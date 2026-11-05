Thuistest baarmoederhalskanker wint MedTech Twente NextGen Award

CC Diagnostics wint de MedTech Twente NextGen Award met haar niet-invasieve technologie voor het opsporen van baarmoederhalskanker. De jury koos voor de Groningse startup vanwege de grote impact die de technologie kan hebben.

Baarmoederhalskanker is de vijfde meest voorkomende kanker bij vrouwen, en elk jaar blijven duizenden gevallen onopgemerkt. Op dit moment moeten vrouwen invasieve en oncomfortabele onderzoeken ondergaan. Bij de huidige screening wordt bijna een kwart van alle gevallen gemist.

De Groningse startup heeft een innovatieve PCR-testkit ontwikkeld met gepatenteerde biomarkers. De kit werkt vergelijkbaar met een thuistest voor COVID-19. Daarmee kan de ziekte eerder worden opgespoord, en de test is prettiger voor de patiënt. “Het voordeel is dat vrouwen gewoon thuis kunnen testen en het monster naar een laboratorium kunnen opsturen, zonder dat ze zelfs maar een gynaecologenpraktijk hoeven binnen te stappen”, zegt Ilinka Stanciu, quality assurance manager bij de startup.

De NextGen Award is een prijs voor startups in de zorgtechnologie. De prijs is in het leven geroepen door MedTech Twente, het medtechcluster van de Universiteit Twente (UT). De finale vond plaats tijdens het TechMed Event, een bijeenkomst voor professionals in de zorgtechnologie die vandaag op de campus van de UT werd gehouden.

Impact voor miljoenen patiënten

Vier startups streden in de finale om de prijs. Naar voorbeeld van Dragons’ Den had elke startup drie minuten om haar idee te pitchen voor een jury. Daarna had de jury vijf minuten om vragen te stellen. Naast feedback van de jury ontving de winnaar een geldprijs van €10.000. “We willen dit geld gebruiken om sneller te kunnen starten met pilotstudies in de VS”, aldus Stanciu.

“We zagen vier heel sterke ideeën, allemaal klaar voor de markt, en we hebben naar vier mooie pitches geluisterd”, zegt jurylid Harald Vonkeman, hoogleraar Patient-Centered Health Technology aan de UT. “Het idee van CC Diagnostics heeft volgens ons echt kans om impact te hebben op de zorg.”

Henk Westendorp is partner bij venturecapitalbedrijf NLC Health Ventures en eveneens jurylid. Bij de prijsuitreiking gaf hij de winnaar nog een extra advies mee. “Je krijgt in deze business maar één kans, dus zorg dat je goed voorbereid en klaar bent om de Amerikaanse markt te betreden.”

De andere finalisten

Ook de drie andere finalisten presenteerden marktrijpe ideeën om de zorg te verbeteren.

FlowBeams - ontstaan aan de Universiteit Twente - ontwikkelt een niet-invasieve injectietechnologie die cosmetische en farmaceutische behandelingen ingrijpend wil veranderen. In plaats van een naald gebruikt de technologie een laser die de te injecteren vloeistof verhit. Door de stijgende temperatuur ontstaat een snel uitzettend microbelletje. Dat belletje stuwt een hogesnelheidsstraal door de huid, zodat de vloeistof snel wordt opgenomen.

I See U Baby Care ontwikkelde een systeem om de slaap van te vroeg geboren baby’s te volgen. De technologie combineert een camera die de slaap registreert met een algoritme dat de gegevens interpreteert. Het volgen van de slaap bij vroeggeboren baby’s is cruciaal, omdat zij door hun conditie minder uren slapen. Slaap is essentieel voor een gezonde groei, het immuunsysteem en de ontwikkeling van de hersenen. Door premature baby’s te monitoren, begrijpen zorgverleners en patiënten beter hoe ze pasgeborenen kunnen ondersteunen.

Twente Medical Optics heeft HAPI ontwikkeld, een handheld apparaat om organen vóór een transplantatie te scannen. In de pitch benadrukte de startup dat een groot deel van de organen wordt afgekeurd, terwijl ze eigenlijk goed bruikbaar zijn. Het apparaat kan helpen om meer transplantaties uit te voeren en zo meer levens te redden. Het bedrijf heeft al ervaring opgedaan met het beoordelen van brandwonden en maakt zich nu klaar voor de volgende stap.

Het ziekenhuis van de toekomst

De vier innovaties sluiten goed aan bij de visie van MedTech Twente: het ontwerpen van het ziekenhuis van de toekomst. De zorg verandert, onder druk van personeelstekorten en een vergrijzende bevolking. AI en robotica helpen daarbij, en nieuwe technologieën kunnen die toekomst mee vormgeven.

Daarom bood het TechMed Event een dagvullend programma met presentaties, panels en tentoonstellingen. Centraal stond de vraag hoe technologie kan worden geïntegreerd in zorgpaden. AI, robotica en gepersonaliseerde geneeskunde behoorden tot de populairste gespreksonderwerpen. Ook de ethische overwegingen die bij de invoering van deze innovaties komen kijken, kwamen aan bod.

De sector is het erover eens: zonder een vruchtbare bijdrage van technologie is hoogwaardige zorg in de komende jaren niet te garanderen. Een ziekenhuisarts op het podium had een tip voor innovators: “Ontwikkel technologie samen met ons, niet voor ons.”