SolarDuck richt zich op koppig probleem: stroom ver uit de kust

Ver op zee is elektriciteit zelden vanzelfsprekend.

Onderzeese installaties, monitoringssystemen, CO₂-opslagprojecten en olie- en gasinfrastructuur hebben allemaal stroom, communicatie en aansturing nodig. Maar hoe verder de assets van de kust liggen, hoe ingewikkelder en duurder het wordt. Lange onderzeese kabels en umbilicals zijn kostbaar om aan te leggen en kwetsbaar voor beschadiging. Lokale dieselgeneratoren worden nog veel gebruikt, maar zorgen voor uitstoot, brandstoflogistiek en extra onderhoud.

SolarDuck wil de energiebron dichter bij het probleem brengen. Het Nederlands-Noorse offshore-zonne-energiebedrijf heeft samen met maritiem onderzoeksinstituut MARIN €3,2 miljoen subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, voor het onderzoeksprogramma Steady Seas. Daarmee werken de partijen aan het basisontwerp van SolarDuck’s Offshore Floating Power & Utility Hub: een drijvend platform dat zonne-energie, energieopslag, communicatie en andere voorzieningen combineert voor afgelegen offshore-assets.

Een platform in plaats van een kabel

De beoogde hub moet functioneren als een verplaatsbare energiecentrale op zee. In plaats van afhankelijk te zijn van elektriciteit vanaf land, produceert het platform duurzame stroom vlak bij onderzeese systemen of afgelegen installaties.

Dat kan vooral relevant zijn voor CO₂-afvang en -opslag, offshore monitoring en zogenoemde subsea tie-back-projecten. In zulke gevallen vormen de infrastructuur en bekabeling die nodig zijn om stroom te leveren vaak een belangrijk deel van de totale kosten en technische complexiteit.

SolarDuck verwacht dat het platform de behoefte aan lange kabelverbindingen, extra scheepsbewegingen en dieselgeneratoren kan verminderen. Dat zou niet alleen de uitstoot terugdringen, maar ook de businesscase van offshoreprojecten kunnen verbeteren. “Nu offshore-energieactiviteiten steeds verder van de kust plaatsvinden, wordt de behoefte aan betrouwbare energievoorziening in het veld steeds groter”, stelt SolarDuck. “De Offshore Floating Power & Utility Hub is ontwikkeld als alternatief: een herinzetbaar offshoreplatform dat duurzame energie opwekt waar die nodig is.”

Voortbouwen op ervaring in de Noordzee

Steady Seas bouwt voort op SolarDucks eerdere Merganser-project, een drijvende zonnedemonstrator in de Nederlandse Noordzee. Het nieuwe programma gebruikt de data en lessen uit dat project om een platform te ontwerpen dat specifiek is gericht op zelfstandige offshoretoepassingen.

SolarDuck neemt de leiding in het systeemontwerp en de integratie. MARIN onderzoekt met simulaties en bassinproeven hoe het platform zich hydrodynamisch gedraagt. Daarbij gaat het onder meer om verankering, beweging, constructieve belastingen, golfrespons en de koppeling tussen de drijvende hub en onderzeese infrastructuur.

“Steady Seas stelt ons in staat de lessen uit de bouw en tests van Merganser in de Noordzee toe te passen op een ontwerp dat specifiek is afgestemd op zelfstandige offshoretoepassingen”, zegt Don Hoogendoorn, CTO van SolarDuck. “De technische uitdagingen rond het van energie voorzien van assets ver op zee zijn aanzienlijk, van verankering en bewegingsgedrag tot de integratie met onderzeese infrastructuur. Dit programma geeft ons de mogelijkheid om robuuste oplossingen te ontwerpen en te valideren voordat het systeem op zee wordt ingezet.”

Voor MARIN laat het project zien dat drijvende zonne-energie op zee niet moet worden benaderd als zonnepanelen op water, maar als een volwaardig maritiem systeem. “Binnen Steady Seas onderzoeken we de invloed van de topologie op het gedrag en de hydrodynamische coëfficiënten”, zegt William Otto van MARIN. “Ook beoordelen we de impact van extreme golfcondities op de structurele belasting, waaronder golfopbouw onder het platform.”

Op weg naar toepassing op zee

De subsidie financiert de onderzoeks- en validatiefase. Daarna wil SolarDuck het concept samen met industriepartners naar echte offshoretoepassingen brengen via Joint Industry Projects.

Die demonstraties moeten bewijzen dat het platform onder zware omstandigheden betrouwbare energie kan leveren, communicatie kan ondersteunen en afgelegen assets kan helpen aansturen.

Daarin schuilt de bredere belofte van Steady Seas. De offshore-economie beweegt steeds verder weg van land, terwijl systemen op zee steeds sterker afhankelijk worden van data en elektriciteit. SolarDuck en MARIN werken aan een alternatief voor nóg een kabel naar de kust: een energiehub die boven de golven drijft, precies daar waar de stroom nodig is.