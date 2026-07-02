Winnaars Gerard & Anton koppelen deeptech aan concrete problemen

De Gerard & Anton Awards zijn bedoeld voor startups die méér laten zien dan een goed idee, een knappe demo of een veelbelovend pitchdeck. Sinds de eerste editie in 2014 zet de community ondernemers op het podium die een urgent probleem aanpakken én de potentie hebben om wereldwijd vanuit Brainport het verschil te maken. Dit jaar vieren we de twaalfde lichting winnaars - bij elkaar tellen we inmiddels 120 startups die hun grote dromen proberen waar te maken. En dat lukt ze wonderwel, als je kijkt naar hun succesratio. Ruim 90% van de oud-winnaars is nog altijd actief, een ongekend percentage in startupland. Daarbij haalden ze ruim 4 miljard aan investeringen op.

Alle data achter de winnaars kan hier gevonden worden.

Die hoge succesgraad heeft alles te maken met het feit dat de jury (onder leiding van wethouder Stijn Steenbakkers) zelf midden in het innovatieve ecosysteem van deze regio beweegt. Ze zien dus niet alleen de pitch decks en persberichten, maar kennen de founders en hun teams door en door.

De lichting van 2026 laat zien waar Brainport op dit moment sterk in is. Deze startups bouwen niet aan marginale verbeteringen, maar pakken fundamentele knelpunten aan: de energiehonger van AI, hitte in chips, congestie in datacenters, Europese afhankelijkheid in zonne-energie, vervuiling, lawaai en gebrek aan realtime inzicht in industriële processen. Het zijn bedrijven die deeptech koppelen aan een concreet probleem in de echte wereld.

Juryrapport Gerard & Anton Awards 2026

Dit zijn de tien winnaars met daaraan gekoppeld het juryrapport:

ATA Mute

De energietransitie slaagt pas echt wanneer nieuwe technologie ook prettig inpasbaar is in het dagelijks leven. ATA Mute begrijpt dat als weinig anderen. Warmtepompen, ventilatiesystemen, voertuigen, windturbines en industriële installaties leveren veel op, maar kunnen ook geluidsoverlast veroorzaken. Daarmee wordt geluid een praktische rem op acceptatie.

ATA Mute ontwikkelt ultradunne akoestische technologie die geluid en trillingen veel gerichter kan dempen dan traditionele oplossingen. De jury waardeert vooral dat het bedrijf akoestiek niet als een cosmetisch probleem achteraf behandelt, maar als een integraal onderdeel van de productontwikkeling. Met toepassingen voor onder meer warmtepompen, HVAC, mobiliteit en energie-installaties koppelt ATA Mute leefkwaliteit aan technologische vooruitgang. Juist daarin schuilt de kracht: de energietransitie stiller, acceptabeler en daarmee sneller maken.

Astrape Networks

AI vraagt niet alleen om snellere chips. Het vraagt om datacenters waarin enorme hoeveelheden informatie zonder vertraging, verspilling en onnodig energieverbruik kunnen bewegen. Astrape Networks richt zich op precies dat vaak onderschatte probleem: de verbindingen tussen rekenkracht, opslag en systemen.

De jury ziet in Astrape een startup die diepgaande fotonica en netwerktechnologie weet te vertalen naar een systeemvraagstuk met wereldwijde urgentie. Het bedrijf werkt aan een programmeerbare netwerkarchitectuur die schaalvergroting, schaaluitbreiding en onderlinge verbinding van AI- en HPC-systemen bijeenbrengt. Daarmee biedt Astrape een alternatief voor de versnipperde en energie-intensieve infrastructuur waarop veel datacenters nog draaien. De stap naar een eigen demonstratiecentrum onderstreept dat het bedrijf zijn technologie uit het lab en richting praktijk brengt.

Avendar

Overheden staan voor steeds complexere taken: fraude, georganiseerde criminaliteit, cyberdreigingen en vergunningprocedures vragen om snelle en zorgvuldige besluitvorming. Tegelijkertijd zit cruciale informatie vaak verspreid over systemen, dossiers en organisaties. Avendar maakt van die versnippering bruikbare intelligence.

De jury prijst Avendar omdat het AI inzet op een terrein waar technologie direct publieke waarde moet leveren. Het bedrijf ontwikkelt software die grote hoeveelheden data helpt analyseren en signalen zichtbaar maakt voor onder meer opsporing en bestuurlijke besluitvorming. Daarbij kiest Avendar nadrukkelijk voor een Europese, soevereine route: technologie voor publieke instellingen, gebouwd binnen de juridische en maatschappelijke context waarin die instellingen opereren. Dat de startup al toepassingen heeft bij de Nationale Politie en de gemeente Amsterdam, laat zien dat de ambitie samengaat met concrete tractie.

CoolSem Technologies

De prestaties van de chips van morgen worden niet alleen bepaald door rekenkracht. Warmte is minstens zo bepalend. Zodra halfgeleiders te heet worden, dalen prestaties, neemt de betrouwbaarheid af en loopt het energiegebruik op. CoolSem kiest ervoor om dit probleem niet aan de buitenkant van een chip te bestrijden, maar bij de bron.

Met zijn wafer-level thermische technologie richt CoolSem zich op een cruciale bottleneck in fotonica, RF-technologie, vermogenselektronica en geavanceerde chips. De jury ziet een onderneming die een fundamenteel materiaal- en productieprobleem omzet in een commerciële kans voor de hele hightechketen. Dat is typisch Brainport: diep in de technologie duiken, zonder het industriële einddoel uit het oog te verliezen. CoolSem maakt duidelijk dat energie-efficiëntie soms niet begint bij software of systeemontwerp, maar in de fysieke architectuur van een chip zelf.

Euclyd

De explosieve groei van AI leidt tot een ongemakkelijke waarheid: intelligentie op schaal vraagt om steeds meer energie, geheugen en datacenterinfrastructuur. Euclyd kiest niet voor een kleine optimalisatie binnen bestaande systemen, maar voor een fundamenteel nieuwe benadering van AI-inference.

De jury waardeert de durf waarmee Euclyd de volledige keten opnieuw beziet: van processorarchitectuur en geheugenhiërarchie tot packaging en systeemniveau. Met CRAFTWERK wil het bedrijf AI-inference veel energiezuiniger, compacter en betaalbaarder maken. De technologie bevindt zich nog in de ontwikkelings- en validatiefase, maar de ambitie is helder en relevant: Europa een serieuze positie geven in de infrastructuur onder de volgende generatie AI. Euclyd laat zien dat Brainport niet alleen onderdelen levert voor de wereldwijde chipindustrie, maar ook zelf durft te bouwen aan nieuwe systeemarchitecturen. Dat daarbij openlijk de concurrentie met NVIDIA wordt aangegaan, maakt het alleen maar mooier: hoezo gebrek aan bravoure in Brainport?

Helia Biomonitoring

In de voedingsmiddelen- en biofarmaceutische industrie wordt veel gemeten, maar vaak pas nadat een proces al heeft plaatsgevonden. Helia Biomonitoring wil die logica omdraaien. Door biomoleculen tijdens het productieproces in realtime te meten, kunnen producenten sneller bijsturen, kwaliteitsverlies voorkomen en grondstoffen beter benutten.

De jury ziet in Helia een sterk voorbeeld van hoe wetenschappelijke kennis via ondernemerschap maatschappelijke en industriële impact krijgt. De startup bouwt voort op geavanceerde biosensortechnologie en richt zich met zijn Atline Analyzer op toepassingen die voor producenten direct economisch en operationeel relevant zijn. De eerste focus op onder meer lactoferrine in melk laat zien hoe een complexe technologie kan landen in een concrete markt. Helia combineert geduld, wetenschappelijke diepgang en een scherpe keuze voor toepassingen die sneller schaalbaar zijn dan de oorspronkelijke medische route.

Luper Technologies

Stankoverlast rond afvalwaterzuiveringen en industriële locaties is voor omwonenden een direct en hardnekkig probleem. Voor exploitanten is het vaak lastig om piekemissies betrouwbaar op te vangen zonder hoge kosten, intensief onderhoud of grote hoeveelheden hulpstoffen. Luper pakt die uitdaging aan met technologie die luchtzuivering voorspelbaarder en beter beheersbaar maakt.

De jury waardeert Luper omdat het een ogenschijnlijk alledaags probleem omzet in een serieus technologisch vraagstuk. De AirShield-technologie richt zich op complexe mengsels van onder meer zwavelhoudende stoffen. Het systeem kan tijdens pieken automatisch extra reinigingscapaciteit inzetten. Daarmee werkt Luper aan schonere industriële processen én aan een betere leefomgeving rond die processen. Het bedrijf laat zien dat deep tech ook kan schuilen in oplossingen die mensen vooral herkennen aan wat er níét meer is: geur, hinder en frustratie.

Perovion Technologies

Europa wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse zonnepaneelproductie, maar dat lukt alleen wanneer nieuwe generaties zonne-energietechnologie ook industrieel schaalbaar worden. Perovion Technologies zet precies op die stap in: van jarenlange perovskietresearch naar productie op grote schaal.

De jury ziet Perovion als een startup met een overtuigende combinatie van technologische ambitie en industriële visie. Het bedrijf ontwikkelt lichte, flexibele zonnecellen op dunne folies, bedoeld voor toepassingen waar conventionele glas-zonnepanelen te zwaar, te stijf of te beperkt zijn. De gekozen roll-to-roll-productiemethode biedt bovendien perspectief op snelle en grootschalige productie. Perovion bouwt daarmee niet alleen aan een nieuw zonneproduct, maar aan een Europese productieketen voor de energietransitie. Dat maakt de onderneming van groot belang voor klimaat, industrie en strategische autonomie.

Photon Bridge

De groei van AI en dataverkeer vraagt om steeds snellere en efficiëntere verbindingen. Elektrische interconnecties naderen daarbij hun grenzen. Photon Bridge ontwikkelt optische technologie die licht inzet als drager van data, maar doet dat met een nadrukkelijk oog voor maakbaarheid en schaalbaarheid.

De jury prijst Photon Bridge voor een modulaire aanpak van geïntegreerde fotonica. In plaats van alles in één complexe chipstructuur samen te brengen, scheidt het bedrijf actieve en passieve componenten en brengt die vervolgens met hoge precisie bijeen. Die aanpak kan de opbrengst in productie verbeteren, kosten verlagen en de weg vrijmaken voor robuustere optische systemen. Photon Bridge bewijst dat een technologische doorbraak pas echt betekenis krijgt wanneer ook de productievraag wordt opgelost. Daarmee bouwt het bedrijf aan een belangrijk fundament onder de datacenters, sensoren en telecomsystemen van de toekomst.

Touchwaves

In omgevingen met hoge druk raakt de mens vaak als eerste overbelast. Piloten, militairen, zorgprofessionals en topsporters moeten onder stress snel en scherp blijven handelen, terwijl schermen, alarmen en communicatiekanalen hun aandacht juist verder kunnen versnipperen. Touchwaves kiest voor een verrassend menselijk alternatief: communicatie via aanraking.

De jury ziet in Touchwaves een bijzonder voorbeeld van Brainport-technologie die de mens centraal zet. De startup verwerkt haptische feedback, biosensoren en slimme data-analyse in draagbare textieltechnologie. Daardoor kan een kledingstuk realtime informatie teruggeven via tast, bijvoorbeeld om ademhaling, focus, herstel en situationeel bewustzijn te ondersteunen. Touchwaves koppelt printed electronics aan toepassingen in defensie, zorg en sport. Het bedrijf laat zien dat de volgende interface tussen mens en machine niet altijd een scherm, stem of knop hoeft te zijn. Soms is aanraking sneller, rustiger en effectiever. De grote belangstelling uit de wereld van defensie laat zien dat Touchwaves niet alleen haar product maar ook haar gevoel voor timing op orde heeft.

Het Gouden Peertje: Syntric Medical

Met het Gouden Peertje zet de jury traditioneel een uitzonderlijk jong bedrijf in de schijnwerpers: een startup die nog aan het begin staat, maar nu al laat zien dat technologie, team en maatschappelijke betekenis op een bijzondere manier samenkomen. Die onderscheiding gaat dit jaar naar Syntric Medical.

Syntric Medical ontwikkelt een robotisch systeem voor CT-geleide naaldinterventies, met als eerste toepassing longbiopten. Juist daar is precisie letterlijk van levensbelang: ademhaling en minimale bewegingen kunnen het verschil maken tussen een bruikbaar weefselmonster en een ingreep die herhaald moet worden. De technologie van Syntric Medical compenseert voor die bewegingen en ondersteunt radiologen bij een nauwkeuriger en veiliger plaatsing van de naald. Daarmee kan het bedrijf bijdragen aan een snellere, betrouwbaardere diagnose van longkanker en uiteindelijk aan een betere behandelroute voor patiënten. De jury is onder de indruk van de combinatie van klinische urgentie, technische diepgang en de volwassen manier waarop het jonge team zijn markt en ontwikkelpad benadert. Eerder dit jaar won Syntric Medical al de MedTech Venture Challenge Winter 2025/2026, een bevestiging dat de startup ook buiten Brainport opvalt.

The Ignition Award - BOOST

De Ignition Award is de manier waarop BOOST - het platform dat Brabantse studententeams met gerichte investeringen naar een hoger niveau tillen - een studententeam in het zonnetje zet. Vanuit de missie om onderwijs, industrie en innovatie in Brabant te verbinden, zien wij studententeams als de broedplaats voor 's werelds beste ingenieurs, creatievelingen en startups. Net als de raket in ons logo staat de prijs voor de ontstekingsfase: het moment waarop talent, ambitie en samenwerking samenkomen en een team de lucht in schiet. De award sluit aan bij de geest van Gerard en Anton Philips, die in Eindhoven vanuit een klein begin een wereldspeler lieten ontvlammen. Met deze prijs vieren we een team dat diezelfde pioniersmentaliteit laat zien.

De winnaar is EDEN. Volgens de jury richt dit team zich als een van de weinige studententeams in Brabant direct op oplossingen voor natuur en ecologie, een richting die binnen het studententeamlandschap nog weinig wordt verkend. Daarnaast is het knap dat EDEN volledig vanaf nul is gestart en tegelijkertijd een samenwerking heeft opgezet met vijf verschillende onderwijsinstellingen, waarvan twee zelfs buiten Brabant. Daarmee laat het team op jonge leeftijd al zien dat het zowel inhoudelijk als organisatorisch verbindend te werk gaat.

Technologie met maatschappelijke waarde

Deze tien winnaars laten samen zien dat Brainport in 2026 verder kijkt dan de hype van het moment. Natuurlijk spelen AI, chips en data een belangrijke rol. Maar de kern van deze lichting zit dieper: technologie moet uiteindelijk energie besparen, productie verbeteren, mensen beschermen, overheden sterker maken en maatschappelijke vooruitgang mogelijk maken.

Wat daarbij opvalt, is het type bedrijven dat we in deze top 10 terugzien. Veel regio’s brengen startups voort die toepassingen bouwen bovenop bestaande technologie. In Brainport zien we opvallend veel bedrijven die juist werken aan de technologie achter de technologie: chips, fotonica, energie, sensoren en geavanceerde productietechnologie.

Dat is geen toeval. Eindhoven en Brainport bouwen al decennialang aan precies deze kennis en expertise. Van Philips en ASML tot NXP Semiconductors, Signify en Thermo Fisher Scientific: de regio heeft een unieke positie opgebouwd in de mondiale innovatieketen. Daardoor ontstaan hier relatief veel ondernemers die complexe technische uitdagingen durven aan te pakken.

Juist daarom voelt deze top 10 niet als een verzameling losse startups, maar als de volgende generatie van een ecosysteem dat al jaren nieuwe technologiebedrijven voortbrengt. Niet de volgende app, maar technologie die andere technologie mogelijk maakt.

De jury ziet in Avendar, CoolSem, Luper, Euclyd, Photon Bridge, Astrape, ATA Mute, Perovion, Touchwaves en Helia Biomonitoring tien bedrijven die nog aan het begin van hun reis staan, maar nu al laten zien dat zij de schaal en ambitie hebben om hun vakgebied te veranderen. Zij zijn de startups die Brainport nodig heeft: technisch uitzonderlijk, ondernemend, internationaal georiënteerd en geworteld in echte opgaven.