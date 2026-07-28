Xeltis haalt €20,5 miljoen op voor medische implantaten

Het Eindhovense medtechbedrijf Xeltis heeft €20,5 miljoen aan nieuwe financiering opgehaald. Het geld wordt gebruikt om de ontwikkeling van zijn vaatimplantaat aXess™ verder te brengen richting goedkeuring door de Amerikaanse toezichthouder FDA en een introductie op de Amerikaanse markt.

Nieuwe bloedvaten vormen

Met de nieuwe investering wil Xeltis de laatste fase van een belangrijke Amerikaanse klinische studie afronden. Dit implantaat is ontwikkeld voor patiënten die hemodialyse nodig hebben, een behandeling waarbij een kunstmatige niermachine het bloed zuivert van mensen bij wie de nieren niet meer goed werken. Het implantaat moet ervoor zorgen dat het lichaam zelf nieuwe, levende bloedvaten kan vormen. Daarnaast gebruikt het bedrijf het geld voor de uitbreiding van de productie, de commerciële introductie in Europa en de verdere ontwikkeling van andere medische programma’s.

Vertrouwen in de technologie

Volgens Eliane Schutte, Chief Executive Officer van Xeltis laat de investering zien dat er vertrouwen is in de technologie van het bedrijf. “Deze financieringsronde stelt ons niet alleen in staat om onze baanbrekende technologie voor vaattoegang beschikbaar te maken voor meer Europese patiënten. De investering helpt ons ook om de cruciale klinische studie van aXess™ in de Verenigde Staten verder te brengen, ons voor te bereiden op de introductie op de Amerikaanse markt en onze andere veelbelovende klinische programma’s, XABG en XPAD, verder te ontwikkelen.”

Financiering volgt op eerdere investering

De nieuwe financiering volgt op een investering van €50 miljoen die Xeltis in 2025 binnenhaalde via onder meer de European Investment Bank en bestaande aandeelhouders.

De investeringsronde werd geleid door de nieuwe investeerder Horizon 3 Healthcare. Ook bestaande investeerders zoals de European Innovation Council, Invest-NL, EQT Life Sciences en andere aandeelhouders deden mee.