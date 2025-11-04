ZZZ*: duidelijkheid voor familie en arts in de moeilijkste tijd

Acht ambitieuze AI-startups zijn geselecteerd om mee te doen aan de AI Pitch Competition. De finale vindt plaats op 13 november 2025 en IO+ maakt in de aanloop naar dit event van elke deelnemer een portret. De AI Pitch Competition is een wedstrijd die de meest innovatieve Brabantse AI-oplossingen in de schijnwerpers zet en startups de kans biedt om hun ideeën te presenteren, contacten te leggen met marktleiders en hun groei te versnellen. Vandaag laten we zien wat ZZZ* de wereld te bieden heeft. Medeoprichter Paul Söntgerath beantwoordt onze vragen.

Welke specifieke AI-technologie vormt de kern van jullie oplossing?

"Wanneer een patiënt na een hartstilstand in coma raakt, duurt het vaak meer dan een dag voordat artsen kunnen aangeven of herstel waarschijnlijk is. Tijdens deze wachttijd leven families in pijnlijke onzekerheid en vereist de zorg voor comateuze patiënten intensieve tijd en aandacht van het ziekenhuispersoneel. Bij ZZZ* ontwikkelen we een AI-model dat de hersenactiviteit analyseert via EEG om eerder indicaties te geven over de uitkomst – vaak binnen enkele uren in plaats van dagen. Dit betekent dat artsen tijdig ondersteuning krijgen bij hun beoordelingen, families sneller duidelijkheid krijgen en intensive care-afdelingen efficiënter kunnen werken.

Onze technologie is gebaseerd op deep learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van convolutionele neurale netwerken die zijn getraind op basis van duizenden uren aan EEG-gegevens. Terwijl ander onderzoek zich richt op het maximaliseren van de voorspellingsnauwkeurigheid, is ZZZ* de enige die prioriteit geeft aan de vroege beschikbaarheid van betrouwbare indicaties over de uitkomst, waardoor een cruciale kloof tussen klinische urgentie en diagnostische precisie wordt overbrugd."

Hoe schaalbaar is jullie AI-oplossing?

"Onze oplossing is ontworpen om zeer schaalbaar te zijn, omdat deze is gebaseerd op EEG-gegevens die al routinematig worden verzameld op intensive care-afdelingen over de hele wereld. We streven ernaar onze software rechtstreeks te integreren met bestaande EEG-apparatuur, zodat ziekenhuizen deze kunnen gebruiken zonder grote veranderingen in hun workflow. Een belangrijke uitdaging ligt op het gebied van regelgeving. Om een medische AI-oplossing in de klinische praktijk te brengen, moet je je een weg banen door complexe wettelijke kaders en de nodige medische certificeringen verkrijgen.

Ondanks deze uitdagingen zien wij regelgeving als een essentieel onderdeel van verantwoorde innovatie. Door vanaf het begin te ontwerpen met het oog op naleving en patiëntveiligheid, leggen we een sterke basis waarmee ZZZ* veilig en vol vertrouwen over de grenzen heen kan worden geschaald.“

Hoe gaat je startup om met mogelijke ethische kwesties met betrekking tot vooringenomenheid, eerlijkheid of transparantie bij AI-besluitvorming?

”Ethische verantwoordelijkheid staat centraal in de manier waarop we onze technologie ontwikkelen. Om vooringenomenheid tot een minimum te beperken, worden onze modellen getraind op EEG-gegevens van ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten, waardoor diversiteit in zowel patiëntenpopulaties als klinische omgevingen wordt gegarandeerd. In de komende fase willen we dit uitbreiden met datasets uit andere delen van de wereld, zodat ons AI-systeem leert van een bredere, meer representatieve groep patiënten.

Transparantie is net zo belangrijk. Onze tool is ontworpen om medische besluitvorming te ondersteunen, niet te vervangen, en we streven ernaar om voorspellingen interpreteerbaar te maken, zodat artsen de uitkomsten kunnen begrijpen en vertrouwen. Door diverse gegevens te combineren met klinisch toezicht, zorgen we ervoor dat de technologie van ZZZ* eerlijk en verklaarbaar blijft en aansluit bij de medische praktijk in de echte wereld."

Op welke manieren denk je dat je AI-oplossing een positieve invloed kan hebben op de samenleving?

"Wij geloven dat ZZZ* een betekenisvol verschil kan maken voor zowel families als zorgprofessionals. Door vroegere uitkomstindicaties te geven voor comateuze patiënten na een hartstilstand, helpt onze technologie families om sneller duidelijkheid te krijgen tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven. Voor ziekenhuizen ondersteunt het een efficiënter gebruik van intensive care-middelen en helpt het artsen om snellere, datagestuurde beslissingen te nemen wanneer tijd cruciaal is. We zijn ons ervan bewust dat de introductie van AI in de gezondheidszorg ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een mogelijk risico is dat clinici te veel vertrouwen op geautomatiseerde voorspellingen. Om dit te voorkomen, is onze tool ontworpen om medisch oordeel te ondersteunen, niet te vervangen, en de output ervan is altijd bedoeld om te worden geïnterpreteerd in combinatie met klinische expertise.“

Vertel ons meer over je groei als ondernemer

”Een van onze grootste hindernissen was het verkrijgen van hoogwaardige EEG-gegevens om onze modellen te trainen en te valideren. Medische gegevens zijn vaak gevoelig en streng gereguleerd, waardoor ze moeilijk toegankelijk zijn voor start-ups. We hebben dit overwonnen door samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen op te zetten en geanonimiseerde klinische gegevens te combineren met grote, open-source datasets, waardoor we een sterke basis voor ontwikkeling en testen hebben gecreëerd.

Tegelijkertijd heeft de groeiende belangstelling voor AI binnen de gezondheidszorg in ons voordeel gewerkt. Veel medische instellingen willen graag onderzoeken hoe AI de klinische besluitvorming kan ondersteunen, en er wordt steeds meer geïnvesteerd door de overheid en het publiek in verantwoorde AI-innovatie. Deze omgeving motiveert ons om te groeien door middel van samenwerking: het ontwikkelen van technologie die aansluit bij de werkelijke klinische behoeften en bijdraagt aan de bredere digitale transformatie van de gezondheidszorg."

Hoe bereid je je voor op de toenemende regelgeving rond AI, zoals de AVG, de AI-act of andere wetten inzake dataprivacy?

"We bevinden ons nog in de beginfase van de voorbereiding op medische certificering en naleving van regelgeving, maar we zijn ons zeer bewust van het belang ervan. Hoewel we nog niet in de formele nalevingsfase zitten, houden we vanaf het begin rekening met regelgeving door ons te richten op gegevensbeveiliging, transparantie en traceerbaarheid in onze ontwikkeling. Naarmate we dichter bij klinische validatie komen, zullen deze vroege overwegingen ons helpen om de noodzakelijke goedkeuringsprocessen efficiënt en verantwoord te doorlopen.“

Toekomstvisie: Wat is de langetermijnvisie voor je AI-oplossing?

”Op de lange termijn willen we ZZZ* van onderzoek naar de praktijk brengen en toegankelijk maken voor intensive care-afdelingen wereldwijd. Onze visie is om vroege neurologische prognose te vestigen als een nieuwe standaard voor zorg na een hartstilstand, waarbij kunstmatige intelligentie artsen ondersteunt bij het bieden van tijdige en datagestuurde inzichten. Daarnaast zien we mogelijkheden om onze technologie uit te breiden naar andere neurologische aandoeningen die afhankelijk zijn van hersenmonitoring, zoals een beroerte of traumatisch hersenletsel. In het komende decennium willen we met MedAI een toekomst helpen vormgeven waarin AI een vertrouwd onderdeel van de gezondheidszorg wordt en de besluitvorming, efficiëntie en resultaten voor patiënten verbetert."

Welke kansen biedt je locatie je? Wat ontbreekt er nog in het ecosysteem waarvan je deel uitmaakt?

"Onze locatie in Nederland, en met name in Brabant, biedt ons een uniek voordeel. De regio combineert een sterk medisch netwerk met een levendig ecosysteem van technologie en innovatie. Eindhoven, in het hart van de Brainport-regio, verbindt de academische wereld, ziekenhuizen en start-ups op een manier die samenwerking en kennisuitwisseling gemakkelijk en natuurlijk maakt. Er is ook groeiende nationale en Europese steun voor verantwoorde AI-ontwikkeling, wat veel mogelijkheden biedt voor partnerschappen en financiering. Wat we nog missen, is een vlotter traject voor startende medische AI-startups om toegang te krijgen tot klinische gegevens en pilotmogelijkheden. Het overbruggen van die kloof zou innovaties zoals die van ons helpen om sneller van het laboratorium naar de echte patiëntenzorg te gaan, iets waaraan we hopen bij te dragen naarmate ZZZ* groeit."

De AI Pitch Competition: waarom gaan jullie deze wedstrijd winnen?

“Wij geloven dat we zullen winnen omdat ZZZ* een probleem aanpakt dat er echt toe doet. Elk jaar worden duizenden families geconfronteerd met de onzekerheid of hun geliefde zal ontwaken uit een coma na een hartstilstand. Onze technologie is erop gericht hen sneller duidelijkheid te geven en artsen te helpen snellere en meer datagestuurde beslissingen te nemen. Wat ons onderscheidt, is dat we niet zomaar een nieuw AI-model bouwen. We ontwikkelen samen met ziekenhuizen een klinisch onderbouwde oplossing die gericht is op een duidelijke, urgente medische behoefte. Ons team combineert technische expertise met een sterk gevoel van doelgerichtheid, en we worden gedreven door de overtuiging dat kunstmatige intelligentie de mensheid moet dienen waar dat het belangrijkst is: in de gezondheidszorg en op momenten die van levensbelang zijn.”