Waarom de Rotterdamse business school zich laat zien in Eindhoven

Wat heeft een managementschool uit Rotterdam te maken met een van Europa’s meest toonaangevende deeptechregio’s?

Dat was de vraag die Mirko Benischke direct adresseerde toen hij tijdens de Common Ground for Innovation Awards show het podium betrad in Eindhoven. Als vertegenwoordiger van Rotterdam School of Management (RSM) maakte hij één ding duidelijk: als Europa wil dat innovatie zich vertaalt naar echte impact, is technologie alleen niet voldoende.

Meer dan alleen technologie

De missie van RSM, legde Benischke uit, is om “een kracht voor positieve verandering” te zijn. De kern daarvan is het idee van inclusieve welvaart: economische groei die niet slechts een selecte groep ten goede komt, maar de samenleving als geheel.

Die ambitie leidt onvermijdelijk naar technologie. “Hightech en deeptech zullen een cruciale rol spelen in de Europese en Nederlandse economie,” zei hij. Maar waar technische universiteiten zich richten op het bouwen van technologie, richt RSM zich op een andere vraag: hoe laat je het werken in de echte wereld?

Technologie is in die zin slechts een deel van de puzzel, voegde Benischke toe. De echte uitdaging ligt in hoe mensen die gebruiken, hoe die opschaalt en hoe die waarde creëert buiten één bedrijf of regio.

Aanvullend op Brainport

Daar komt Eindhoven volgens hem precies in beeld. De regio Brainport Eindhoven blinkt uit in het ontwikkelen van geavanceerde technologie. Maar het opschalen van die innovaties, ze omzetten in mondiale bedrijven en maatschappelijke impact, vereist aanvullende expertise.

Benischke positioneerde RSM als een complementaire partner in dat proces. “Ik denk dat onze expertise echt aanvullend is op veel van wat hier in Eindhoven gebeurt,” zei hij. Met andere woorden: waar Brainport technologie bouwt, wil RSM helpen om die op te schalen, te organiseren en in de samenleving te verankeren.

© Floris van Bergen

Niet doceren, maar cocreëren

Cruciaal is dat RSM zichzelf niet ziet als een externe adviseur die langskomt met kant-en-klare antwoorden. In plaats daarvan benadrukte Benischke een andere benadering: cocreatie. “Voor ons gaat het niet alleen om anderen te leren wat wij denken dat de juiste antwoorden zijn,” zei hij. “Wij geloven er echt in om samen oplossingen te co-creëren.”

Dat vraagt om meer dan incidentele bezoeken. Het vraagt om aanwezigheid. De ambitie van RSM is om structureel zichtbaar en betrokken te zijn in Eindhoven: samen met bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers werken aan echte vraagstukken rond technologie, groei en opschaling.

Benischke vatte die filosofie samen in één eenvoudig principe: aanwezig zijn. Geen eenmalige keynote. Geen jaarlijks bezoek. Maar een doorlopende dialoog. “We zullen hier zijn,” beloofde hij. “Niet alleen vandaag.” Dat betekent ook luisteren. RSM brengt niet alleen kennis mee, maar wil actief begrijpen wat het Brainport-ecosysteem nodig heeft en waar een managementschool daadwerkelijk waarde kan toevoegen.

Een gedeelde agenda

De verbinding tussen RSM en initiatieven zoals iBuilt (de organisator van de awards show) weerspiegelt een bredere verschuiving in hoe innovatie-ecosystemen functioneren. Deeptechregio’s zoals Eindhoven realiseren zich steeds meer dat succes niet alleen afhangt van technologische excellentie, maar ook van opschalingsvermogen, organisatiemodellen, toegang tot kapitaal en maatschappelijke inbedding.

Dit zijn precies de domeinen waarin business schools kunnen bijdragen. Benischke positioneerde zijn optreden dan ook niet als een eindpunt, maar als een begin. “Dit is het startpunt van een dialoog,” zei hij. Een dialoog over hoe technologie en management elkaar kunnen versterken. Over hoe ecosystemen kunnen bewegen van uitvinding naar impact. En uiteindelijk over hoe regio’s als Brainport hun grotere belofte kunnen waarmaken: innovatie die leidt tot inclusieve welvaart.