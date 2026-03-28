Startupevenement Enschede Slush’D krijgt vervolg: FUSE Enschede

Enschede Slush’D, het startupevenement dat drie succesvolle edities heeft gehad in Enschede, zal geen vierde editie krijgen. In plaats daarvan gaat het concept verder onder de naam FUSE Enschede, dat dit jaar op 27 augustus wordt georganiseerd in het U Parkhotel op de campus van de Universiteit Twente. De reden van de naamswijziging: ‘moederorganisatie’ Slush stopt met hun Slush’D satellietevenementen.

Dit jaar gaat het Enschedese startupevenement dus wel door, maar onder de nieuwe naam FUSE Enschede. “Verder verandert er weinig", laat initiatiefnemer Mike Verkouter, MT-lid bij Novel-T, weten. “De afgelopen drie jaar hebben we een sterk concept opgebouwd. We mochten daarbij meeliften op de naam van Slush, maar de organisatie was al volledig in onze handen.”

Waarde voor de regio

Dat speelt mee in het besluit om verder te gaan met het evenement. Mike: “Het zou zonde zijn om hiermee te stoppen, alleen omdat we de naam niet meer mogen dragen. Het evenement is erg waardevol voor startups om de juiste contacten op te doen met investeerders en beslissers uit de industrie en overheid. Dat moet blijven in de regio.”

De naam FUSE is een logische keuze volgens de organisatie. “Het vertelt precies wat we doen op dit evenement,” legt Mike uit. “Het is een gecureerd evenement, dus we zorgen ervoor dat de juiste mensen samenkomen om ideeën te laten fuseren. Het is echt een smeltkroes waar toevallige ontmoetingen én matchmaking plaatsvindt. Daar komen vaak onverwachte, maar waardevolle samenwerkingen uit. Bovendien betekent ‘the fuse’ ook het lont, wat voor ons symbolisch is. Hier wordt het vuurtje aangestoken: hier ontstaan de ideeën die groter groeien.” Daarmee doelt de iniatiefnemer ook op eerdere thema’s van het evenement, zoals ‘where seeds sprout and grow big’ en ‘making history’.

Einde van Slush’D

Enschede Slush’D dankte haar naam aan Slush, een van ‘s werelds grootste startupconferenties dat elk jaar in november in Helsinki wordt georganiseerd. Met Slush’D konden startupecosystemen overal ter wereld geselecteerd worden om hun eigen satellietevenement organiseren onder de vlag van Slush. Dat concept stopt nu, omdat Slush meer wil focussen op het hoofdevenement.