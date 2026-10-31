TNO, Perovion en Toyo Seikan bundelen krachten rond perovskiet

TNO, Perovion Technologies en Toyo Seikan Group Holdings hebben afgesproken hun gezamenlijke ontwikkeling van lichtgewicht, flexibele perovskietzonnecellen voor industriële toepassingen verder uit te bouwen. Ter gelegenheid van deze mijlpaal vond een ondertekeningsceremonie plaats op de Nederlandse ambassade in Japan. Perovion is een oud-winnaar van de Gerard & Anton Award.

De drie organisaties werken al samen aan technologieontwikkeling en onderzoeken mogelijkheden om een nieuwe generatie zonnecellen toe te passen en te industrialiseren. Ze hebben nu overeenstemming bereikt over de koers en de routekaart voor hun toekomstige gezamenlijke ontwikkelactiviteiten en een intentieverklaring ondertekend.

Met deze overeenkomst willen de partijen de toepassing en industrialisatie van flexibele zonnecellen versnellen. Daarvoor combineren ze geavanceerde Nederlandse perovskiettechnologie met de materiaaltechnologieën van Toyo Seikan Group Holdings en de expertise van het bedrijf op het gebied van materialen voor productie en module-integratie. “Door de flexibele roll-to-roll-perovskiettechnologie van Perovion te combineren met Toyo Seikans expertise in geavanceerde inkapselingsmaterialen, zetten we een belangrijke stap naar de commercialisering van een nieuwe generatie lichtgewicht, flexibele zonnepanelen”, zegt Stefan van de Beek, CEO van Perovion Technologies.

Een nieuwe generatie flexibele zonnecellen

Perovskietzonnecellen behoren tot de meest veelbelovende zonne-energietechnologieën van de volgende generatie. Ze kunnen dun, licht en flexibel worden gemaakt. Die eigenschappen bieden nieuwe mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie, bijvoorbeeld op plekken waar conventionele siliciumzonnepanelen op basis van glas ongeschikt of moeilijk toepasbaar zijn.

Voor grootschalige toepassing moeten nog verschillende technische uitdagingen worden aangepakt. Het gaat onder meer om verbeteringen in prestaties en levensduur, maar ook om productieprocessen, materialen en moduletechnologieën die geschikt zijn voor toekomstige massaproductie.

Perovion Technologies werkt aan de praktische toepassing en industrialisatie van flexibele perovskietzonnecellen. Het bedrijf bouwt daarbij voort op de bij TNO ontwikkelde technologie voor flexibele perovskietzonnecellen en schaalbare roll-to-roll-productietechnologie.

Toyo Seikan Group Holdings zet zijn kennis en ervaring met de ontwikkeling van geavanceerde functionele materialen onder het merk MiraNeo® in om de technologie verder te ontwikkelen richting praktische toepassing en industrialisatie.

TNO blijft nauw betrokken als technologie- en R&D-partner en ondersteunt de verdere ontwikkeling en opschaling van de perovskietzonneceltechnologie. Door hun aanvullende expertise samen te brengen, ontwikkelen de drie organisaties gezamenlijk de technologieën die nodig zijn voor de praktische toepassing van flexibele perovskietzonnecellen.

Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO: “Nederlandse technologische expertise en Japanse industriële kennis vormen een krachtige combinatie. Door de technologie van Perovion te verbinden met de expertise en marktkennis van Toyo Seikan, brengen we flexibele perovskiettechnologie dichter bij grootschalige toepassing en de internationale markt.”