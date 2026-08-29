Waarom niet nog wat meer vervuilen?

Deze column is geschreven door de 23-jarige Jazine ten Houten uit Eindhoven. Ze studeerde Science & Technology aan Fontys Applied Science en houdt zich al jaren bezig met klimaat en duurzaamheid.

Jazine ten Houten

Zit jouw hart ook in je keel terwijl je je nieuwsapp of social media opent? Dat van mij in ieder geval wel. Terwijl we de hitte proberen weg te puffen, kijken we naar het nieuws: een recordaantal ontladingen tijdens twee opeenvolgende stormen, extreme droogte en snel verspreidende bosbranden in Limburg. Op vakantie naar Zuid-Frankrijk of Spanje zit er ook niet in. Grote bosbranden hebben mensen hun huizen of vakantiebestemming doen ontvluchten. Dit alles veroorzaakt door een super el Niño versterkt door klimaatverandering.

Ik ben sinds mijn middelbare school actief aan het leren over het klimaat, met alle angsten die daarbij horen. Ik herinner me nog, vlak voor de pandemie, dat we in HAVO 4 leerden over klimaatverandering bij scheikunde. Ik had toen een gesprek met een klasgenootje over hoe eng het is dat deze crisis gaande is en een onderdeel gaat zijn van onze toekomst. Ondertussen ben ik een half jaar geleden afgestudeerd en we worden harder geraakt door de klimaatcrisis dan ooit tevoren.

Ik zit in mijn appartement na de tweede hittegolf en ik voel me boos, angstig en verdrietig. We weten al tientallen jaren wat de consequenties zijn van klimaatverandering, veroorzaakt door mensen. Dit maakte voor mij dat ik in mijn tienerjaren besloot om me te focussen op duurzaamheid. Hierin ben ik niet altijd serieus genomen. Soms werd het zelfs afgedaan als zweverig. Het feit dat we dit al in de vorige eeuw hebben geweten en hier vervolgens geen prioriteit aan hebben gegeven maakt me boos.

Shell: de moed zakt me in de schoenen

Ik heb altijd hoop gehouden. De hoop dat mensen, als ze klimaatverandering steeds meer aan den lijve ervaren, in actie zouden komen. Maar na het laatste nieuws over Shell zakt me de moed toch echt in de schoenen. Het grootste energiebedrijf heeft aangekondigd zich weer volledig te gaan focussen op fossiele brandstoffen. Shell, het bedrijf dat vorige eeuw nog waarschuwde voor de grote gevolgen van fossiel. Ooit werd er gezegd dat wijsheid met de jaren komt, maar dat lijkt niet te gelden voor de mensen die achter dit besluit staan.

Stephen Hawking’s boodschap over duurzaamheid

Ik lees een boek dat ik ooit cadeau kreeg: “De antwoorden op grote vragen” van Stephen Hawking. Ik ben nog maar net begonnen met lezen, bladzijde 31. Daar staat: “Ik hoop dat er in dat proces, ook al ben ik er zelf niet meer bij, mensen zijn met macht die creativiteit, moed en leiderschap kunnen tonen. Laat hen de uitdagingen aannemen van de duurzame ontwikkeling en niet uit eigenbelang handelen, maar uit gemeenschappelijk belang.” Moeilijk vind ik het hoe benoemd wordt hoe we met duurzame ontwikkeling moeten omgaan. We hebben een zomer vol ongekende hittegolven en nog steeds zijn er mensen die het besluit nemen om een stap achteruit te nemen in duurzame ontwikkeling. Er wordt gehandeld uit eigenbelang en er worden keuzes gemaakt waarvan we allemaal de gevolgen voelen. Wie moet ons waarschuwen of wat moet er gebeuren voordat we echt veranderen?

De coronapandemie

Deze zomer denk ik ook vaak terug aan de coronapandemie. Toen die begon, was ik 16. Ik en velen van mijn generatie hebben toen een belangrijk stuk van onze jeugd opgegeven om (terecht) mensen in onze samenleving te beschermen en de zorg te ontlasten. Ik heb dan ook moeite met begrijpen waarom we de klimaatcrisis niet aanpakken met dezelfde serieusheid. Bedrijven moesten in die tijd veilig werken om besmettingen te voorkomen. Waarom eisen we nu niet van ze om flink te verduurzamen? Waarom nemen we nu geen maatregelen om de toekomst van de jeugd te beschermen en de brandweer te ontlasten? Ik snap het niet.

De jeugd heeft de toekomst?

Ik begin met af te vragen hoe hard we geraakt moeten worden voordat we overgaan tot actie. Vaak wordt gezegd dat de jeugd de toekomst heeft, maar op deze manier lijkt deze ons niet gegund.