Wennink: samenleving ziet urgentie, politiek kijkt naar binnen

Oud-ASML-topman Peter Wennink had vandaag tijdens LEVEL UP een dringende boodschap voor oprichters, investeerders en beleidsmakers: Europa moet zijn zelfgenoegzaamheid loslaten, risicokapitaal opbouwen om de industrie werkelijk te helpen en de vrijheid om te falen beschermen.

Een paar jaar geleden omschreef Peter Wennink Nederland, niet ver van het podium van LEVEL UP, als ‘dik, dom en gelukkig’. Voor een volle zaal met oprichters en technologieleiders gaf de voormalige ASML-topman vroeg op de dag een openhartige update: “Tot op zekere hoogte zijn we nog steeds dik en dom, maar niet meer zo gelukkig.”

De oorzaak van dat ongemak ligt volgens Wennink in de grote kloof tussen Europa en de rest van de wereld. Tijdens zijn zoektocht langs de vier pijlers van de toekomstige economie - digitalisering, life sciences, energie & klimaat en veiligheid - zag hij hoe overheden en bedrijven hun krachten bundelen om waarde te creëren. Eenmaal terug in Nederland stuitte hij op zelfgenoegzaamheid.

Peter Wennink tijdens LEVEL UP 2026, © Bram Saeys

“Alsof het altijd zo is geweest en dus ook zo zal blijven”, waarschuwde Wennink. “Geloof me, dat zal niet zo zijn. Als we niet meedoen aan deze volgende enorme golf van waardecreatie, komen onze kinderen en kleinkinderen in een heel andere wereld terecht. Als samenleving hebben we nog een enorme bankrekening, met duizenden miljarden euro’s. Daarmee zijn we een aantrekkelijke klant, maar hebben we zelf niets te bieden.”

De eerste dertig seconden: waar is de klant?

Wennink benadrukte dat waardecreatie meestal niet begint bij grote, logge bedrijven. “De meeste innovatieve ideeën ontstaan niet bij grote multinationals. Die zijn te sterk georganiseerd om echt ontwrichtend te zijn.” Maar een vernieuwend idee heeft weinig waarde zonder toepassing. Gevraagd naar zijn advies voor de startupoprichters die tijdens LEVEL UP hun ideeën pitchen en contacten leggen, legde Wennink de nadruk op de klant: “Als ze tegenover mij over hun product beginnen, luister ik altijd heel goed. In de eerste dertig seconden wil ik ook het woord ‘klant’ horen. Welk probleem probeer je op te lossen? Hoe weet je dat die oplossing waarde heeft?”

Grote bedrijven weten vaak welke strategische richting ze op willen, maar “ze weten niet wat ze niet weten”, merkte Wennink op. Voor startups is het daarom zaak om vroeg het gesprek aan te gaan, vragen te stellen en binnen het ecosysteem te toetsen waar hun waarde ligt. Op de vraag hoe een nieuwe technologie in de praktijk een plek krijgt bij een bedrijf als ASML, wees Wennink op vertrouwen binnen dat ecosysteem en een scherpe focus: “ASML is een systeemarchitect en volledig afhankelijk van het ecosysteem eromheen”, zei hij. “Je moet haarscherp voor ogen hebben waar je denkt waarde te kunnen creëren, en dat moet je toetsen binnen je ecosysteem. Het draait erom dat je de risico’s en opbrengsten eerlijk verdeelt. Zonder die scherpe focus zullen ze je niet volgen.”

Europa’s echte probleem: gebrek aan ‘geïnformeerd risico’

In antwoord op vragen over het hardnekkige financieringstekort in Europa en de recente waarschuwingen van Mario Draghi over het Europese concurrentievermogen, bestreed Wennink dat het probleem simpelweg een gebrek aan geld of begrotingsdiscipline is. Hij verwelkomde de oprichting van de Nationale Investeringsinstelling, die publiek en privaat kapitaal voor scale-ups moet samenbrengen. Maar volgens hem zit Europa’s grootste zwakte dieper, in de cultuur en de structuur: “Het ontbreekt ons hier aan de juiste mate van geïnformeerde risicobereidheid”, stelde Wennink.

In Europa zit veel kapitaal vast bij pensioenfondsen en institutionele beleggers die onvoldoende diepgaande sectorkennis hebben van complexe industrieën als halfgeleiders, fotonica en biotechnologie. “In de VS is het eenvoudig: de kapitaalmarkt maakt innovatie mogelijk. De kapitaalmarkt, vooral durfkapitaal en private equity, bestaat uit investeerders die zulke bedrijven hebben geleid of opgebouwd. Ze hebben de diepgaande kennis om een geïnformeerd risico te nemen. Ze doen hun due diligence en concluderen: ‘Het is waarschijnlijker dat dit gaat werken dan dat het mislukt.’ En dan gaan ze ervoor. Hier moeten we heel snel leren hoe we de kennis opbouwen om zulke geïnformeerde risico’s te nemen.”

Corporate governance en het gevaar van de cancelcultuur

Gevraagd hoe groeiende bedrijven bestuur en toezicht kunnen invoeren zonder de creativiteit te smoren, uitte Wennink scherpe kritiek op de huidige risicomijding en bestuursstructuren. “Innovatie is een proces waarin je heel snel blijft aanpassen wat je samen probeert te bereiken. Het succes van innovatie draait om de snelheid waarmee je kunt veranderen”, zei hij. Als voormalig leider van een organisatie met 45.000 medewerkers waarschuwde hij dat starre bureaucratie en een afrekencultuur vooruitgang kunnen blokkeren.

Bovenal moeten leiders zorgen dat medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken: “Voor bedrijven is het allerbelangrijkste dat je de vrijheid en veiligheid koestert om je mond open te doen, om eerlijk vast te stellen wat er misgaat. En dat het goed is om fouten te maken wanneer je probeert te innoveren, zolang je daarna bijstuurt. Als je vandaag een fout maakt, word je gecanceld. En als je weet dat je gecanceld zult worden, raak je verlamd. Het laatste wat je bij innovatie kunt gebruiken, is verlamming.”

Een wake-upcall voor Den Haag

Sinds de publicatie van zijn rapport wordt Wennink overspoeld met verzoeken om te spreken, van Brussel tot de bestuurskamers van bedrijven: “gemiddeld twee tot drie uitnodigingen per dag”. In de samenleving en het bedrijfsleven is er volgens hem een grote behoefte aan richting.

Wie blijft achter? De politiek. “De roep vanuit de samenleving is zo groot. Dat gevoel van urgentie en die behoefte aan richting zijn overal zichtbaar, behalve in de politiek”, concludeerde Wennink. “Den Haag is geïnteresseerd in Den Haag. Het zou geïnteresseerd moeten zijn in ons. Niet: ‘Wat levert het mij op?’, maar: ‘Wat levert het ons op en wat kan ik bijdragen?’ Hopelijk helpen nog meer schoppen onder de kont om ze daar te krijgen. Ik blijf ze in elk geval uitdelen.”