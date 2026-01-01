TU/e richt instituut op voor Transformative Health Technology

Er komt een nieuw onderzoeksinstituut aan de TU Eindhoven dat zich richt op transformatieve gezondheidstechnologie. Dit is een stap in het versterken van de strategische positie van TU/e in de prioriteitsgebieden uit het Instellingsplan 2026–2030. De ambitie van het instituut is om bij te dragen aan betaalbare, toegankelijke en duurzame oplossingen die de gezondheid en het welzijn verbeteren. Het instituut wordt in januari 2027 officieel geopend en brengt een brede groep onderzoekers samen die hier direct of indirect bij betrokken zijn, uit vrijwel alle TU/e-faculteiten.

Met de oprichting van het instituut HEALTH wil de TU/e haar inzet voor maatschappelijke impact via technologie benadrukken. Het instituut fungeert straks als centraal knooppunt dat synergie bevordert tussen de healthtech-innovaties van de TU/e en klinische behoeften, door intensieve samenwerking met klinische, maatschappelijke en industriële partners.

Het eerste thema, Future Health, richt zich op het terugdringen van chronische ontstekingsziekten, waaronder cardiovasculaire, auto-immuun- en reumatische aandoeningen. Het instituut integreert fundamenteel onderzoek op het gebied van regeneratieve geneeskunde, beeldvorming, voorspellende ziektemodellering en leefstijlinterventies met kennis van buitenaf. De focus ligt op systeemoplossingen en technologieën die helpen om de stap te maken van behandelen naar genezen en voorkomen.

Future Cure & Care

Het tweede thema, Future Cure & Care, gaat over hoe deze innovaties hun weg naar de praktijk vinden. Het richt zich op de beoordeling, acceptatie en implementatie in de samenleving, en op het verlichten van de druk op het zorgsysteem door chronische ziekten. Omdat impact en waardecreatie in de praktijk, inclusief integratie in zorgprocessen en acceptatie door zorgprofessionals en patiënten, niet vanzelf ontstaan, is dit een expliciet thema binnen het instituut. Het thema bouwt voort op de sterke punten van TU/e op het gebied van klinische informatica en systeemintegratie, samenwerking tussen mens en AI/robot, en besluitvormingsondersteuning in gesimuleerde ecosystemen en levende laboratoria, en zal verder worden ontwikkeld met de in- en externe gemeenschap van de TU/e.

Maarten Merkx, de decaan die de stuurgroep Gezondheid leidt: "Gezondheidsgerelateerd onderzoek aan TU/e bestrijkt het volledige spectrum van gezondheidstechnologie, van moleculaire en materiële innovaties tot maatschappelijke implementatie. TU/e heeft sterke fundamenten op gebieden zoals biomaterialen, regeneratieve geneeskunde, beeldvorming, digitale gezondheid, robotica en wearables, interactie tussen mens en technologie, en technologie-adoptie en (her-)ontwerp van werk. Door de transdisciplinaire samenwerking verder te versterken, met een belangrijke rol voor AI-gedreven benaderingen, streven we ernaar de diagnose, voorspelling en behandeling van chronische ontstekingsziekten te verbeteren en de vertaling van onderzoeksresultaten naar maatschappelijke impact te versnellen."

Van analyse tot ontwerp van een instituut

Een interne analyse in 2024-2025 bracht de sterke punten van TU/e in kaart op het gebied van gezondheidsgerelateerd onderzoek, onderwijs, onderzoeksondersteuning, ethiek en regulering, en valorisatie. Deze analyse benadrukt ook het uitgebreide samenwerkingsnetwerk van TU/e, waaronder met regionale ziekenhuizen, academische medische centra, industriële partners, kleine en middelgrote ondernemingen, patiëntenorganisaties en regionale belanghebbenden zoals Brainport Development, Pivot Park, het Brabant Development Agency (BOM) en de provincie Noord-Brabant.

In de afgelopen maanden hebben onderzoekers van de afdelingen Biomedical Engineering (Carlijn Bouten), Electrical Engineering (Ruud van Sloun), Industrial Engineering & Innovation Sciences (Josette Gevers) en Mathematics & Computer Science (Jeanine Duistermaat) nauw samengewerkt met de Stuurgroep Gezondheid om de basis te leggen voor het nieuwe onderzoeksinstituut.

“Er is veel uitstekend onderzoek aan TU/e, en door onze krachten te bundelen bereiken we een echte kritische massa in gezondheidsgerelateerd onderzoek, met een bredere gemeenschap van honderden onderzoekers die binnen de universiteit aan gezondheid werken. Door systeemdenken te versterken en externe partners te betrekken, kunnen we echt waarde creëren voor de samenleving op een gebied dat ons allemaal aangaat”, zegt TU/e-rector magnificus Silvia Lenaerts.