Twee steden, één visie: waarom deze techalliantie persoonlijk is

Door Vishwanath NG — IT-leider, ondernemer & community builder | Geboren in Bangalore, gevestigd in Eindhoven

Ik heb de gewoonte om te kijken hoe steden veranderen. Ik groeide op in Bangalore toen het nog de Tuinstad werd genoemd: brede wegen, koel weer, rustige wijken. Toen kwam de BPO-golf. Daarna de techgiganten. Voor we het wisten, had Bangalore zijn tuin achter zich gelaten en een nieuwe identiteit aangenomen: India’s Silicon City. De stad groeide niet alleen; ze barstte uit haar oorspronkelijke grenzen en nam omliggende landelijke gebieden op in haar steeds verder uitdijende invloedssfeer.

In 2016 verhuisde ik naar Eindhoven. Destijds glimlachten mensen en zeiden ze: “O, die Philipsstad.” Een middelgrote Nederlandse stad, gedomineerd door één bedrijf, omringd door groen. Rustig. Bescheiden. Klinkt bekend? Vandaag is Eindhoven de snelst groeiende gemeente van Noord-Brabant, neemt het aangrenzend gebied op, bouwt het 3.000 nieuwe woningen per jaar om het tempo bij te houden, en heeft het zich stevig gevestigd als de hightechstad van Nederland. Als Bangalore India’s Silicon City is, dan is Eindhoven hard op weg om het Nederlandse equivalent daarvan te worden. Ik heb beide steden die ontwikkeling zien doormaken. Daarom voelt de onlangs aangekondigde samenwerking tussen Nederland en Karnataka minder als nieuws en meer als iets dat al lang had moeten gebeuren.

Hetzelfde draaiboek, andere tijdzone

Wat NASSCOM en Electronic City voor Bangalore deden, doet Brainport Eindhoven hier: een ecosysteem bouwen waarin bedrijven niet alleen overleven, maar elkaar versterken en doorgroeien. De High Tech Campus, met meer dan 300 bedrijven en meer dan 12.500 onderzoekers uit 85 nationaliteiten, verwelkomt startups en mondiale innovators met de infrastructuur en de ambitie om dat mogelijk te maken. Beide regio’s delen dezelfde formule: veranker een instituut van wereldklasse, bouw daar een ecosysteem omheen, en zet de deuren wijd open voor talent en startups.

Die formule verbindt nu de twee regio’s.

De alliantie krijgt vorm

India en Nederland ondertekenden eind 2025 baanbrekende overeenkomsten, waarmee een Partnership in Semiconductors and Related Emerging Technologies werd opgezet, het Dutch Semicon Competence Centre werd verbonden met India’s Semiconductor Mission, en samenwerking werd beoogd op het gebied van AI, fotonica, quantumtechnologie en cybersecurity. Karnataka is een natuurlijke spil: Bengaluru is India’s hoofdstad voor chipontwerp, thuisbasis van R&D-centra van Intel, Qualcomm, AMD en Synopsys, en in 2025 kondigde de deelstaat een nieuw halfgeleiderpark van 80 hectare aan nabij Bengaluru, binnen een R&D-zone van 2000 hectare.

Aan de academische kant creëert een Memorandum of Cooperation tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente met zes vooraanstaande Indiase instellingen - IISc Bangalore, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Gandhinagar, IIT Guwahati en IIT Madras - een brug voor halfgeleiderkennis, ondersteund door industriële partners waaronder ASML, NXP en Tata. Cruciaal is dat IISc Bangalore, Karnataka’s eigen toonaangevende onderzoeksinstelling, in het hart van deze academische alliantie staat.

Op het gebied van MedTech heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gestructureerde innovatiemissies naar India gelanceerd, met Bengaluru als belangrijk knooppunt, gericht op AI-gedreven diagnostiek, digitale gezondheid en co-creatie tussen Nederlandse en Indiase innovators.

Karnataka’s eigen Startup Policy 2025–30, ondersteund met ₹518 crore, bijna 50 miljoen euro, en gericht op 25.000 nieuwe startups, ziet internationale samenwerking als een van de zeven kernpijlers. De Nederlandse kant sluit aan bij die ambitie: Brainports ecosysteem, de High Tech Campus en organisaties die actief werken aan het verwelkomen van internationale ondernemers maken Nederland, en Eindhoven in het bijzonder, tot een van de meest toegankelijke innovatieregio’s van Europa voor startups die willen landen en groeien.

Waarom dit verder gaat dan de koppen

Bilaterale overeenkomsten zien er op papier vaak indrukwekkend uit en bewegen in de praktijk traag. Wat deze overeenkomst anders maakt, is dat beide kanten voortbouwen op echte complementariteit, niet alleen op politieke goodwill. Karnataka brengt schaal, technische diepgang en kostenefficiënte innovatie. Nederland brengt expertise in precisiemanufacturing, volwassen regelgeving en een deeptech-ecosysteem dat in vier decennia is opgebouwd. Geen van beide kanten probeert de ander te kopiëren. Ze vullen elkaars leemtes.

De steden weerspiegelen dat. Bengaluru en Eindhoven concurreren niet; ze groeien naar elkaar toe. Beide kwamen voort uit één dominante industrie. Beide werden iets veel groters. Beide breiden zich nu actief uit om ruimte te maken voor de groei die deze ambitie met zich meebrengt.

Een brug die het bouwen waard is

Als iemand die in technologie heeft gewerkt als Transition and Transformation IT Director, bedrijven heeft opgebouwd en actief bijdraagt aan beide ecosystemen, zie ik enorme kansen voor de toekomst. Via NIEC, het Netherlands International Entrepreneur Centre, ondersteunen we ondernemers en bedrijven die zich in Nederland willen vestigen en uitbreiden, met name in de Brainport-regio. Via ICIN, het Indian Centre in the Netherlands, blijven we de verbindingen versterken tussen Indiase en Nederlandse gemeenschappen, professionals en bedrijven. Mijn betrokkenheid bij de Brainport International Talent Sounding Board heeft het belang van internationale samenwerking bij het bouwen van de volgende generatie innovatie-ecosystemen verder onderstreept.

Voor mij zal Bengaluru altijd thuis zijn, en Eindhoven is mijn tweede thuis geworden. Omdat ik de transformatie van beide steden van dichtbij heb meegemaakt, geloof ik dat de samenwerking tussen Karnataka en Nederland niet zomaar een internationale overeenkomst is. Het is het samenkomen van twee regio’s die de kracht van technologie, talent en ondernemerschap begrijpen.

De toekomst van innovatie zal worden gebouwd op mondiale samenwerking. Kijkend naar de ontwikkeling van Bengaluru en Eindhoven, geloof ik dat deze samenwerking pas het begin is.

Vishwanath NG is IT Transition & Transformation Leader en ondernemer, gevestigd in Eindhoven. Hij is oprichter van NIEC, het Netherlands International Entrepreneur Center, president van het Indian Center in Netherlands (ICIN), en lid van Brainports International Talent Sounding Board.