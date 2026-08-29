Studenten: "Stella Juva energie-onafhankelijk bij zorgverlening"

Studententeam Solar Team Eindhoven van de TU Eindhoven heeft de eerste praktijktesten met de zonne-ambulance Stella Juva afgerond in Kenia. De ambulance wekte volgens de studenten tijdens medisch gebruik meer zonne-energie op dan er werd verbruikt. "Daarmee laat Stella Juva zien volledig zelfstandig te kunnen functioneren, zonder afhankelijk te zijn van een elektriciteitsnet of brandstof." Om de zorgverlening volledig op de zon te testen, reed het team naar meerdere moeilijk bereikbare veldlocaties in Kenia.

Stella Juva is ontwikkeld door 23 studenten met als doel medische zorg bereikbaar te maken voor mensen in afgelegen gebieden waar betrouwbare infrastructuur, elektriciteit en brandstof ontbreken. Solar Team Eindhoven wil op deze manier de transitie naar een duurzamere toekomst versnellen, en tegelijkertijd sociale impact maken. Voor de ontwikkeling werkte het team samen met de internationale gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.

In tegenstelling tot een traditionele ambulance brengt Stella Juva juist de zorg naar de mensen toe. De zonne-ambulance wekt energie op met zonnepanelen op het dak en op locatie met uitschuifbare panelen aan de zijkant van het voertuig. Deze energie is voldoende om te rijden en om medische apparatuur van stroom te voorzien.

Moeilijk begaanbaar terrein

Het team heeft Stella Juva getest op verschillende veldlocaties in Kenia, rondom Narok. De zonne-ambulance is goedgekeurd voor de openbare weg. Stella Juva kon daarom worden ingezet op zowel verharde als onverharde wegen, vergelijkbaar met de omstandigheden waarin het voertuig uiteindelijk gebruikt moet worden. Zo was het team 6 uur onderweg over uitdagende wegen om een afgelegen veldlocatie in Mosiro te bereiken.

In totaal legde het team ruim 800 kilometer af. De spannende testritten werden goed doorstaan door Stella Juva. Op een kapotte spoorstang na, die binnen een half uur kon worden vervangen, kende het voertuig op ruige parcours nauwelijks problemen.

Stella Juva in Kenya © Bart van Overbeeke

Capaciteit voor medische zorg op de zon

Stella Juva is uitgerust met medische apparatuur die gezondheidsorganisaties op afgelegen locaties hard nodig hebben. Zo brengt de zonne-ambulance onder andere een röntgenapparaat, ultrasound, een automatische externe defibrillator (AED) en koelingsapparatuur voor vaccins met zich mee. Gedurende een tweedaagse test samen met Amref Health Africa bleek dat de zonne-ambulance ongeveer 200 mensen in twee dagen van medische zorg kan voorzien. Tijdens stilstand wekte Stella Juva meer zonne-energie op dan werd verbruikt door de medische apparatuur. Zo kan de zonne-ambulance volledig energie-onafhankelijk functioneren, waardoor zorgverleners medische apparatuur altijd kunnen blijven gebruiken.

“Het is heel gaaf voor het team om de potentie van Stella Juva in de praktijk te zien”, zegt teammanager Mathijs van Gerven. “Niet alleen om duurzaam te rijden, maar ook om volledig zelfstandig hulp te kunnen verlenen. Juist in afgelegen gebieden, waar energie vaak schaars is, kan dit het verschil maken.”

Tijdens de praktijktest testten zorgverleners van gezondheidscentra waarmee Amref Health Africa samenwerkt de medische apparatuur in Stella Juva. “Nu we in de praktijk hebben gezien wat Stella Juva kan, zien we een enorme potentie voor afgelegen gemeenschappen. Dit kan echt een gamechanger zijn", zegt Geoffrey Sadera, projectleider moeder- en kindzorg bij Amref Health Africa.