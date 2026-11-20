Een medische doorbraak in het laboratorium is nog geen bruikbare behandeling voor een patiënt. Daarvoor moet onderzoek worden omgezet in een product, een bedrijf en uiteindelijk een toepassing. Brightlands Maastricht Health Campus probeert die stappen te versnellen. “We adviseren onderzoekers niet alleen, maar zoeken ook CEO’s en verstrekken zelf startkapitaal”, zegt Christine Coch, CEO van Brightlands Maastricht Health Campus. Verslaggever Elcke Vels bezocht de campus en kreeg onder meer een kijkje achter de schermen bij een groot instituut voor moleculair onderzoek: M4I.

Op Brightlands Maastricht Health Campus zijn 8 kennisinstituten en meer dan 150 bedrijven gevestigd. Tijdens een uitgebreide rondleiding zie ik hoe onderzoekers, onderwijsinstellingen en bedrijven hier werken aan innovaties in de gezondheidszorg, geneeskunde en life sciences. De campus wil voorkomen dat veelbelovend onderzoek in het laboratorium blijft steken. Daarvoor heeft de organisatie een bijzondere structuur.

Brightlands Maastricht Health Campus is een zelfstandige BV, waarvan Maastricht University Holding, Maastricht UMC+ en Provincie Limburg ieder een derde bezitten. Die constructie geeft de organisatie ruimte om zakelijker te opereren dan een traditionele universitaire afdeling. Ze begeleidt onderzoekers bij het oprichten van bedrijven, helpt startups aan financiering en voert commerciële onderhandelingen. Investeringen in spin-offs lopen via de volledige dochteronderneming Brightlands Life Sciences Ventures BV.

Tijdens de lunch op de campus licht Coch die ambitie verder toe. “We zijn geen afdeling van een universiteit of ziekenhuis. In de krant lees je weleens kritiek op kennis- en technologieoverdrachtsorganisaties (KTO's): dat ze te traag zijn, niet professioneel genoeg werken of niet op niveau kunnen onderhandelen met grote multinationals. Dat proberen wij anders te doen. We hebben bijvoorbeeld businessdevelopers in dienst die een PhD hebben in de vakgebieden waarin we hier in de regio sterk zijn, maar daarnaast ook verstand hebben van de markt.” Als zij vervolgens met een bedrijf als Philips aan tafel zitten, kunnen ze dus echt op niveau onderhandelen.

Dat die aanpak bedrijven kan opleveren die verder komen dan de startfase, blijkt uit verschillende voorbeelden. PharmaCell, gespecialiseerd in de productie van cel- en gentherapieën, werd in 2017 overgenomen door het Zwitserse Lonza. PathoFinder, ontwikkelaar van moleculaire diagnostische tests voor onder meer infectieziekten, volgde in 2019 met een overname door het Chinese Autobio.

Biologische structuren haarscherp in beeld

Een voorbeeld van een instituut op de campus dat zich richt op fundamenteel onderzoek, maar waar regelmatig bedrijvigheid ontstaat, is het Maastricht MultiModal Molecular Imaging Institute (M4I). Tijdens de rondleiding houden we ook halt bij dit instituut. Het is het grootste centrum voor moleculaire beeldvorming in Europa. We worden er ontvangen door assistentprofessor Anjusha Mathew.

Onderzoekers ontwikkelen er nieuwe technieken en instrumenten om biologische structuren steeds gedetailleerder te onderzoeken. Daarbij combineren ze onder meer massaspectrometrie en elektronenmicroscopie. Zo kunnen ze zowel de moleculaire samenstelling van weefsel als de structuur van cellen bestuderen.

Een van de innovaties waar momenteel aan wordt gewerkt is Fast Mass Microscopy. Bij de traditionele methode wordt weefsel met een laser punt voor punt onderzocht. “Dat kost veel tijd: voor een oppervlak van 42 bij 23,5 millimeter kan de analyse weken duren. Met een aangepaste massaspectrometer en een speciale detector, de Timepix, kan hetzelfde oppervlak in ongeveer 33 minuten worden afgebeeld”, stelt Mathew. De detector, gebaseerd op technologie uit CERN, registreert de positie en aankomsttijd van ionen die op de detector worden afgebeeld. Met die gegevens reconstrueren onderzoekers de moleculaire verdeling in het oorspronkelijke monster.

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Het resultaat is een gedetailleerde moleculaire kaart van het weefsel. Daarmee kunnen onderzoekers bijvoorbeeld verschillen tussen gezond en tumorweefsel herkennen. Ook hersen- en nierweefsel kunnen er in de toekomst mee worden onderzocht. De techniek is experimenteel aangetoond, maar wordt nog niet in ziekenhuizen gebruikt. “De voorbereiding van weefselmonsters en de betrouwbaarheid van de metingen in de klinische praktijk vragen nog aandacht”, aldus Mathew.

Of de Timepix-technologie uiteindelijk een commercieel product wordt, moet nog blijken. Dat onderzoek van M4I de markt kan bereiken, is echter al bewezen. Het instituut bracht verschillende bedrijven voort. Zo ontstond CryoSol-World uit onderzoek naar elektronenmicroscopie. Het bedrijf ontwikkelt een apparaat dat monsters klaarmaakt voor onderzoek met een elektronenmicroscoop. Ook Dutch Screening Group kwam voort uit M4I. Dat bedrijf ontwikkelt een methode om met behulp van haar te onderzoeken of iemand aan bepaalde stoffen is blootgesteld.

Vier campussen met hetzelfde doel

Kortom: Brightlands Maastricht Health Campus laat volop zien hoe onderzoek kan uitgroeien tot bedrijvigheid. De campus staat overigens niet op zichzelf. Limburg heeft met Brightlands een netwerk van vier campussen opgebouwd waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Naast Brightlands Maastricht Health Campus zijn er de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, gericht op nieuwe materialen en duurzame chemie; de Brightlands Data & AI Campus in Heerlen, waar data en AI centraal staan; en Brightlands Campus Greenport Venlo, waar gezonde voeding en innovatieve landbouw centraal staan.

Elk heeft een eigen specialisme, maar de ambitie is dezelfde: kennis niet op de plank laten liggen.