Starters presenteren hun ideeën voor apps, marketing en meer

Afgelopen woensdag was er weer een Demos, Pitches, and Drinks (DPD) op de High Tech Campus: een informele borrel met pitches van startups, innovators en inspirerende professionals. Met meer dan 100 registraties was het volle bak tijdens de 114de editie. Het evenement trok jonge ondernemers aan, die onder meer een app ontworpen om maaltijden te delen.

Bert-Jan Woertman (Braventure) en Jesper Beerens (High Tech Campus) presenteerden noemenswaardige evenementen en ontwikkelingen uit de omgeving Eindhoven. Dit werd gevolgd door 11 pitches van startups, bouwers en studenten die sponsoren of een samenwerking zoeken binnen Brainport Eindhoven. Vervolgens vond er een moment plaats om contacten uit te wisselen.

Veel Eindhovens nieuws was positief, echter werd er ook gewaarschuwd. Een artikel dat werd uitgelicht besprak dat ongeveer 80% van de startups mislukken bij de start, en soms zelfs nog voordat ze van start gaan, door een gebrek aan financiering of klanten. “Bedrijven moeten vroeger in het proces op zoek naar bewijs dat er een écht klantprobleem wordt geraakt”, aldus het door Marc Maas gepresenteerde artikel.

De pitches

Voor de pitches kregen de enthousiaste ondernemers 3 minuten de tijd om hun idee te presenteren en hun wensen met de groep te delen. Dit kwam meestal uit op de vraag naar een samenwerking, er was één uitzondering met alvast een concrete vraag naar geld.

De pitches waren uiteenlopend, van marketing en software startup Preframer tot Bakkie, een app waarop mensen kunnen aangeven dat ze graag met anderen een maaltijd delen of juist het fijn vinden voor anderen te koken. Ook was studentengroep team ICM 2B van Fontys er. Zij presenteerden de GNA Foundation.

GNA Foundation werkt voor startups met startups. Startups die zich bij hen melden kunnen hun verhaal delen met andere startups om zo het begin van een bedrijf te faciliteren. Om nog meer informatie te verzamelen willen ze via Instagram polletjes, vraag en antwoord sessies en (online) gesprekken voeren met startups want "network makes the dream work", aldus een van de presentatoren.

Een andere starter, Trust Colors, presenteerde een model dat kan aangeven wat voor persoon iemand is en of hun karakter bij een specifiek bedrijf past. De reden voor het oprichten van deze startup is dat de innovatoren merkten dat, vandaag de dag, vertrouwen tussen consument en producent een groot probleem is. Door inzicht in persoonlijkheid kunnen bedrijven makkelijker specifieke doelgroepen bereiken.

Woon de volgende DPD bij

De volgende Drinks, Pitches & Demos, een speciale studenteneditie, vindt plaats op 4 maart. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Kickoff EHV, Round One Ventures en BOOST en vindt plaats op de Technische Universiteit Eindhoven.