Van startup naar volwassen bedrijf? Oplossing uit Eindhoven 

Drie startups lieten deze week in het Eindhovense stadhuis met passende trots zien waar hun producten toe in staat zijn. De startende bedrijven doen mee aan het programma Launching Customer, een samenwerking met de gemeente Eindhoven. Samen kijken ze naar wat de startup biedt, wat er beter moet, of het werkt en waar de gemeente kan helpen. Zo gaat een van de startups, Tibo Energy, voor de gemeente de restwarmte van de schaatsbaan in Eindhoven analyseren.

Met haar Launching Customer Programma wil de gemeente de oprichting van nieuwe startups verder stimuleren en de bestaanden aan hun (eerste) klant helpen. Door als Launching Customer op te treden wil de gemeente haar maatschappelijke opgaven aanpakken en lokale startups een podium bieden om hun technologieën en innovaties toe te passen waar die kansrijk en passend zijn.

Waarom de gemeente startups ondersteunt

Voor de gemeente Eindhoven is het belangrijk startups te stimuleren en innovatie een boost te geven, vertelt wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en economie). Toen Philips ongeveer 400.000 medewerkers had in de jaren 70, zat meer dan 40% van hen in Eindhoven, aldus Steenbakkers. Volgens de wethouder is het belangrijk om te “blijven investeren om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van één bedrijf en de regio divers te houden.”

Raymond Bergs, (interim) startup officer van de gemeente Eindhoven, legt uit dat het niet makkelijk is voor startups om een voet aan de grond te krijgen en hun bedrijf met succes voort te zetten. Volgens Bergs bevatten Eindhoven en Brabant meerdere “microsysteempjes” en is Brabant een “versnipperd ecosysteem voor startups”.

Met dit programma is het volgens Steenbakkers en Bergs de bedoeling om een “macrostysteem” en “robuust ecosysteem” te creëren. Daarnaast kunnen startups ook bij de gemeente of andere instanties zoals The Gate of stimuleringsfonds MRE terecht voor vragen, financiering. Hierdoor ontstaat een soort “one-stop shop,” aldus Steenbakkers.

Deze ingangen ondersteunen startups met bijvoorbeeld vestigingsruimte, eerlijke huurprijzen voor kantoren, en contacten bij potentiële opdrachtgevers. Eerlijke huurprijzen zorgen ervoor dat startups een plek hebben waar ze zich gemakkelijker kunnen vestigen. Zodra ze een grotere werkplek nodig hebben, verhuizen ze en komt de ruimte weer vrij voor de volgende startup.

Waarom bewijs aan potentiële klanten belangrijk is

Met de gemeente als betrouwbare klant kunnen bedrijven aan nieuwe potentiële klanten laten zien dat hun product of service werkt. Ook fungeert de gemeente als springplank en is ze een goede eerste klant omdat volgens Antoine Post, mede-oprichter en CEO van startup Integer Technologies, er strenge regels worden gehanteerd voor de samenwerking met de gemeente Eindhoven. "[De strenge regels] vonden we niet zo leuk in het begin, maar nu zijn we er heel blij mee,” vertelt Post.

Want, zo legt Post uit, als startups kunnen aantonen dat hun product werkt, ondanks strenge regels, dan dient dit succes als bewijs van betrouwbaarheid en verlaagt het de drempel voor nieuwe klanten om in te stappen.

7 ton beschikbaar

De gemeente is bereid tot €30.000 per kansrijke startups te verstrekken die binnen het Launching Customer programma passen. In totaal heeft de gemeente tot en met 2028 circa 7 ton beschikbaar voor het programma.

Wat voor startups komen in aanmerking?

Er is veel diversiteit binnen het Eindhovense ecosysteem. Zo is er een keer een startup geweest die nieuwe waterbakken voor paarden produceerde om te voorkomen dat er te veel water buiten de drinkbak belandt bij gebruik door de dieren, geeft Steenbakkers als voorbeeld. Hoewel dit voorbeeld niet binnen het programma past, worden dergelijke startups doorverwezen. Het Launching Customer programma is bedoeld voor startups die wat kunnen betekenen voor de gemeentelijke doelstellingen en opgaven binnen verschillende thema's en sectoren. Het betreft dan de volgende thema's: klimaat, energie, wonen, zorg, welzijn en mobiliteit.

De gepresenteerde startups

De gemeente treedt nu concreet voor drie startups al op als launching customer. Bij alle drie de startups die hun idee presenteerden in het Stadhuis, ging het nu over het slim opwekken (Omniwind), gebruiken (Integer en Tibo Energy) en distribueren (Integer en Tibo Energy) van energie.

Omniwind, gepresenteerd door CEO Pranav Tetali en mechanisch ingenieur Sadeq Albdour, is een startup dat compacte windturbines met zonnepanelen produceert. De windturbine past op daken en neemt niet veel ruimte in. In mei gaat het aan de slag met de installatie van zo’n windturbine op het gemeentelijk kantoorgebouw (NRE-gebouw).

Post gaf een presentatie over Integer Technologies. Integer heeft een kastje gebouwd dat bedrijven helpt hun energieverbruik te verduurzamen. Door te meten hoeveel stroom een gebouw verbruikt, van verwarming en airco tot computers en zonnepanelen, kan het kastje automatisch zorgen voor een zo slim en zuinig mogelijk energiegebruik. Hiervoor zijn geen aanpassingen aan het gebouw nodig. Integer bewijst met succes dat zijn product werkt bij Mercado, het kantoorgebouw van de gemeente.

Chief Growth Officer (CGO) Jeroen Althusius gaf een inkijkje in wat Tibo Energy doet. Het bedrijf presenteerde een energiebeheersysteem (EMS) dat onder meer zonne-energie, batterijen, EV-laders en flexibele belastingen beheert. Het EMS van Tibo verbindt de belangrijkste energieactiva van een bedrijf, waardoor energiehandel en flexibiliteitsdiensten mogelijk worden. Tibo gaat met een restwarmte-analyse van het Ijssportcentrum in Eindhoven een optimalisatie voorstellen.