale 'token factory' bouwen die AI verlost van zijn torenhoge energieverbruik. Maar aan de directietafel op de High Tech Campus in Eindhoven heerst bovenal nuchterheid.

D Douwe Groenevelt COO at Euclyd Douwe Groenevelt is Chief Operating Officer at EUCLYD, ex-ASML, ex-Datacation, lawyer by education, Supervisory Board Member, Investor, Lecturer and AI Film Enthusiast.

"Voor de buitenwereld lijkt tweehonderd miljoen een gigantische zak geld", zegt Groenevelt. "Maar de halfgeleiderindustrie is kapitaalintensief, kent lange doorlooptijden en vereist een strakke, meerjarige roadmap. Je kunt niet vandaag product A bouwen en morgen zomaar omschakelen naar B. Juist daarom moet je waken voor afleiding: met zoveel middelen lonkt het gevaar dat je te veel tegelijk wilt oppakken. De allergrootste opgave in deze fase is focus."

Wendbaar versnellen in plaats van twee jaar onderduiken

Betekent die ijzeren discipline dat Euclyd zich de komende twee jaar blindstaart op één vastomlijnd plan? Nee, dat ook niet. Waar chipontwikkeling traditioneel een kwestie was van 'twee jaar je hoofd omlaag en ontwerpen', dwingt de razendsnelle opmars van kunstmatige intelligentie tot flexibiliteit.

Groenevelt wijst op de dynamiek in de markt, waar technieken als kwantisatie, diffusiemodellen en gespecialiseerde 'small models' explosief groeien. "De markt verandert waar je bij staat. Het kan zomaar gebeuren dat we ontdekken dat een vroege versie van onze architectuur al uitstekend geschikt is voor een nieuw marktsegment. Die 200 miljoen geeft ons juist de manoeuvreerruimte om kansen sneller te grijpen en takken op onze roadmap te versnellen, zonder onze hoofdkoers te verliezen."

Kan Europa de volgende miljardenfase zélf dragen?

Een vraag die critici bezighoudt: wat gebeurt er ná deze ronde? Kan een ambitieus chipbedrijf dat mikt op rack-level AI-systemen wel onafhankelijk blijven van de Amerikaanse en Aziatische geld- en productie-infrastructuren? Groenevelt blijft realistisch én opvallend optimistisch. "Halfgeleiders zijn per definitie mondiaal verweven. We sluiten wereldwijde investeerders niet uit en we werken samen met toeleveranciers en klanten over de hele wereld. Maar het idee dat Europa een volgende kapitaalintensieve fase niet substantieel zelf zou kunnen dragen, klopt niet meer."

Volgens Groenevelt is het Europese financieringslandschap de afgelopen jaren geruisloos volwassen geworden. "Kijk naar initiatieven zoals het Scale Up Europe Fund, waar inmiddels miljarden in omloop zijn, of naar Europese pensioenfondsen die langzaam maar zeker meer risicodragend durven te investeren. De drive om strategische soevereiniteit waar te maken is tastbaar. Ik zie de snelheid waarmee Europa klaarstaat voor grote tech-investeringen echt toenemen."

Het best bewaarde geheim van de Brainportregio

Dat Euclyd stevig verankerd blijft op de High Tech Campus in Eindhoven, staat voor de operationeel directeur buiten kijf. Zelfs voor een ASML-veteraan bleek de dichtheid aan specialistische kennis een openbaring. "Ik wist eerlijk gezegd niet hoevéél talent er specifiek op het gebied van chipdesign in dit cluster zit", bekent hij. "Het is werkelijk van wereldklasse. Niet voor niets zitten reuzen als Synopsys, Cadence, Intel en GlobalFoundries hier op een steenworp afstand van elkaar en de TU Eindhoven. Voor onze kernactiviteit – het hardcore chipontwerp – is er letterlijk geen betere plek in Europa denkbaar."

Voor de verdere uitrol naar complete rekencentrum-racks sluit Euclyd samenwerkingen met andere Europese clusters (zoals München of Scandinavië) niet uit. Maar het kloppend hart van de tokenfabriek blijft in Eindhoven. "Voor de core van wat we bouwen, kunnen we hier nog heel, heel lang vooruit."