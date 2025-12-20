Vitaal groen vraagt soms juist om minder beheer

Onze stad wordt steeds groener. We vergroenen pleinen en straten, in de wijken en in de binnenstad. En een groene stad vraagt om het beheer van al dat groen. Als ik ’s morgens naar het Stadhuis fiets kijk ik altijd hoe het er in de stad erbij staat. Soms zie ik dat beschadigde planten in perken, omdat er fietsen geplaatst zijn - of dat een evenement bomen heeft beschadigd. Dat meld ik dan, want ik vind dat onze binnenstad er altijd netjes uit moet zien. En ook buiten het centrum, hoewel hier discussie kan ontstaan over het woord ‘netjes’. Daarover zo meer.

Logboek Klimaat. Lees hier de eerdere afleveringen.

Groen is veel meer dan een decor in onze stad. Het is een essentiële bouwsteen voor een gezonde, leefbare en toekomstbestendige omgeving. We hebben nu nieuwe afspraken over het beheer van het groen in het centrum en in de wijken. Dit zogenaamde Beheerkader Groen is een belangrijke stap om het beheer en onderhoud van ons groen niet alleen schoon, heel en veilig te houden, maar ook om het actief te laten bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid en identiteit.

Vitaal groen biedt ruimte voor insecten, vogels en vele andere dieren. Het beschermt ons tegen hitte en wateroverlast en – niet onbelangrijk – het draagt bij aan het welzijn van onze inwoners.

Minder maaien

Hoe ziet er dat dan uit? In de binnenstad moet het altijd netjes en schoon zijn. In de wijken gaan we in de toekomst niet veel strakke gazons en korte bermen meer zien, maar meer hoog gras en bloemen. Met name in de parken. Niet op plekken waar gespeeld wordt, of waar bankjes staan of een potje cricket wordt gespeeld, maar we gaan minder vaak maaien.

Voor onze inwoners betekent dit even wennen, omdat hoog gras anders oogt dan een strak gemaaid veld. Ik hoor wel eens dat het een bezuiniging is. Dat klopt niet. Het is juist een investering in de natuur. We leven op deze manier samen in een stad waarin groen écht werkt, voor iedereen.

Ik nodig u daarom in het nieuwe jaar uit om er eens met deze blik naar het groen in onze stad te kijken. Echt kijken, en wie weet ziet u dan een mooie vogel, een bijzonder insect of een dikke egel.