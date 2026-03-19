Van AI naar autonomie: Shankar Sastry legt nadruk op vertrouwen

Autonome systemen verlaten het laboratorium. Robots assisteren inmiddels chirurgen, software stuurt voertuigen aan en intelligente systemen beheren steeds vaker industriële processen en infrastructuur. Maar naarmate kunstmatige intelligentie zich verplaatst van gecontroleerde omgevingen naar de rommelige realiteit van de buitenwereld, dringt één vraag zich onvermijdelijk op: wanneer vertrouwen we een machine genoeg om zelfstandig te laten handelen?

Die vraag staat centraal in de keynote van Shankar Sastry tijdens het Nationaal Congres Autonomous Systems 2026, dat op 2 april plaatsvindt in Drachten. Zijn lezing, getiteld “From AI to Autonomy: Building Trustworthy Systems for the Real World”, gaat over de technologische en maatschappelijke uitdaging die de volgende fase van AI steeds meer bepaalt: betrouwbaarheid.

Sastry is bij uitstek de persoon om die uitdaging te duiden. In de afgelopen decennia heeft de hoogleraar aan de University of California, Berkeley een belangrijke rol gespeeld bij het leggen van de wetenschappelijke fundamenten onder cyberfysieke systemen, robotica en autonome technologieën. Zijn carrière weerspiegelt de ontwikkeling van theoretische regelsystemen naar machines die direct met de fysieke wereld interacteren.

Shankar Sastry

Wanneer intelligentie de werkelijkheid ontmoet

Kunstmatige intelligentie oogt in demonstraties vaak moeiteloos: modellen herkennen beelden, voorspellen patronen of genereren overtuigende teksten. Maar autonomie introduceert een geheel nieuw niveau van complexiteit. Een autonoom systeem moet onzekere sensordata interpreteren, zich aanpassen aan onvoorspelbare omgevingen en veilig blijven functioneren, zelfs wanneer er iets misgaat.

Met andere woorden: autonomie vraagt om meer dan intelligentie. Het vraagt om engineering.

Het werk van Sastry richt zich al jaren op precies dat snijvlak tussen algoritmen en fysieke systemen. Zijn onderzoek omvat embedded en autonome software, robotica, computer vision, niet-lineaire regeltechniek en hybride systemen: wiskundige modellen die digitale logica combineren met continu fysiek gedrag.

Die combinatie is precies wat moderne autonome machines definieert: software die beslissingen neemt terwijl ze tegelijkertijd interacteert met fysieke processen zoals beweging, krachten en energie.

Aan Berkeley onderzocht Sastry toepassingen variërend van autonome voertuigen tot robotchirurgie en netwerkgestuurde regelsystemen. In al die domeinen draait de vraag zelden om de vraag óf een algoritme een taak kan uitvoeren. De echte vraag is of het systeem betrouwbaar genoeg is om het te vertrouwen met mensenlevens, infrastructuur of kritieke operaties.

Van onderzoek naar toepassing

Sastrys invloed reikt verder dan de academische wereld. Enkele jaren was hij directeur van het Information Technology Office bij DARPA, een van de meest invloedrijke onderzoeksorganisaties ter wereld op het gebied van geavanceerde technologie.

DARPA speelde historisch een sleutelrol in het vertalen van nieuwe technologieën van theorie naar praktische toepassing, vooral in domeinen zoals netwerken, robotica en autonome systemen. Sastrys periode confronteerde hem met de operationele uitdagingen die ontstaan wanneer technologie de fase van prototypes verlaat.

Later keerde hij terug naar Berkeley, waar hij voorzitter werd van de afdeling Electrical Engineering and Computer Sciences en vervolgens Dean of Engineering. In die functies droeg hij bij aan de ontwikkeling van een van ’s werelds meest invloedrijke ecosystemen voor robotica, AI en cyberfysieke systemen.

Door zijn hele carrière heen komt één thema steeds terug: het belang van systeemdenken. Autonome technologieën ontstaan niet uit één algoritme of component. Ze vereisen de integratie van hardware, software, sensoren, communicatienetwerken en menselijke operators.

Vertrouwen als ontbrekend ingrediënt

Dat systeemdenken verklaart ook de focus van Sastrys keynote in Drachten. Jarenlang draaide het publieke debat over AI vooral om capaciteit: grotere modellen, snellere computers, meer data. Maar bij de inzet van autonome systemen spelen andere vragen. Kan een systeem uitleggen waarom het een beslissing neemt? Blijft het veilig functioneren wanneer sensoren uitvallen of omstandigheden veranderen? Kunnen mensen ingrijpen wanneer er iets onverwachts gebeurt?

Vertrouwen is in die zin geen filosofisch begrip, maar een technische vereiste.

In industriële robotica bepalen veiligheidsmechanismen bijvoorbeeld of mensen naast machines kunnen werken. Bij autonoom rijden hangt vertrouwen af van hoe betrouwbaar systemen complexe verkeerssituaties interpreteren. In de zorg draait het om de vraag of artsen begrijpen hoe een systeem hun beslissingen ondersteunt.

Zonder dat vertrouwen blijven zelfs technisch indrukwekkende systemen vaak steken in gecontroleerde pilotprojecten.

Waarom dit debat nu belangrijk is

Het thema van dit jaar - “From Lab to Life” - weerspiegelt de bredere verschuiving in het veld van autonome systemen. Bedrijven en overheden vragen zich steeds minder af óf autonomie haalbaar wordt, maar vooral hoe die op een verantwoorde manier en op grote schaal kan worden toegepast.

Die verschuiving is vooral relevant voor regio’s met een sterke maakindustrie en hightechsystemen. Autonome technologie belooft productiviteitswinst, hogere veiligheid en efficiëntere processen, maar alleen als systemen robuust genoeg zijn voor dagelijks gebruik.

Evenementen zoals NCAS willen precies rond die overgang onderzoekers, industrie en beleidsmakers met elkaar verbinden. Sastrys keynote fungeert daarbij zowel als technische als strategische reflectie. Hij legt de kloof bloot tussen indrukwekkende AI-demo’s en de veel moeilijkere taak om systemen te bouwen die veilig functioneren in onvoorspelbare omgevingen.

De lange weg van AI naar autonomie

Voor Sastry is de weg van AI naar autonomie altijd meer geweest dan software alleen. Het gaat om de discipline die nodig is om intelligentie om te zetten in betrouwbare systemen.

Dat vraagt om wiskunde, engineering en testen… maar ook om bescheidenheid. Systemen in de echte wereld komen onvermijdelijk situaties tegen die ontwerpers niet hadden voorzien. Betrouwbare autonomie bouwen betekent systemen ontwerpen die ook met zulke momenten veilig kunnen omgaan. Naarmate autonome technologieën dieper doordringen in industrie, zorg en infrastructuur, zal die uitdaging alleen maar groter worden.

De boodschap van Sastry in Drachten zal daarom waarschijnlijk veel verder reiken dan het congres zelf. De toekomst van autonome systemen wordt niet alleen bepaald door hoe intelligent machines worden, maar door de vraag of de samenleving ze kan vertrouwen om te handelen.

En dat vertrouwen moet worden ontworpen.

Wie wil zien hoe autonoom Nederland en Europa worden, doet er goed aan op 2 april in Drachten aanwezig te zijn.