VitalFluid brengt plasma-geactiveerde watertechnologie naar VK

Het Nederlandse bedrijf VitalFluid heeft een belangrijke mijlpaal bereikt door vijf Plasma Activated Water (PAW)-machines te leveren aan toonaangevende aardbeientelers in het Verenigd Koninkrijk. Dit is de eerste commerciële lancering van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en betekent een belangrijke stap in de richting van een duurzame, residuvrije bestrijding van schimmel echte meeldauw.

Chemische bestrijdingsmiddelen ondersteunen al lang de wereldwijde voedselproductie, maar vormen ook een ernstig risico voor de gezondheid, de biodiversiteit en het milieu. Overheden en de industrie zijn het erover eens dat een succesvolle transitie afhankelijk is van de beschikbaarheid van effectieve alternatieven. Dit onderstreept de dringende behoefte aan duurzame oplossingen.

Wanneer de bliksem inslaat, geeft dit energie aan de lucht en het water. Hierdoor ontstaan natuurlijke verbindingen die met de regen neerslaan en helpen bij het desinfecteren en voeden van planten en de bodem. VitalFluid heeft deze observatie van fysica en chemie gebruikt om PAW te creëren. VitalFluid heeft de natuur nagebootst en kan planten die bestemd zijn voor menselijke consumptie beschermen tegen ziekten en een gezonde groei ondersteunen, zonder gebruik te maken van chemicaliën.

Voor de boeren

Boeren kunnen nu gebruikmaken van een schone en effectieve oplossing die eenvoudig werkt, zonder dat er extra apparatuur nodig is. Door regelmatig PAW toe te passen, kunnen ze hun gewassen beschermen zonder extra schadelijke chemicaliën of pesticiden, waardoor ze zowel aan de marktvraag als aan strengere regelgeving voldoen.

Proeven en Resultaten

Voor de eerste lancering zijn meer dan 30 succesvolle proeven uitgevoerd op verschillende gewassen. Fruitsoorten zoals aardbeien, appels en komkommers hebben aangetoond dat door plasma geactiveerd water in staat is om meerdere soorten schimmels te doden zonder schadelijke residuen achter te laten.

De commerciële lancering volgt op succesvolle proeven in 2025 met toonaangevende aardbeientelers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, uitgevoerd in zowel polytunnels als kassen. Onafhankelijk onderzoek door NIAB, het toonaangevende centrum voor toegepast landbouwonderzoek in het Verenigd Koninkrijk, bevestigde de sterke werking van PAW tegen de schimmel echte meeldauw. De proeven toonden ook aan dat PAW geen residuen achterlaat en veilig is voor menselijke consumptie en het milieu.

Naast ziektebestrijding biedt PAW een belangrijk operationeel voordeel: zeer korte herbetredings- en oogstintervallen. Dit geeft telers meer flexibiliteit bij het beheren van hun arbeids- en oogstschema's, waardoor ze snel kunnen reageren op uitdagingen op het gebied van arbeidskrachten en veranderende marktvraag.

Een toekomst in landbouw

Volgens Mark van Boxtel, Sales Manager bij VitalFluid, is de timing ideaal: “Telers zijn actief op zoek naar duurzame middelen om hun gewassen te beschermen. Dit wordt niet alleen gedreven door intrinsieke motivatie, maar ook door duidelijke eisen van klanten en strengere regelgeving die het gebruik van chemicaliën beperkt”.

De acceptatie van PAW door deze eerste klanten onderstreept het groeiende vertrouwen in gewasbescherming op basis van plasma en versterkt de positie van VitalFluid als leider in de transitie naar duurzame land- en tuinbouw.

Van startup naar leiders in innovatie

VitalFluid werd in 2014 opgericht door Paul Leenders en Polo van Ooij. Ze ontmoetten elkaar tijdens onderzoek naar plasmatechnologie en startten, met steun van de Technische Universiteit Eindhoven, het bedrijf om PAW te ontwikkelen en op de markt te brengen voor duurzame gewasbescherming en bemesting.