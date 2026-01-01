Techbedrijven besparen Nederlandse zorg jaarlijks €88 miljoen

In 2025 hebben de portfoliobedrijven die worden gesteund door Healthy.Capital €88,3 miljoen aan vermijdbare kosten voorkomen die anders door het zorgsysteem en de samenleving als geheel zouden zijn gedragen. Ook maakten ze meer dan 1.000 fte aan zorgcapaciteit vrij en bereikten ze meer dan een miljoen patiënten en cliënten. Volgens de organisatie is de impact van digitale gezondheidsstart-ups voor het eerst op schaal gemeten.

Sinds de oprichting van Healthy.Capital heeft elke euro die door het fonds is geïnvesteerd €5,19 aan vermijdbare zorg- en maatschappelijke kosten voorkomen, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

Eerste die de nieuwe standaard toepast

Healthy.Capital is de eerste durfkapitaalfirma die over haar portfolio rapporteert met behulp van het LIFe Impact Framework, een nieuwe uniforme standaard die in november 2025 werd gelanceerd door een coalitie van Invest-NL, pensioenfondsbeheerder PGGM, vermogensbeheerder Achmea IM, zorgverzekeraar VGZ en zorginnovatiefonds CbusineZ. Het framework maakt maatschappelijke impact in de zorg voor het eerst meetbaar, vergelijkbaar en schaalbaar en geeft investeerders, beleidsmakers en zorgorganisaties een gedeelde taal om geïnformeerde beslissingen te nemen over zowel maatschappelijke als financiële waarde.

Bewijs op een kritiek moment

Het rapport verschijnt op een kritiek moment. Het Nederlandse zorgsysteem staat onder grote druk. Tegen 2030 wordt verwacht dat de sector te maken krijgt met een tekort van 150.000 zorgmedewerkers. De kosten blijven stijgen en de bevolking blijft vergrijzen. Hervorming is onvermijdelijk en digitale innovatie zal een centrale rol spelen. Wat tot nu toe ontbrak, is hard bewijs dat deze innovaties daadwerkelijk resultaat opleveren. Dit rapport levert dat bewijs, schrijft Healthy.Capital in het persbericht.

"We investeren in start-ups die de zorg aantoonbaar beter, betaalbaarder of toegankelijker maken. Dit rapport zet harde cijfers achter die overtuiging", zegt Karen Berg, Partner bij Healthy.Capital. "Achter elk cijfer zit een mens. Een patiënt die kan stoppen met medicatie. Een verpleegkundige die meer tijd heeft voor haar patiënten. Een oudere die langer thuis kan blijven. Echte verandering in de zorg duurt jaren, geen maanden. Daarom noemen we dit rapport Healthy.Impact in Progress. Onze portfoliobedrijven groeien, hun impact groeit met hen mee, en elk jaar laten ze zien waar ze staan."

"Geen beloften, maar bewijs"

Tot voor kort was er geen gedeelde standaard om impact in de zorg te meten. Elke investeerder gebruikte zijn eigen definitie, waardoor het bijna onmogelijk was om fondsen te vergelijken of te verifiëren welke bedrijven werkelijk verschil maakten. Goede bedoelingen waren gemakkelijk te claimen en moeilijk te onderbouwen. Het LIFe Impact Framework verandert dat.

"Een framework ontwikkelen is één ding. Het daadwerkelijk toepassen is iets heel anders", zegt Stanleyson Hato, teamlead Life Sciences & Health bij Invest-NL. "Healthy.Capital heeft precies dat gedaan en daarmee de lat gelegd voor de rest van de sector. Hoe meer investeerders dit voorbeeld volgen, hoe sneller kapitaal terechtkomt bij de oplossingen die de zorg werkelijk vooruithelpen. Dat is waar impact investing echt om draait: geen beloften, maar bewijs."

Het rapport werd gepresenteerd bij Invest-NL in Amsterdam.